Путин лъже Украйна с манекени в окопите (видео)

Руският президент Владимир Путин прибягва до странни ходове на фронта, за да спечели повече територии в Украйна. Последният му трик си е направо измама. Руските войски поставят манекени на фронтовата линия, за да заблудят украинските FPV дронове и да ги провокират към безполезни атаки.

Британският „Телеграф“ обръща внимание на видеоклипове, публикувани онлайн, които показват манекени, облечени във военни униформи, подредени в гориста местност, като един изглежда, че държи ракетна установка.

Очаква се манекените да бъдат използвани на стратегически места, за да примамват и объркват украинските дронове, отклонявайки ги от реални цели.

Експертът по Русия в Кралския институт по международни отношения (известен още като Чатам Хаус) Киър Джайлс обясни, че примамките се вписват в тенденцията към „персонализиране“ на войната, тъй като FPV дроновете се използват все повече срещу единични цели. Още: Зеленски каза каква ще е първата руска стъпка към мир.

Руските войници често се правят на мъртви, когато видят вражески дрон да лети над тях – това обаче и често не помага. Манекените също могат да бъдат ефективен начин за създаване на съмнение сред операторите на дронове дали атакуват правилната цел, добави Джайлс.

Въпреки че войната в Украйна се превърна в тестова площадка за напреднали военни технологии, измамата остава ключов стратегически инструмент.

FPV дроновете могат да летят много близо до целите си, давайки на операторите безпрецедентен поглед на целта. Това обаче води до маневри за измама, които стават по-точни и убедителни, тъй като врагът се опитва да обърка операторите да атакуват грешни цели.

Примамките са служили като ключова военна техника от хиляди години, но доскоро измамата се фокусираше върху големи бойни средства като танкове и самолети. С напредването на технологиите обаче военните измами също се подобряват. Фалшифицират се не само по-малки оръжия като минохвъргачки: вече има оборудване, което може да имитира топлина и радарни сигнали.

„Трябва да сте убедителни, за да накарате врага да хаби муниции за убиване на примамки, вместо на истински хора“, каза Джайлс.

Дали манекените от изтеклите видеа ще бъдат използвани на първа линия или са част от още по-хитър план, не е ясно. Руските войски използват примамки от началото на военните действия през февруари 2022 г.

Сателитни снимки от 2023 г. показват руски бомбардировач Ту-95МС, нарисуван на пистата на авиобаза, за да обърква врага.

Източник от украинските специални части довери, че от 2022 г. руските войски все повече използват фалшиви войници край Херсон. Самата Украйна също разполага с манекени: съобщава се, че украинските въоръжени сили са ги използвали в района на Харков, овладявайки отново този район в края на 2022 г. В миналото и Киев е поставял макети на самолети на летища в Кривой Рог и Одеса, а също така е използвал надуваеми манекени и дървени копия на ракетни системи HIMARS.

Историкът и руски културен анализатор Иън Гарнър твърди: „Би било глупаво за която и да е армия умишлено да не използва тази евтина и ефективна тактика.“

„Тези манипулации работят чудесно: войната е изключително скъпа и двете страни са изправени пред удари с дронове. Можете да купувате манекени евтино, да отклонявате огън към тях и да спасявате персонал, както и да унищожавате вражески дронове и артилерия“, пише „Телеграф“.

Тази тактика е широко използвана по време на Втората световна война, когато съветските войски употребяват бутафорни танкове, окопи-примамки и манекени, за да отвлекат вниманието на германската армия.

Russians have increasingly begun using ‘mannequins’ at the front lines pic.twitter.com/VQgjvB2MsM

— War Monitor Clips (@WarMonitorClips) October 18, 2024