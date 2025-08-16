Радев удари Пеевски: Онези, които плячкосаха „Булгартабак“ и КТБ, сега се правят загрижени за хората

Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти.

„Но тук предстои да наблюдаваме метаморфозите, предполагам, на всички онези, включително и на българските управляващи, които затънаха в наивното упорство да налагат мир през сила, без да си дават никаква сметка за реалностите“, посочи държавният глава.

„Отдавна твърдя, че този подход води единствено до още повече разрушения в Украйна, до още повече жертви и до още по-голяма загуба на територии“, отбеляза Румен Радев.

Тази вечер президентът Румен Радев ще участва в отбелязването на 122 години от Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова нива. Честването е под патронажа на държавния глава, съобщиха от прессекретариата на президента.

По традиция тракийските дружества правят там ежегодния си Национален събор, с който отдават почит на загиналите за свободата и независимостта на България. Всеки момент там трябва да започне и заря-проверка, която ще бъде приета от държавния глава.

Президентът отговори и на упреците на Бойко Борисов, че работи в синхрон с „Продължаваме промяната“ и „ДПС-Ново начало“.

„За да прикрие своята безпомощност в овладяването на инфлацията, на кризите, на конфузията около именно продажбата на държавните имоти, властта режесира скандали. Но тези скандали, цялата тази димна завеса, която вдигат, тя не издържа напора на фактите и не може да отговори на най-елементарни въпроси. Къде отидоха уверенията, че няма да има поскъпване заради прибързаното веждане на еврото, например? Какво става и как ще запълват растящата дупка в бюджета? Защо поискаха и получиха авансово данъците от банките за 2026 година? Защо има народни представители, които се охраняват и от НСО, и от жандармерията? И тези охраняващи са заедно с тях и през всичките им воаяжи в чужбина. Ето това са въпроси, на които се струва да се отговори, както и разни предстоящи покупки на бензиностанция и така нататък“, заяви Радев.