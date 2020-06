28.06.2020 | 23:49

”Ролинг Стоунс” ще съдят Тръмп, ако използва техни песни в кампанията си

Кампанията на Тръмп използва парчето "You Can't Always Get What You Want" миналата седмица на митинг в Тълса

Легендарната рок-група ”Ролинг Стоунс” заплаши със съд президента на САЩ Доналд Тръмп, ако продължи да използва песни на бандата в кампанията си, съобщиха световните агенции. В изявление до медиите правният екип на британската рок група уточни, че работи съвместно с организацията за авторски права Би Ем Ай за прекратяване на неразрешеното използване на музиката на „Ролинг Стоунс“. Кампанията на Тръмп използва парчето „You Can’t Always Get What You Want“ миналата седмица на митинг в Тълса, щата Оклахома. Същата песен звуча и на събития от кампанията на Тръмп през 2016 г. „Ролинг Стоунс“ не агитират за Доналд Тръмп“, заявиха през 2016 г. в Туитър музикантите от групата. В изявлението на правния екип се посочва, че ако се наложи, ще бъдат предприети „последващи действия“, за да се попречи на Тръмп да използва творби на „Ролинг Стоунс“ в кампаниите си, след като досега предупрежденията били пренебрегвани. Организацията Би Ем Ай е информирала кампанията на Тръмп от името на рок-групата, че използването на песните им без изрично разрешение е нарушение на авторското право, което подлежи на съдебна санкция. Преди дни семейството на покойния рок-музикант Том Пети предупреди кампанията на Тръмп да спре да използва негови песни, след като парчето „I Won’t Back Down“ бе употребено на същия митинг в Тълса. С аналогични искания към Тръмп се обърнаха и британският музикант Елтън Джон, британската певица Адел и вокалистът на американската рок-група „Аеросмит“ Стивън Тайлър. Share Tweet Share

