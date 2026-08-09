09.08.2026 | 18:58

Русия вече хвали Румен Радев

Реториката на България към Русия стана по-сдържана и рационална, откакто на власт дойде новото правителство

„Реториката на България към Русия стана по-сдържана и рационална, откакто на власт дойде новото правителство, ръководено от бившия президент Румен Радев“. Това заяви в интервю за ТАСС на Юрий Пилипсон, директор на Втори европейски департамент на руското външно министерство.

„След като новото правителство, водено от бившия президент Радев, дойде на власт в България, реториката на официална София относно Русия и кризата около Украйна стана по-сдържана и придоби по-рационален тон“, отбеляза Пилипсон.

По думите му, позовавайки се първенството на българските национални интереси, София отправя съвсем разумни призиви към Европейския съюз да преразгледа настоящия си курс към Русия.

„Очевидно е, че отношението на настоящото българско ръководство към ескалиращите инициативи на така наречената „Коалиция на желаещите“, която с право е наричана „Група войнствени подстрекатели“, подчертава представителят на руското външно министерство.

„Въпреки това е рано да се говори за възобновяване на взаимноизгодното руско-българско сътрудничество на този етап. В обозримо бъдеще това ще бъде възпрепятствано от високата степен на политическа зависимост на София от Брюксел“, заключи дипломатът.