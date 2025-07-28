28.07.2025 | 13:54

Русия вкара български премиери и министри в черен списък за русофобия

Санкционирани са Николй Денков, Тодор Тагарев, Атанас Запрянов и Димитър Главчев

Външният министър на Русия Сергей Лавров

Двама бивши български премиери и двама министри на отбраната, включително действащият в момента, са включени в официален списък на руското Министерство на външните работи като примери за „най-крайните прояви на русофобска реторика“, съобщи БГНЕС.

Списъкът, публикуван на сайта на МВнР на Русия в секцията „Примери за прояви на русофобия“, цитира публични изказвания на бившия министър на отбраната Тодор Тагарев, на бившия премиер Николай Денков, на служебния министър-председател Димитър Главчев и настоящия военен министър Атанас Запрянов.

Публикацията е наречена „Примери за изказвания на официални лица и представители на елитите на западни държави по отношение на Русия, в които се използва „език на омразата“, 2024 г.“

Сред обвиненията, отправени от Москва, са призивите на Тагарев за борба срещу руската пропаганда в българските медии и училища, изказванията на Денков за едностранното представяне на Русия в учебниците по история, както и позиции на Главчев и Запрянов в подкрепа на Украйна и за засилена роля на НАТО в Черноморския регион.

От Министерството на външните работи на Русия подчертават, че включените в списъка цитати демонстрират „ненавистна реторика“ спрямо Русия и са част от „широка кампания по дискредитиране на страната“.

Документът не представлява формален санкционен списък, но е в контекста на усилията на Москва да систематизира и публикува публични изявления на политици от чужбина, които според нея водят до „враждебни нагласи към Русия“.

Абсурдното в случая е, че цитатите, качени на руското МВнР, много трудно могат да се определят като русофобски. Ето какво гласят те:

Министърът на отбраната Тодор Тагарев: „Не само традиционните български медии, но и социалните мрежи трябва да бъдат бдителни, за да противодействат на руската пропаганда, която се просмуква в тях, а преподаването на история в българските училища трябва да бъде свободно от факти, които биха могли да породят благодарност за ролята на Русия в нашето минало. Нашата отбранителна индустрия работи 24/7, 7 дни в седмицата. И значителна част от нейните продукти отиват директно или чрез трети страни в Украйна.“ (Интервю за неправителствената организация „Атлантически съвет“, 13.01.2024 г.)

Премиерът Николай Денков: „В нашите учебници има само една част от историята, която представя Русия, Съветския съюз, в една конкретна светлина. Истинската, пълна история съдържа тези елементи, но и други елементи, които са много внимателно и внимателно премахнати.“ (Коментар по време на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, 15-19.01.2024 г.)

Министър-председателят в служебното правителство на България Димитър Главчев: „Необходимо е да се направи всичко възможно, за да се защити ядрената безопасност и сигурността на Украйна, Европа и света. Превръщането на най-голямата атомна електроцентрала в Европа във военна база е проява на груба безотговорност. С действията си Русия не само излага на риск световната общност, но и сериозно подкопава доверието в бъдещото развитие на ядрената енергетика.“ (Изявление на сесията „Осигуряване на ядрената безопасност и ядрена сигурност в Украйна“ на „Срещата на върха за мир“ за Украйна в Швейцария, 16.06.2024 г.)

Министърът на отбраната в служебното правителство на България Атанас Запрянов: „България е целта на хибридната агресия на Русия, ние сме във фокуса на активни процеси и дезинформационна кампания с цел опит за влияние върху вътрешнополитическите ни процеси. Сигурността на Европа зависи от тази война. Украйна трябва да разполага с всички необходими оръжия, за да отблъсне руската агресия. Нуждаем се от дългосрочен план. Трябва да активираме Алианса в Черно море и да се борим със стратегическите цели на Русия.“ (Изявление на Парламентарната асамблея на НАТО, София, 25.06.2024 г.)