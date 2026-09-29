29.09.2026 | 11:03

Съдия от СРС тормози 101-годишния си дядо, прославен инженер (видео, снимки)

Боян Бояджиев крещи като обезумял на стареца, заплашва го, че няма да му дава обяд

Скандален близо 4-минутен клип, в който млад мъж крещи на немощен възрастен човек в дома му в центъра на София – на ул. „Юрий Венелин“ 21 и тряска посуда, бе разпространен тази вечер в социалните мрежи. Видеото е заснето днес към 17 часа от съседна кооперация и ясно се вижда и чува как старец е подлаган на вербална агресия, която предвид преклонната му възраст може да му докара сърдечен инцидент.

В продължение на 4 минути (толкова трае записа, а иначе обидите вероятно са продължили повече) пенсионера е атакуван от разбеснелия се як господин с вързана на опашка коса и черни прилепнало по тялото дрехи. Старецът е наричан „безсрамник“ и е заплашен, че „ще бъде изкаран с шамари от тука“. „Прегрешението“ му е, че е… обядвал.

Вижте шокиращия видеоклип:

Оказва се, че възрастния мъж е на достолепната 101-годишна възраст и не е случаен човек. Това е инж. Белчо Георгиев Бояджиев, един от най-изтъкнатите български геодезисти, известен и със своята научна дейност – автор е на над 70 публикации, с научна и популярна геодезическа тематика, участвал е и в разработването на 4 научни теми.

Внукът-инквизитор

А инквизиторът е собствения му внук, който дори носи името му! Боян Бояджиев се представя като „православен християнин, баща на 2 деца“ и е сред организаторите за Шествието за добродетели и религия в училище. Е, вижда се какви „добродетелни“ мисли има господина!

Според непотвърдени източници, Боян Бояджиев е съдия. Официалната информация е, че всъщност е съдебен помощник в Софийския градски съд. Наша проверка обаче установи, че той наистина е назначен за съдия в Софийския районен съд преди няколко месеца – на 6 юли 2026 г. Решението за назначението му вижте ТУК

6 юли 2026 г. Боян Бояджиев (четвърти отдясно наляво на фотоса) на церемония, на която е представен официално като съдия в Софийския районен съд

Според източници на Lupa.bg, подобни сцени в апартамента са ежедневие в последните няколко месеца. Преди около седмица внука дори е бил чут да крещи по адрес на дядо си: „Изрод мръсен, няма ли да пукнеш, бе! Изтормози ни всичките!“. Не е известно от какво са породени нервните изблици на Боян Бояджиев срещу собствения му дядо. Според негови познати човека не е с деменция и до неотдавна дори е излизал от жилището си, за да се вижда с колеги.

Инж. Белчо Бояджиев (крайният вдясно, с букета), заснет миналата година – януари 2025 г., навръх 100-годишнината си

Внукът-съдия, който тероризира 101-годишния инженер

20 януари 2025 г. Инж. Белчо Бояджиев получава поздравления за 100-годишнината си. На заден план, с кутията бонбони в ръка, се вижда внука му Боян, който днес бе заснет да крещи и издевателства над него