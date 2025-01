Зловеща катастрофа: Самолет се сблъска с хеликоптер над Вашингтон (видео)

18 тела са извадени до момента от ледените води на река Потомак във Вашингтон, след като самолет на авиокомпания „Американ еърлайнс“ се сблъска снощи с военен хеликоптер „Блек хоук“, в близост до летище „Роналд Рейгън“.

Към момента е ясно, че самолетът е паднал в реката, но спасителните акции по издирването на оцелели са затруднени заради лошото време.

„Служителите, които провеждат издирвателни и спасителни операции, са изправени пред изключително тежки условия – силният вятър, слабата видимост, студеното време и мътната вода се съчетават, за да създадат много трудни условия за гмуркане, докато около 300 спасители търсят оцелели“, коментира началникът на пожарната във Вашингтон Джон Донъли, цитиран от Франс прес.

Федералната авиационна администрация (FAA) съобщава, че пътнически самолет CRJ700 на PSA Airlines се е сблъскал с хеликоптер Sikorsky H-60 ​​при заход за кацане на летище “Роналд Рейгън” около 21:00 часа местно време. Самолетът е изпълнявал полет от Уичита, Канзас, за Вашингтон.

„Американ еърлайнс“ потвърди, че на борда на пътническия самолет е имало 64 души, като от тях четирима души са били членове на екипажа.

Федералната авиационна администрация (ФАА) на САЩ съобщи, че пътническият самолет, обслужващ вътрешни линии, се е сблъскал във въздуха с военния хеликоптер по време на заход за кацане на летището.

Официален представител на американската армия пък потвърди, че един от нейните хеликоптери е участвал в катастрофата, в него е имало трима военнослужещи.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че тя е можела да бъде предотвратена. „Самолетът се е намирал на идеална и обичайна траектория на заход за кацане. Вертолетът е летял директно срещу самолета продължително време. Ясна нощ! Самолетът е бил осветен. Защо вертолетът не е променил движението си – ни нагоре, ни надолу, ни наобратно. Защо диспечерите не казват на вертолета какво да прави вместо да питат дали виждат самолета? Това е лоша ситуация, която изглежда е можела да бъде избягната. Това не е добре!“, написа Тръмп в социалните мрежи.

BREAKING: Video shows 2 aircraft colliding over the Potomac River in #Washington , D.C.

Photos appear to show a plane wing and part of the fuselage in the Potomac River.

Credit: Andrew Harnik/Getty Images pic.twitter.com/fKn8znVmQY

