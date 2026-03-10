10.03.2026 | 13:26
Сарафов яростно атакува Теодора Георгиева и Янкулов
Прокуратурата извади кореспонденцията с Лаура Кьовеши

Ръководената от лицето Борислав Сарафов прокуратура проведе яростна контраатака срещу служебния правосъден министър Андрей Янкулов и срещу българския европрокурор Теодора Георгиева. Това стана само дни след разкритията и обвиненията срещу Сарафов и софийската градска прокурорка Емилия Русинова от страна на Георгиева, направени в интервю по Нова тв и часове след като министърът на правосъдието обяви, че не трябва да се чакат изборите, за да бъде махнат и.ф. главен прокурор.

Контраатаката на държавното обвинение дойде с официално съобщение, озаглавено „Институционална позиция във връзка с политически атаки срещу българската и Европейската прокуратура“.  Въпросната позиция е придружена и с два файла, от които трябва да се  вижда кореспонденцията между българската и европейската прокуратура по линия на европрокурора Теодора Георгиева.

Позицията е мотивирана с това, че в действията на служебния зам. министър-председател и министър на правосъдието „освен уронване на престижа на българската прокуратура е налице и засягане на авторитета на Европейската прокуратура“. Заради това и „ПРБ предоставя информация, съдържаща фактологията и официалната комуникация по случая с отстранения от длъжност и признат от колегията на Европейската прокуратура „за виновен в сериозно нарушение“ български представител“.

Прокуратурата твърди, че по инициатива на Европейския главен прокурор Лаура Кьовеши през 2025 г. са проведени съвместни действия с българското държавно обвинение, свързани с „отстранения от длъжност български представител“ в Европейската прокуратура.

В писмо до българското държавно обвинение Кьовеши „посочва, че в Европейската прокуратура е образувана преписка относно предполагаема корупция на българския европейски прокурор вследствие на получен в институцията сигнал от частно лице на 24 октомври 2023 г.“, твърди българската прокуратура в позицията си.

„С оглед публикация в българска медия от 10 март 2025 г. относно „писмо и видеозапис на разговор между Теодора Георгиева и Петьо Еврото“, Европейският главен прокурор отправя официално искане за предоставяне на „всякаква информация, съотносима към текущото наказателно разследване на г-жа Георгиева“, пише в позицията.

Пак там се твърди, че „в отговор на писмото на Европейския главен прокурор и след изрично предоставено разрешение от наблюдаващия прокурор, на 3 юни 2025 г. и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов изпраща отговор до г-жа Лаура Кьовеши“. Отговорът съдържал „справка в обем от 5 страници, изготвена от наблюдаващия прокурор по образувано на 25 април 2025 г. в Софийска градска прокуратура досъдебно производство за това, че в периода от началото на 2020 г. до месец март 2025 г. на територията на страната и в чужбина, при условията на продължавано престъпление, е използвано служебното положение на длъжностно лице – съдия в АССГ и европейски прокурор в Европейската прокуратура, за да бъде набавена противозаконна облага – парични суми“

„В справката се съдържат извадки от показания на трима свидетели, разпитани в хода на разследването, които сочат за ежемесечно предоставяне от „Пепи Еврото“ на сумата от 10 000 лева на магистрата „Теди Еврото““, твърди в позицията си прокуратурата.

„Категорично неверни и клеветнически са твърденията, че посочените по-горе записи са разпространявани от прокуратурата или от „кабинета на главния прокурор“. Подобни внушения представляват пореден опит за въвличане на прокуратурата в публични спекулации, които нямат никакво фактическо основание“, пишат още от българското държавно обвинение.

Оттам плашат, че ръководството на ПРБ ще информира Европейския главен прокурор Лаура Кьовеши и комисаря по демокрация, правосъдие, върховенство на закона и защита на потребителите Майкъл Макграт „за извършени от служебния вицепремиер и министър на правосъдието действия, които на практика представляват опит за дискредитиране на приключилата дисциплинарна процедура на Европейската прокуратура“.

