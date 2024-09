Шоу! Гришо и Ноле мятат салфетки, а Камелия им пее в чалготека (видео)

Невероятно шоу се е разиграло снощи в култова столична чалготека, където Григор Димитров, Новак Джокович и певицата Камелия са направили мощен купон – афтър партито на тенис битката от “Арена Армеец”.

В най-голямата спортна зала на столицата Джокера поиска от диджей Мартен Роберто да му пусне песента “Луда по тебе“ на Камелия. Това обаче не се случи и Ноле сам запя любимата си българска песен, подкрепен от зрителите. След това певицата сподели клипа от случващото се в арената на профилите си в “Инстаграм” и “Тик Ток”, където успокои олимпийския шампион от Париж 2024, че ще му изпее песента на живо.

Камелия изпълни обещанието си, а Ноле и Григор видимо се забавляваха заедно с останалите посетители. Двамата тенисисти прихванаха от парти настроението, протекло с танци и хвърляне на салфетки.

Можете да видите изпълнението му във видеото по-долу:

Novak and Grigor know how to party. 🕺🏻 🎤 ❤️pic.twitter.com/7TS9KmfHoI

— ᖴᖇᗩᑎI (@frani2312) September 18, 2024