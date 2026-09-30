Собственикът на най-голямата транспортна компания ПИМК Илиян Филипов е бил убит с изстрел в главата

30.09.2026 | 11:50

Шеф на БГ клуб: Не мога да повярвам, снощи с Илиян Филипов гледахме заедно мача

Даваше толкова много от себе си, това на кого пречеше????, хчуди се Алекс Илиев

Шефът на Спартак Варна Алекс Илиев публикува пост в социалните мрежи след смъртта на Илиян Филипов. Един от силните хора при „соколите“ написа, че са гледали заедно мача на националния отбор на България срещу Естония. Ето какво пише Илиев: „Снощи бяхме заедно гледахме мача на националите, поздравихме се, прегърнахме се и си обещахме след няколко дни отново да се видим…Не мога да повярвам. Тежко съм потресен. Това е първото нещо, което разбирам рано тази сутрин, и не мога да си обясня в каква държава живеем. По моите наблюдения през последната година, в която се сближихме покрай футболните клубове, Илиян беше човек, който просто искаше да помага на толкова много фронтове. Даваше толкова много от себе си, това на кого пречеше???? Днес се събуждам и разбирам часове по-късно, че животът му е отнет. Бог да те прости, Илияне“. Share this: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook

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