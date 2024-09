Шефът на “Ауди” загина след падане от 3 000 м. височина (снимки)

Изпълнителният директор на „Ауди“ в Италия Фабрицио Лонго е починал при трагичен инцидент в планината Адамело, в регионa Ломбардия, съобщават италианските издания.

Той се е изкачвал сам по стръмна пътека, когато близо до върха е паднал от 3000 метра височина. Това се е случило на 31 август.

Друг алпинист, станал свидетел на инцидента, се е свързал с Центъра за спешна помощ и е поискал незабавно намесата на хеликоптер.

Служители на Алпийската спасителна служба в Пинцоло са се отправили към хеликоптерната площадка, за да окажат помощ.

Спасителните екипи обаче открили 62-годишния Фабрицио Лонго в безжизнено състояние и потвърдили само смъртта му.

Тялото му е било транспортирано до близкото италианско селце Каризоло.

Съобщава се, че Фабрицио Лонго е опитен алпинист. Той се е изкачвал по маршрут, оборудван с фиксирани стоманени кабели, стълби и други помощни средства.

Италианецът е добре известен в средите на зимните спортове.

Audi boss Fabrizio Longo, 62, killed in 10,000-foot fall while mountain climbing in Italy https://t.co/LViANWA0QZ pic.twitter.com/cWdJyCZEGv

— New York Post (@nypost) September 2, 2024