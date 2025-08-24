24.08.2025 | 10:07

Схемата „Исторически парк” се разпада заради борчове и запори на Ивелин Михайлов

Дружествата около "Исторически парк" са натрупали запори за над 2.1 млн. лв. от НАП.

Схемата, по която се строи „Историческият парк“ на лидера на политическа партия „Величие“, се разпада. Това се твърди в разследване на вестник „Капитал”. Според публикацията последната година дружествата на Михайлов, от които той формално излезе през април, след като стана депутат, са натрупали запори за над 2 млн. и 100 хиляди лв.

Общата сума е по-висока, защото Националната агенция по приходите е запорирала някои активи, предимно коли, без да им даде финансова оценка. Това са само задълженията към хазната, като по информации през различни частни съдебни изпълнители има още чакащи за вземания от парка и свързани дружества.

Сривът се дължи на липса на кредитиране. Самият парк има минимални приходи от оперативна дейност и работи на загуба.

При изслушването си в парламента министърът на вътрешните работи тогава Калин Стоянов отчете, че срещу парка, Михайлов и негови приближени има общо около 30 сигнала, които са пратени към прокуратурата, но всеки един от тях е приключил с отказ за образуване на производство.

В тях има сигнали за престъпления по почти всяка глава от Наказателния кодекс. Депутатите в комисията, както и самият Стоянов, изразиха обосновани съмнения дали не става дума за умишлено прикриване на действия – т. нар. чадър.

По информация на „Капитал“ от депутати от комисията впоследствие е станало ясно, че всички сигнали са минавали през трима едни и същи разследващи полицаи и са приключвали при двама прокурори от Варненската прокуратура.

В доклада е поставен голям акцент и върху завземането на село Неофит Рилски, в което се намира паркът, както и цялата община Ветрино. По-конкретно комисията е обърнала внимание на огромния брой имоти, придобити чрез обстоятелствени проверки в общината. За десет години по този начин в общината са придобити над 1100 имота, при едва 5 хил. души население.

Броят на сделките скача значително след 2016 г., когато започва строежът на парка. Докато през 2013 г. по този начин са придобити 79 имота, през 2023 г. сделките вече са 210. За някои от имотите е документирано, че са придобити от трети лица, след което са прехвърлени на фирми на Ивелин Михайлов или бившата му съпруга Вася.