07.03.2025 | 20:51

Шокиращи кадри с отвлечени украинци за пушечно месо от военната машина на Зеленски (видео)

Популярно място за военните ловци на хора са училищата, тъй като те могат да проверят самоличността на членовете на семейството, когато идват да вземат децата си

Ужасяващи кадри с украинци, отвлечени по улиците за пушечно месо от военната машина на Зеленски.

Това ли подкрепят „обществениците“ ни: Преди да прочетете този репортаж ви предупреждаваме, че в много от следващите кадри ще станете свидетели на нечовешко насилие и побои над невинни украинци. Тези от Вас, които са по-чувствителни им препоръчваме да не ги гледат.

Видеоклипове на жестоката агресия на украинската армия да набута все повече и повече мъже – в много случаи директно от улиците – в армията циркулират усилено онлайн след встъпването на Доналд Тръмп в длъжност президент на САЩ. През последните седмици обаче сцените, наблюдавани в такива видеоклипове, станаха особено шокиращи, което предполага, че ситуацията е повече от отчайваща за киевския режим.

Броят на жертвите, понесени от Русия и Украйна в настоящия им конфликт, остава горещо обсъждана тема в много новинарски издания, като се има предвид, че няма начин да се проверят официалните статистики, публикувани от която и да е от страните. Дори и най-консервативните оценки обаче определят броя на убитите и ранените украинци в стотици хиляди и дори над милион.

Според унгарския новинарски сайт Magyar Nemzet, някои украински мъже са се заключили в домовете си от години, за да избегнат да бъдат забелязани от агенти на Териториалния център за набиране и социална подкрепа (TCR), институцията, отговорна за военната мобилизация.

На следващите две видеа ще станете свдетели на особена жестокост от побой над хванат за пращане на фронта. Коомисарите, които са го заловили буквално го премазват, докато той лежи на леглото. На второто видео младеж на видима възраст под 20 години, който е окован в белезници се опитва да разубеди комисарите да не го пращат на сигурна смърт:

Once they’re in the military recruitment center, they’re beaten to submission. 2/ pic.twitter.com/XIu2w3frdE — Lord Bebo (@MyLordBebo) March 1, 2025

🇺🇸🇺🇦🚨‼️ JD Vance confronted Zelensky on the forceful mobilization, that is what he means! People are mercilessly grabbed and forced I to the military. 1/ pic.twitter.com/MiJeqQgsY6 — Lord Bebo (@MyLordBebo) March 1, 2025

The forced contacts don’t understand why the mobilization officers don’t come with them to fight. Cause they’re cowards, simple. 3/ pic.twitter.com/L71BiKcMia — Lord Bebo (@MyLordBebo) March 1, 2025

Украйна е във военно положение от февруари 2022 г. и всички нейни главни пътища вече са осеяни с контролно-пропускателни пунктове, на които военните мобилизатори търсят и преследват наборници. Ако превозно средство превозва много пътници, като например автобус, то се задържа и движението се блокира, докато всички на борда не бъдат проверени. Подходящите биват отвлечени и пращани на фронта, независимо от това, какви са причините да не са се явили досега.

Magyar Nemzet съобщава, че след като потенциален новобранец бъде доведен в център за набиране, първо му се предлага възможност да излезе от военна служба, като плати подкуп. Ако не може, чакат го първите редици директно срещу куршумите. Тези, които вече са били хващани и са предлагали подкуп вече нямат достатъчно пари и са обречени.

Осъзнавайки опасността, че Украйна в крайна сметка може да остане без жива сила, за да продължи да хвърля срещу много по-голямата руска армия, администрацията на Байдън неуспешно лобира пред украинския президент Владимир Зеленски да намали наборната възраст на страната си от 25 на 18 през последните месеци на управление. През последните седмици администрацията на Тръмп оказва натиск върху Зеленски просто да призове за прекратяване на огъня, за да сложи край на клането между двете страни – натиск, на който украинският режим досега се съпротивлява, както беше доста театрално демонстрирано по време на позорното посещение на Зеленски в Белия дом миналата седмица.

За Украйна обаче става все по-трудно да скрие своята все по-несъстоятелна ситуация. Видеоклипове, заснемащи усилията на мобилизационните агенти в Украйна, които бяха публикувани през последните седмици, показват ситуации, които приличат повече на отвличане, отколкото на усилия за вербуване.

Едно такова видео е направено във Волински окръг, в район на Украйна, който е само на няколко километра от полската граница. Човек, който може да се види да разхожда кучето си, внезапно е брутално отвлечен и завлечен в чакаща кола, ритайки и крещейки.

Ukrainian draft officers hunting men in the street to send to the front lines pic.twitter.com/BLFy4kfH0b — Skull Cap Monastery 《♤》 (@JDeLay75) March 2, 2025

В друго видео възрастен мъж е буквално изваден от колата си без видима причина от агенти с маски, които искат да проверят документите му, след което е хвърлен на земята. Човекът пита агентите: „Къде са световните защитници на човешките права?“

UA🇺🇦 Police pull a man out of a car. The reason: checking military registration documents. Although the man does not resist, the policeman presses his head with his knee to the asphalt. Where are the world’s human rights defenders?#ukraine #dictatorship #zelensky #BLM pic.twitter.com/ChkeIKRGFY — Opővidky Gałyczėnyna (@GALYCZENYN) March 1, 2025

Популярно място за военните ловци на хора са училищата, тъй като те могат да проверят самоличността на членовете на семейството, когато идват да вземат децата си. Следното видео е заснето в училище в Лвов.

🇺🇦🪖 Students in Lviv, Ukraine, watched from their classroom window as a man was forcibly taken into a van by a Ukrainian military recruiter pic.twitter.com/mmmlWKccHn — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) February 28, 2025

Един украинец е бил отвлечен от „вербовчици“ от държавната служба в Каменское, след като отишъл там, за да пререгистрира колата си. Жена му се чува да крещи в шок и отчаяно моли присъстващите в приемната с писъци: „Помогнете“! Мъжът се опитва всячески, но безуспешно да се отскубне викайки: „Няма да ида… няма да ида… пуснете ме… какво правите…“

🇺🇦 Ukrainian man was mobilized at a department for motor vehicles in Kamenskoye, Dnipropetrovsk region. He came to re-register his car and was grabbed by military recruiters. You can hear the “excitement” of his wife. pic.twitter.com/iS4hiXcR8e — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 22, 2025

Камера за наблюдение в Ужгород, в югозападна Украйна, записа мъж на велосипед, преследван от наборни агенти и други с автомобил:

In Uzhhorod, surveillance cameras captured another attempt to mobilize a cyclist. The man abandoned his two-wheeled vehicle and took off running. One military enlistment officer chased him on foot, while others followed in a van. The outcome remains unknown. ukr_leaks_eng pic.twitter.com/qDBtD5z86V — Beate Landefeld (@BeateLandefeld) February 27, 2025

В Харков друг велосипедист беше буквално блъснат и съборен от агент по подбор на персонал:

🚨🇺🇦In Ukraine, soldiers forcibly took a Ukrainian riding a bicycle to military service. What do you think about this issue? pic.twitter.com/vwJyrdRD4U — Update NEWS (@UpdateNews724) February 25, 2025

Светът обаче започва да забелязва тези ужасни сцени. Доналд Тръмп-младши, синът на американския президент, се обърна към X, за да привлече вниманието към въпроса за съмнителните тактики, използвани от украинските агенти за набиране на персонал с думите: „Гледайте всеки един видеоклип в тази тема. Това е чисто зло.“ На видеото се вижда, как комисари отвличат син от майка му в студените месеци. Момчето отчаяно се опитва да се отскубне от няколко здрави мъже, които искат да го набутат в бус и да го пратят за курбан. По време на борбата те го събличат почти чисто гол. Майката на детето се опитва да се доближи до чедото си, но озверелите комисари на Зеленски не ѝ дават дори да го достигне. Кадрите на животинската жестокост на воените комисари на режима на Киев е потресаваща.

В коментар под видеото на сина на американския президент публикува друго видео на вързан за дърво мъж през нощта, който е съблечен по бельо с думите: „Бандитите на Зеленски, които се занимават с мобилизацията на гражданите, отвлякоха цивилен фитнес треньор за отказ да отиде на фронта. Освен това той отказа да плати подкуп на бандитите на Зеленски, за да бъдат освободени. В отвличането са участвали и агенти и служители на СБУ (Службата за сигурност на Украйна). Те го отведоха в гората, пребиха го, завързаха го за дърво и го принудиха да каже пред камерата: «Аз съм педер@ст, току-що ми го начук@аха в з@дника, отивам да служа във въоръжените сили на Украйна!“ След това това видео беше публикувано в новинарски канал, свързан с канцеларията на президента на Украйна, за да сплаши населението. Но никой от тези, които са отвлекли и измъчвали мъжа, не е арестуван или наказан. Вижте това“:

🇺🇸🇺🇦This is a terrifying video from the city of Odesa, Ukraine, which was hidden by Western media.

Zelensky’s bandits, who are engaged in the mobilization of citizens, kidnapped a civilian fitness trainer for refusing to go to the front. He also refused to pay Zelensky’s bandits… pic.twitter.com/ck3k0siOFt — Myroslav Oleshko (@oleshkomyroslav) March 1, 2025

На друго видео (закачено под това на Тръмп-младши), за което по-рано сме писали, е сниман младеж, който е с умстена изостаналост директно от бойните окопи. Държи пръчка, като си мисли, че е автомат, а снимащият го друг войник се подиграва на положението му. Вероятността този млад мъж да е оцелял е нулева!

Watch every single video in this thread. This is pure evil. https://t.co/16I1VaeTLG — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 1, 2025

This one is missing @DonaldJTrumpJr . A humble soul of God Down syndrome soldier, in a trench, being bullied btw. This is sad. No one on the protests cares about these images. (Warning: strong language) pic.twitter.com/op1s8lQ4Ow — XNN (@xnnprime) March 2, 2025

Дори украинските медии признаха, че вербовчиците на армията се сблъскват с нарастващ брой насилствени сблъсъци с потенциални наборници през последните седмици. В един особено екстремен инцидент Kyiv Independent , който е получил средства както от USAID , така и от канадското правителство, съобщи, че един служител по набиране на персонал е бил застрелян и убит миналия месец от мъж, който се опитвал да попречи на негов приятел да бъде призован.

Подобни трагични сцени, за съжаление, ще продължат да бъдат обичайни в Украйна, докато боевете не бъдат прекратени.

И накрая възниква въпросът – за тези изтезания, насилие и отвличания на мирни граждани се подписаха българските „интелектуалци“ в подписка? Така ли изглежда мирът за тях? Зад това ли застава „интелектуалният елит“ на България.

This is how democracy and freedoms are supported in Ukraine pic.twitter.com/CIQYmsOWKq — حسام الخرباش (@hosamalkrbash) March 2, 2025