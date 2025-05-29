29.05.2025 | 10:50

Синът на шефа на ДАНС изскочи от корупционна схема за медикаменти

Синът на пенсионирания шеф на ДАНС - Кирил е съдружник с Янко Попстоилов, който е разследван за наркотрафик

Янко Попстоилов от “Реимекс Фарма” е приоритетен доставчик на медикаменти за лечението на редки болести у нас. Той получава монополното положение в рамките на корупционна схема с решаващата помощ от НЗОК.

Зам.-шефът на НЗОК проф. Момчил Мавров празнува юбилей в присъствието на Янко Попстоилов и знакова фигура от ъндърграунда, разработвана от ДАНС за наркотрафик. Мавров също е обект на доклад на ДАНС, който го уличава в лобизъм за частни болници. Развитие след доклада няма, но пък Кирил Тончев – синът на шефа на ДАНС Пламен Тончев – става съдружник с Попстоилов във фирма за медицински доставки. Релевантен е въпросът дали всичко това има връзка със странното предсрочно “пенсиониране” на бившия шеф на агенцията.

Наскоро в разследване на BIRD беше документирана близостта между Янко Попстоилов, бизнесмена Румен Генчев Анастасов, по-известен като Румен Козела и подуправителя на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) професор Момчил Мавров. Тези връзки изскочиха от схема с доставките на лекарства за редки болести, която утвърждава фирма на Попстоилов като монополист.

Пловдивчанинът Румен Анастасов е бил доверено лице на Георги Илиев, основателят на групировката ВИС-2. Официалният му бизнес е хотелиерство, а за неофициалния се носят легенди от ъндърграунда. В негово заведение на Слънчев бряг, управлявано от осъдения за наркотрафик Божидар Кузманов – Божо Кравата, стана престрелката с бригада на осъдения за наркоразпространение Димитър Желязков – Митьо Очите през 2016 г. Желязков беше прострелян няколко пъти и оцеля на косъм.

Близостта на проф. Мавров с Румен Атанасов и покрай него с Янко Попстоилов отдавна е обект на коментари и свидетелски разкази, но в сигнал до BIRD бяха изпратени снимки, които в голяма степен потвърждават твърденията.

Според информацията Мавров е отбелязал 50-годишния си юбилей в 5 звездния хотел “Блу Бей” в Созопол в отбрана компания. Кадрите са съвсем актуални от периода между 23 и 26 май 2025 г.

На лявата снимка от празненството се вижда и Янко Попстоилов. Присъствието му там се обяснява и с това, че е сочен за кандидат зет на Румен Анастасов.

Медицинско здраве и най-вече доставките за него

Дружеството “Мед Хелт” /превежда се като “медицинско здраве”/ е без финансова история от създаването си през юли на 2024 г. еднолично от Попстоилов. Месец по-късно към собствеността на фирмата се включва и Кирил Тончев с капитал от 50 лв.

Интересни са както предмета на дейност на фирмата, a именно търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура, така и опитите за пробив в процедурите по ЗОП за редица обществени поръчки за милиони левове в множество държавни институции свързани с Мавров.

Така възниква въпросът доколко е редно синът на председателя на ДАНС да е в съдружие с човек, който има такива сериозни връзки със сенчест бизнесмен.

BIRD откри телефон и имейл адрес на Кирил Тончев в публичните регистри. Изпратихме му въпроси как се е запознал с Янко Попстоилов, познава ли Румен Анастасов и проф. Момчил Мавров и участва ли фирмата му в обществени поръчки за медицински доставки. До редакционното приключване на статията не получихме отговор.

И едни разработки в ДАНС

В публичното пространство има данни, че ДАНС е разработвала Румен Анастасов – Козела във връзка с трафик на кокаин. Близкият до него Мавров също е бил обект на интерес на агенцията, но по друга линия. Преди избора на Мавров Кирил Петков от ПП заяви публично, че има секретен доклад на ДАНС, който го уличава в лобизъм в полза на частни болници.

Бизнес връзката на сина на Тончев с приближения до Мавров може би дава отговори на въпроса защо тази разработка е останала в шкафа на шефа на ДАНС, а не е придвижена към прокуратурата.

Такава хипотеза обаче насочва към злоупотреба с власт и конфликт на интереси, което пък е от компетентността на КОНПИ. Ако тази подвластна на Делян Пеевски институция е свързала бизнес отношенията на Тончев – младши, проф. Мавров, доклада срещу него и бездействието на Тончев – старши, това би обяснило странното предсрочно пенсиониране на шефа на ДАНС и трудоустройването му като шеф на Комисията по досиетата.

А ако не е свързала тези лица и събития, връзките вече са публичен факт.