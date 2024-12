Сирийците се подиграват на голите СНИМКИ на Башар Асад!

Лични снимки на сваления сирийски президент Башар Асад, открити в изоставените му резиденции, се появиха в социалните мрежи. Това предизвика подигравки сред сирийците, които допреди дни бяха преследвани за критиките си към внимателно изграждания му публичен образ, предава Асошиейтед прес.

Интимните и откровени снимки, за които се твърди, че са намерени в албуми от резиденциите на Асад в хълмовете на Дамаск и Алепо, рязко контрастират с излъскания и бляскав образ, който Асад и баща му изграждаха в продължение на половин век на управление в Сирия.

Снимките разкриват моменти от живота на едно на пръв поглед обикновено семейство, което обаче управлява страната с желязна хватка и атакува свои съграждани, смятани за заплаха. Драматичните събития с Асад, започнаха преди седмица, когато той беше свален, а редови граждани обикаляха из президентския дворец, обхванат от хаос при бързото му напускане.

За много сирийци, които са преживели насилствено лишаване от свобода, изселване и потисничество по времето на Асад, снимките са едновременно зрелище и възможност да си отдъхнат, дори да се посмеят, допълва АП.

На една от снимките бащата на Асад, Хафез, е по бельо и е заел поза, подобна на тази на културист.

Други снимки показват Башар Асад в Speedo, който напряга бицепсите си, яхнал мотоциклет по слипове и взиращ се втренчено в кухня, облечен в бельо и потник без ръкави.

Кадри от социалните мрежи показват сирийци, които обикалят богатите имения на Асад, разкривайки екстравагантен интериор и вещи, недостъпни за много хора, преживели гражданската война в страната от 2011 г. насам. Подхранвани от десетилетията на преследване и желанието за отмъщение, хората са иззели ценностите от именията и са разкрили детайли от личния свят на Асад.

