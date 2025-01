Скандал с изнасилвания във Великобритания. Мъск обвини премиера в съучастие и му поиска оставката

Във Великобритания избухна скандал със системни престъпления в редица градове, които бяха игнорирани от полицията и местните власти. Милиардерът Илон Мъск се включи в разгорещения дебат, като поиска нови избори и обвини премиера в съучастие.

Американският милиардер и технологичен магнат Илон Мъск призова правителството на Обединеното кралство да бъде разпуснато на фона на скандала. Това става известно от негови публикации в социалната мрежа X (преди Twitter) от 3 януари.

Мъск обвини британския премиер Кийр Стармър, който оглавяваше прокуратурата като главен прокурор от 2008 до 2013 г., като съучастник в изнасилванията. „Стармър трябва да отиде и да се изправи пред обвинения в съучастие в най-лошото масово престъпление в британската история“, каза милиардерът.

Той също така публикува новината с гръмко заглавие за „повече от милион деца жертви“ и „национална трагедия“. В нея се казва, че хиляди уязвими момичета са били предадени от институции, имащи за цел да ги защитават, докато „корупцията в полицията, небрежността на съвета и политическото малодушие“ позволяват на извършителите да действат безнаказано.

„Най-лошото масово престъпление срещу народа на Великобритания“, подчерта Мъск.

Той призова за „национално разследване сега“ и подкрепи идеята британският крал да разпусне парламента, свиквайки общи избори.

Axios изчислява, че само за няколко дни Мъск е публикувал най-малко 60 публикации, в които обвинява Стармър, подкрепя крайнодясната Реформаторска партия и призовава за смяна на правителството.

Би Би Си съобщи, че министърът на здравеопазването в сянка от Лейбъристката партия Уес Стрийтинг е обвинил Мъск в дезинформация. Той увери, че правителството „приема много сериозно проблема със сексуалната експлоатация на деца“ и покани милиардера да работи заедно за борбата с него.

В същото време британският здравен министър Андрю Гуин посочи предишни разследвания на скандали със сексуално насилие.

„Идва момент, в който нямаме нужда от повече разследвания и ако Илон Мъск наистина обърна внимание на случващото се в тази страна, той може да признае, че вече е имало разследвания“, каза той.

Гуин също посъветва милиардера да се „съсредоточи върху проблемите от другата страна на Атлантика“.

Както беше обяснено в The Telegraph, се появи информация за банда мъже, замесени в изнасилване и малтретиране на момичета под 12-годишна възраст. Престъпленията са извършени в Олдъм и Рочдейл, но извършителите са наказани чак години по-късно.

Историята разкри безразличието на правоохранителните органи и служителите към жертвите на банди, много от чиито членове бяха от пакистански или бангладешки произход. Най-накрая се проведе независимо разследване, което беше отговор на информацията, че местният съвет прикрива престъпниците. По-специално те проучват доказателства, че деца са били изнасилвани в сиропиталища, наргиле барове и таксита.

Разследването, публикувано през 2022 г., не откри доказателства за системно прикриване от правителството, но посочи фундаментални недостатъци в усилията за защита на детето. В доклада се казва, че това е довело до това някои изнасилвачи да останат на свобода по-дълго, отколкото е трябвало.

Един пример за престъпления, публикуван в медиите: момиче на име Софи влезе в полицейския участък през октомври 2006 г., за да съобщи за сексуално насилие, но полицай я обвини, че е пияна, и й нареди да напусне. След това полицаите позволили на детето да напусне помещението, въпреки двамата мъже, които я чакали на вратата. След това тези мъжете изнасилили момичето в колата и я изхвърлили на улицата, където тя била взета и изнасилена в къщата от друг мъж. След това тя се качила в такси, шофьорът обещал да помогне, но вместо това я закарал до къща, където груповите изнасилвания продължили.

Би Би Си съобщи, че множество разследвания засягат групови изнасилвания също в Корнуол, Дарбишър и Бристол. Разследващите установиха, че 1400 деца са били сексуално малтретирани в Ротърхам за 16 години, като по-голямата част от насилниците са от британско-пакистански произход.

До 1000 момичета са били малтретирани в Телфорд в продължение на 40 години, като някои случаи са спрени поради „нервност относно расата“. Разследване е започнато в Олдъм едва след като слуховете за изнасилване стават вирусни.

През 2022 г. беше публикуван доклад от независимо разследване на сексуално насилие над деца, което комбинира няколко вече проведени разследвания. През 2024 г. обаче ръководителят на разследването Алексис Джей каза, че е разочарована, че нито една от нейните 20 препоръки не е била изпълнена за повече от две години.

След като министърът на вътрешните работи Джес Филипс отхвърли искането на Съвета на Олдъм за водено от правителството разследване на сексуалната експлоатация на деца, консерваторите призоваха за пълно национално обществено разследване на „скандала с бандата за изнасилване“.

