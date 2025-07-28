Сметките на община Варна са запорирани заради главния архитект

Община Варна е с временно запорирани сметки от частен съдия изпълнител, съобщи изпълняващият функциите на кмет Павел Попов, цитиран от БНТ .

Според решение на Върховния административен съд общината трябва да плати на собствениците на поземлен имот над 2.7 млн. лева заради бездействие от страна на главния архитект на Варна Виктор Бузев, както заяви Попов.

Става въпрос за случая отпреди 11 години, когато е одобрен проект за изграждане на апартхотел в града. Инвеститорът е чакал няколко години, за да получи разрешение за строеж. През 2020 г. документът е издаден, но не е връчен до края на годината. Така на мястото на апартхотела се вдига жилищна сграда, а собствениците съдят общината за пропуснати ползи. За това според Попов отговорността е на главния архитект.

След три дни сумата за обезщетение ще бъде изтеглена от сметките на общината. Попов заяви, че ще бъде заведен иск срещу отговорните за това.