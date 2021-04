05.04.2021 | 15:06

София уволни Борисов. The End. No more.

Медийната му агония ще продължи известно време, но от това става само по-жалък

Борисов показа, че ще пласира „експертно правителство“ със себе си начело. Или в краен случай някой като Ники Младенов или Даниел Митов. Но много в краен случай. Както много пъти съм казал, този човек има проблем с осъзнаването на факта, че повече няма да бъде премиер. Стане ли премиер, буквално ще „убие“ подкрепящите го – и протестите ще пометат и тях. Но ще направи всичко възможно да удължи максимално оставането си на власт защото алфата и омегата са парите от ЕС. София уволни Борисов. The End. No more. Медийната му агония ще продължи известно време, но от това става само по-жалък. Самопричинената трагедия на един случайно попаднал във властта човек, който не може да си представи живота без да е на власт. Токсичен, радиоактивен, нежелан, изобщо минало. Очаквайте крайните резултати от Ти Броиш – след малко повече от два часа. Фейсбук, Илиан Василев Share Tweet Share

Loading...

оставете коментар