21.08.2025 | 17:14

Спецов изплати апартамента за 1,1 млн. лв. в Дубай (видео)

През юни шефът на НАП излъга, че имотът му е „на банката“. Оказа се, че е погасил напълно кредита на 31 декември 2024 г.

Новите декларации на властта: Шефът на НАП Румен Румен Спецов, повтаряме, на НАП, е декларирал банкова сметка на съпругата си в чужбина, повтаряме, в чужбина, в български лева! Повтаряме, банкова сметка в лева в Дубай, където живее и работи Плама Спецова, установи проверка на BIRD.

Новата декларация на Спецов показва, че банковият кредит за апартамента в Дубай за 1,1 милиона лева, закупен през 2021 с кредит, вече е изплатен! Припомняме, че през юни 2025-та, в студиото на „Тази сутрин“ по bTV Спецов заяви, че още изплаща кредит за апартамента в Дубай, и каза: “Той не е мой, а на банката. Там се плаща заем към банката. Той де факто не е мой. Ако утре аз не мога да си платя тоя … вноската, банката го взема. Така че, не е мой апартамента”. Сега се оказва обаче, че в декларацията заемът към 31.12.2024 г. е изплатен!

Кога Спецов лъже, по телевизията или в декларацията си?

Задълженията към НАП на бившата фирма на шефа на НАП Спецов към 21.08.2025 г. обаче, са все така неизплатени и с лихвите са набъбнали до внушителните 1,775,392.73 лв. Припомняме, че след 4 години „джуркане“, прокуратурата спря наказателното производство, касаещо прехвърлената на клошар задлъжняла бивша фирма на Спецов и го остави на трупчета.

С други думи, шефът на НАП Румен Спецов е зависим от благоволението на КОЙ!