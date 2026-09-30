30.09.2026 | 20:41

Татяна Дончева: Илиян Филипов беше свързан с ГЕРБ и ДПС (видео)

Новият министър на правосъдието е посочен от Сотир Цацаров

Застреляният тази нощ пловдивски бизнесмен Илиян Филипов е бил изключително влиятелен човек за региона, който е поддържал тесни контакти с представители на ГЕРБ, ДПС и настоящото управление. Това заяви Татяна Дончева в предаването „Лице в лице“ по bTV, коментирайки възможните версии за тежкото криминално престъпление.

Филипов, който е създател на транспортната компания PIMK и ключова фигура във футболен клуб „Ботев“, беше убит около 1:00 часа през нощта пред свой имот в пловдивския квартал „Христо Смирненски“.

Политически чадър и бизнес интереси

По време на телевизионното си участие Татяна Дончева припомни времето, когато Пловдив е бил неин избирателен район, и подчерта, че името на Филипов ѝ е добре познато. По нейните думи, убитият предприемач е имал връзки с Делян Пеевски, както и с представители на различни политически сили през годините. Дончева определи този модел на поведение като напълно характерен за представителите на едрия български бизнес, които традиционно търсят близост с властта.

Тя беше категорична, че на този ранен етап от разследването е несериозно да се посочва конкретна версия за убийството. Адвокатът призова обществото и медиите да не правят прибързани заключения, базирани единствено на слухове и публикации в социалните мрежи, а да оставят разследващите органи да свършат своята работа.

Защита за ролята на Иван Демерджиев

В рамките на интервюто Дончева взе отношение и по припомнената информация от миналото на бизнесмена. Преди време Илиян Филипов и негов съдружник са били свързвани с разследване за изчезнали лица и са прекарали 24 часа в ареста. Техен адвокат тогава е бил настоящият вътрешен министър Иван Демерджиев.

Татяна Дончева защити професионалната роля на Демерджиев. Тя посочи, че самото поемане на адвокатска защита на задържан човек е част от професията и не може да бъде основание за отправяне на обвинения или политически атаки срещу защитника. Според нея, критики могат да се отправят само ако има конкретни данни за нарушаване на закона или за нерегламентирано използване на служебни връзки.

Предистория на конфликтите

Макар органите на реда все още да не посочват официален мотив, името на Филипов неведнъж е било замесвано в публични спорове. През март 2025 година бизнесменът публикува отворено писмо, в което нарече Пловдив „феодален“ град и директно атакува свои бизнес опоненти. Полицията и прокуратурата продължават да работят по всички възможни версии за покушението, включително за поръчково убийство или битов мотив, като в момента се разпитват свидетели и се преглеждат записите от камерите в района.