09.08.2026 | 17:26

Убийството в Пловдив: Шокиращо ВИДЕО разкрива част от гаврите над Георги Кузев

Едно от извращенията е, че е каран да целува обувките им

Смущаващите видеокадри, заснети от младежите по време на жестокото нападение над 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, се появиха в социалните мрежи. Записът съдържа сцени на насилие и реплики, които са силно разтърсващи.

На видеото се чуват и виждат гаврите на непълнолетните младежи, докато Георги е подложен на насилие – бутан и блъскан. Едно от извращенията е, че е каран да целува обувките им.

Особено смущаващ е не само фактът, че насилието е заснето и качено от в социалните мрежи, а и поведението, което се чува зад кадър.

Припомняме, че Георги Кузев беше нападнат на 4 август в района на Младежкия хълм в Пловдив. След нападението 37-годишният мъж беше откаран в болница, където по-късно почина от раните си.

По случая бяха задържани петима непълнолетни на възраст между 14 и 17 години. Теодор Лалов, Георги Златев, Павел Вачков и Виктория Ставрева от Пловдив и Михаела Генчева от Стара Загора са обвинени за съучастие, защото всички са участвали в побоя, от който в последствие е настъпила смъртта на мъжа.

Според изнесената до момента от прокуратурата информация насилието е продължило продължително време, а обвинението е за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин за жертвата и с особена жестокост.

Вижте видеото от побоя над Георги Кузев ТУК