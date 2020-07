19.07.2020 | 1:32

Тръмп махна портретите на Буш и Клинтън от Белия дом

Той не показваше интерес към ученето и има пренебрежително отношение към хората, твърди племенница на президента

Американският президент Доналд Тръмп е наредил портретите на бившите президенти на САЩ Бил Клинтън и Джордж Буш-младши да бъдат свалени от голямото фоайе на Белия дом и заменени с портретите на двама президенти-републиканци отпреди повече от век, съобщи CNN.

Според традицията на Белия дом, портретите на последно управлявалите президенти трябва да са на видно място при влизане в сградата, така че да са забележими за гостите по време на официални мероприятия.

Портретите на Клинтън и Джордж Буш-младши са пренесени в старата семейна трапезария, малка и рядко използвана стая, която не виждат голяма част от посетителите. На мястото на портрета на Буш е поставен портрет на 25-ия президент Уилям Маккинли, а образът на Клинтън е заменен с този на Теодор Рузвелт.

А племенницата на президента – Мери Тръмп, обяви пред CNN, че роднините му не го смятали за особено съобразителен.

На въпрос дали в семейството са смятали чичо ѝ за съобразителен, тя отговори: „Не, съвсем не”. Мери Тръмп заяви, че в миналото Доналд Тръмп „не показвал интерес към ученето” и не бил любознателен. „Той не се е променил много”, добави тя

„Той беше самоуверен в най-висока степен“, добави 55-годишната Мери Тръмп и съобщи, че когато тя била дете сегашният президент се отличавал с „пренебрежително отношение“ към хората. В семейството пък расистките изказвания били смятани за приемливи.

Мери Тръмп, която има докторска степен по клинична психология, твърди че президентът страда от различни личностни разстройства. „Доналд е човек, който е получил дълбока душевна травма заради възпитанието му и обстоятелства, засягащи неговите родители – отбеляза тя. – По-добре той няма да стане. Без съмнение, състоянието му ще се влошава”.

По-рано през юли излезе книгата на Мери Тръмп „Твърде много и винаги малко: Как моето семейство създаде най-опасния човек в света“ (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man).

В нея тя твърди, че заради негативното влияние на семейството Доналд Тръмп е лишен от способността да съпреживява другите хора и страда от множества комплекси. В книгата тя разказва и за собствената си роля в разследването на вестник „НЙ Таймс“, който обяви, че чрез данъчни измами Доналд Тръмп е присвоил над $400 милиона по днешни цени от бизнеса на своя баща Фредерик Тръмп в сферата на недвижимото имущество.