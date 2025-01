Тръмп с тежки думи за Зеленски: Той не е ангел, не трябваше да допуска война с Русия

След като заплаши Русия, че ако не се съгласи на бърза сделка за прекратяване на войната в Украйна, ще последват тежки санкции, Доналд Тръмп каза, че украинският президент Зеленски е готов вече за сделка, но „не трябваше да допуска тази война“. Американският президент даде интервю пред Fox news.

„За Зеленски ще кажа така: той иска да има споразумение сега. Вече му е дошло до гуша. Но той трябваше от самото начало да не допуска това. Той не е ангел, но не трябваше да допуска тази война. Първо – той се сражава с много по-силен противник. Разбрахте ли? Много по-силен. Те бяха смели, но ние им дадохме милиарди долари. Съединените щати похарчиха 200 милиарда долара повече от Европа. Защо похарчихме повече? Знаете ли защо? Защото Байдън нито веднъж не помоли Европа да харчи повече. Това стана прокси-война между САЩ и Русия заради Джо. Вижте, Зеленски не трябваше да се сражава с много по-силен противник.

Можехме да сключим сделка, но това щеше да е куха сделка, защото Зеленски реши, че иска да воюва. Те имат 30 000 танка. Русия има 30 000 танка, а Зеленски на практика нямаше нищо. И тръгва да се сражава.

И ние започнахме да доставяме оборудване, доставяхме, доставяхме, доставяхме. Те бяха достатъчно смели да използват това оръжие, но в края на краищата това е война, която трябва да се регулира“, казва Тръмп в интервюто.

Русия също е „длъжна да поиска да сключи сделка“ за прекратяване на войната в Украйна, подчертава американският президент. „Съдейки по онова, което чувам, Путин иска да се срещне с мен. Ще се срещнем, когато можем. Бих се видял с него незабавно. Всеки ден, в който не сме се видели, гинат войници на бойното поле“, отбеляза Тръмп.

The U.S. will impose big sanctions and tariffs on Russia if it does not agree ‘to make a deal’ to end the war, — Trump in an interview with Fox News. pic.twitter.com/TpirNM21hj

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) January 24, 2025