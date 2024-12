Украински дрон е свалил самолета, който се разби в Казахстан? (видео)

Самолетът Embraer 190 на AZAL (Азербайджанските авиолинии), който се разби в западен Казахстан, може да е бил атакуван от украински дрон, на тази версия за катастрофата пише Haqqin.az.

Според изданието полетът Баку-Грозни е можел да бъде атакуван от дрон в руското въздушно пространство. В същото време пилотите вероятно не са подозирали нищо. Във видеото, публикувано от изданието, се виждат странни неща по опашката на самолета. Дупките са подобни на тези, останали след обстрел или експлозия с поразяващи елементи. Дали версията ще се потвърди, ще се разбере след проучване на черната кутия.

Според услугата за проследяване на полети Flightradar самолетът е излетял от Баку, стинал до руския град Каспийск и след това прелетял през Каспийско море. Освен това маршрутът му е неясен; данните от самолета се появяват отново край брега, малко преди падането.

Самолетът беше пренасочен към Махачкала поради мъгла в Грозни. Известно е, че пилотите три пъти са се опитвали да приземят самолета в Грозни. Субхонкул Рахимов, оцелял пътник, каза, че за трети път „нещо е избухнало“. Той не е сигурен дали експлозията е станала вътре в самолета. Мъжът посегна към спасителната си жилетка, в нея имаше дупка, „беше пробита от парче шрапнел“.

Както стана известно по-късно, Грозни е бил атакуван от дронове, а системите за противовъздушна отбрана са ги свалили. Освен това се разглеждат версии за сблъсък на самолета с ято птици и експлозия на кислороден резервоар, след което хората в самолета започнаха да губят съзнание. Федералната агенция за въздушен транспорт уточни, че след сблъсъка с птици на борда е възникнала извънредна ситуация, поради което самолетът е отишъл на алтернативно летище в град Актау, западен Казахстан.

На борда на самолета на AZAL е имало 67 души, сред които граждани на Русия, Азербайджан, Казахстан и Киргизстан. По последни данни при самолетната катастрофа четирима души се водят за загинали, оцелели са 32 души, 12 от които са настанени в болница.

