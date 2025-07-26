26.07.2025 | 14:40

ВАС пере най-добре: Отмениха огромни данъчи задължения бившата жена на Пепи Еврото

Срещу Снежанка от "Осемте джуджета" вече няма никакви други производства. Неслучайно „данъчното“ отделение на ВАС е известно като „Отделение 10 процента“

Станалата обществено известна с аферата „Осемте джуджета“ Любена Павлова (тя придоби известност като съпруга на бившия следовател Петьо Еврото и носеше неговата фамилия, Любена Петрова) не дължи на държавата толкова данъци, колкото Софийският административен съд (АССГ) постанови, че дължи. Новото решение е на Върховния административен съд (ВАС) и то е окончателно.

С решението се отменят ревизионни актове на НАП спрямо Павлова за периода 2016 – 2020 година. Заедно с лихвите, те са за почти 48 000 лева. На предишната съдебна инстанция беше постановено, че Павлова дължи почти 64 000 лева.

Един от съдиите по делото е бившият председател на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов. Той не се съгласява с решението и това е отбелязано надлежно. Панов посочва, че в данъчната ревизия на Павлова-Петрова са констатирани данни за укрити приходи или доходи, както и че декларираните и/или получените приходи, доходи, източници на формиране на собствения капитал или на безвъзмездно финансиране на стопанската дейност на ревизираното лице не съответстват на имущественото и финансовото му състояние за ревизирания период. Основанието за извършване на ревизия по особения ред е наличието на данни за укрити доходи, с които е финансиран недостига на парични средства, посочва съдия Панов.

Съдията казва и друго за данъчната проверка – Павлова е харчила повече, отколкото е декларирала като приход от 2015 година до 2020 година. И още – че за периода 2005 – 2014 година бившата съпруга на Еврото не е подавала годишна данъчна декларация по чл. 50 на ЗДДФЛ, както и няма подадени декларации от осигурител. Само че, както отчита и Панов в мотивите си да не подкрепи решението на ВАС, в процесния данъчен период (става въпрос за покупко-продажби между 2016 и 2018 година) Павлова си купила апартамент в София от малко над 96 квадрата, къща в имот от над 300 квадрата в Амфиполис, Серес, още един поземлен имот в Амфиполис от 1590 квадрата и еднофамилна къща на груб строеж в Пернишко (този имот е продаден през 2022 година). Отделно – автомобил „Форд“.

Панов отчита и друго – от НАП приели, че апартаментът от 96 квадрата по нотариален акт е 20 000 лева, но пазарната цена е 144 883, 00 лв. и то съгласно назначена от АССГ експертиза. Къщата в Гърция по договора за покупко-продажба е 20 000 евро, но „според изчисления на данъчната служба в Гърция, действителната стойност е 117 660.00 евро, като тази стойност е определена по информация за друг, сходен имот, прехвърлен през 2017 г. в същото място. Заплатена е такса за прехвърляне на имота – 3 635. 69 евро, определена въз основа на служебно извършена от данъчните органи в Гърция проверка и определена действителна стойност на имота в размер 117 660, 00 евро. Л. П. не е възразила срещу така определената такса, нито срещу така определена действителна стойност на имота“, посочва съдията.