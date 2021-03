Вижте всички листи за парламентарните избори в цяла България (пълен списък)

Неделя Петкова Димитрова ПП „Движение на непартийните кандидати“ Стефан Пенчев Богданов; Димитра Александрова Иванова ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” Даниел Петров Петров

Йордан Валериев Андреев

Ивайло Мариянов Ивайлов ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ” Маргарит Йорданов Карабуров

Марио Митков Кожухаров ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” Борис Вангелов Борисов

Диляна Стефанова Стефанова

Марин Янков Маринов

Християн Мартинов Марков

Христо Гошев Гунчев

Константин Петков Малчев

Недялко Стоев Стоев ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” Анатоли Петров Антонов

Румен Стоименов Ночев

Мариян Иванов Белоев ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА” /ПП КОД/ Добромир Димитров Валачев Димитър Пеев Делчев Валентина Петкова Новакова Роксана Димитрова Найденова Илиян Георгиев Георгиев ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ-БНО” Татяна Божидарова Димитрова Татяна Серьожева Маринчева Косьо Красимиров Ковачев Борислав Иванов Симеонов ПП АБВ Любомир Цветанов Йорданов Силвия Веселинова Петрова Павлинка Недева Енева Кънчо Христов Георгиев Владислав Стефанов Вълканов ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” Кристина Любомирова Димитрова Христо Николов Христов Стефан Янков Енчев Вилиян Богданов Стефанов ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД” Любомир Антонов Каримански Деляна Валериева Пешева Катерина Павлова Стоичкова Десислава Стефанова Панчева Пресиян Павлин Дочев Милен Стилиянов Любенов Стефан Иванов Михнев Светослав Мариянов Маринов „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ” Красимир Василев Гебрев ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ Радослав Пламенов Стойчев

Магдалена Десиславова Дамянова

Емил Кънев Йорданов

Димитър Здравков Ченков ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“ Иван Минчев Габеров

Любомир Стефанов Бояджиев ПП „АТАКА“ Росен Ангелов Ангелов

Весела Георгиева Хараланова ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ Мариян Георгиев Костадинов

Добри Димов Христов

Станислав Любомиров Лазаров

Иван Илиев Николов

Мирослава Василева Димова

Пламен Стефанов Матейчев

Надежда Емилова Киселкова-Юмерова

Пламен Пенчев Недков ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ Валя Кръстева Новакова КП „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ Мария Йорданова Митева

Цветомира Михнева Димитрова – Ненова

Росен Иванов Цветков

Николай Пенчев Попов

Невян Иванов Иванов

Веселин Димитров Христов

Владимир Рачев Рачев

Николай Иванов Кулеков ПП „Възраждане на Отечеството“ Радко Любенов Хаджиев

Бистра Маринова Кралева ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ Мелекбер Шевки Велева Ердоан Мехмед Узунов Исмаил Кязим Хаджихасан

Ахмед Ибрахимов Мехмедов

Боян Стоянов Савянов

Илхан Раимов Сабриев

Чидем Ибрамова Алексиева

Деян Събев Башев КП ГЕРБ – СДС Томислав Пейков Дончев

Невена Евстатиева Минева

Николай Цветанов Сираков

Климент Минков Кунев

Дончо Тихолов Захариев

Теодора Минчева Мъглова-Иванова

Павлин Красимиров Ганчев

Веселин Димитров Данчев КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ Йордан Антонов Яков

Мария Недялкова Мирчева

Татяна Христова Георгиева

Лилия Димитрова Сариева

Катя Василева Петкова

Ива Енчева Тодоранова

Радослава Николова Стефанова

Стоян Стефанов Христов 08 МИР Добрич Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ 1. Мая Йорданова Димитрова 2. Даниел Петков Йорданов 3. Симеон Петров Симеонов 4. Румен Василев Мунтянов 5. Пламен Христов Желязков 6. Сияна Атанасова Фудулова 7. Здравко Христов Здравков 8. Красимир Христофоров Мецов 9. Георги Събев Николов 10. Боян Саркизов Саркизов 11. Галин Стоянов Господинов 12. Иван Петров Костов Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКНА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Георги Стефанов Неделчев 2. Велико Дочев Петков 3. Емил Цветанов Йотовски Партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“ 1. Ростислава Василева Димитрова 2. Петър Тодоров Тодоров 3. Юмран Джошкун Юмер 4. Димо Красимиров Димов 5. Станила Миленова Тодорова 6. Галин Свиленов Атанасов Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ 1. Севдалин Иванов Куцаров 2. Николай Иванов Милков 3. Светослав Иванов Петков 4. Красимир Коев Василев 5. Петър Кирилов Костадинов 6. Мелани Миленова Станева 7. Димитър Герчев Димитров 8. Господин Максимов Господинов 9. Андреан Славчев Андреев 10. Росица Светлозарова Димова 11. Пламен Мирославов Петров 12. Женя Андонова Андонова Коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ 1. Боян Иванов Караджов 2. Диян Василев Кралев 3. Явор Иванов Калчев 4. Николай Димитров Николов 5. Боян Георгиев Богданов 6. Илиян Живков Георгиев Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 1. Хасан Ахмед Адемов 2. Ердинч Илияз Хаджиев 3. Нежля Неджати Амди – Ганева 4. Севинч Зия Касабова 5. Габриел Виденов Каракашев 6. Ертен Белгинова Анисова 7. Арзу Йосифова Енчева 8. Кемал Себайдин Асан 9. Джошкун Девлет Якубов Партия „Възраждане на Отечеството“ 1. Димитър Костадинов Щерев 2. Валентин Паскалев Славов 3. Иван Йорданов Иванов 4. Пламен Михайлов Първанов 5. Димитър Йорданов Желязков 6. Стоил Станев Стоилов 10. Борислав Диянов Балчев 11. Марин Пенев Маринов 12. Дилек Илхан Мюзекя Коалиция „Граждани от Протеста“ 1. Димитър Светославов Тодоров 2. Анелия Христова Танева Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 1. Кръстина Николова Таскова 2. Йордан Апостолов Апостолов 3. Иван Георгиев Гушев 4. Светослав Божидаров Гочев 5. Ивайло Илиев Димитров 6. Ивелин Стоянов Иванов 7. Мария Красимирова Вълчева 8. Радиана Красимирова Цонева 9. Никола Христов Николов 10. Станимир Ангелов Калайджиев 11. Теодора Стоянова Георгиева 12. Вела Георгиева Христова Коалиция ГЕРБ-СДС 1. Деница Евгениева Сачева 2. Красимир Христов Николов 3. Зорница Николаева Михайлова 4. Маргарита Калинова Вичева 5. Живко Николов Желязков 6. Радослав Добрев Йорданов 7. Ивайло Матеев Петев 8. Иван Димитров Иванов 9. Нефизе Джелил Кадир 10. Иван Веселинов Иванов 11. Галин Иванов Костадинов 12. Даниела Добрева Димитрова Партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 1. Дилян Господинов Господинов 2. Иван Руменов Ганев 3. Ивайло Христов Христов 4. Дарина Костова Аргирова-Митева 5. Иван Руменов Клисурски 6. Стефан Иванов Костов 7. Георги Христов Георгиев 8. Станислава Иванова Стефанова 9. Стефан Йорданов Стефанов 10. Кольо Милков Никифоров 11. Красимир Димитров Милков 12. Владимир Георгиев Трендафилов Партия „Нация“ 1. Георги Стефков Вълев Партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Ненчо Николаев Досев 2. Катерина Кирилова Виденова Партия „Глас Народен“ 1. Михаил Иванов Михов 2. Николай Колев Диков 3. Десислава Иванова Иванова 4. Искрен Кръстев Добрев 5. Марин Маринов Маринов 6. Ивелин Иванов Найденов 7. Зорница Желева Пейкова 8. Ангел Йорданов Ангелов Партия „ПРАВОТО“ 1. Захари Георгиев Генов 2. Иван Иванов Петров 3. Петя Василева Енева 4. Владимир Руменов Георгиев 5. Маню Стефанов Димитров 6. Цвятко Цвятков Цвятков Партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Йордан Стоянов Манасиев 2. Ивелина Ивайлова Симеонова 3. Росица Йорданова Николова 4. Илиян Максимов Гигов 5. Светла Николаева Пенева 6. Стоян Божидаров Георгиев Партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ 1. Борислав Атанасов Даскалов 2. Ивайло Иванов Захариев 3. Аполина Красимирова Минева 4. Валентин Йорданов Йорданов Партия „Благоденствие – Обединение – Градивност“ 1. Татяна Костадинова Костадинова 2. Любомир Цветанов Стоянов Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ 1. Любомир Кирилов Дончев 2. Красимир Димов Костадинов 3. Йордан Русев Йорданов 4. Марин Тодоров Василев 5. Стефан Иванов Бербенков 6. Петър Димитров Стоянов 7. Димитър Иванов Стоянов Партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ 1. Атанас Иванов Дойчев 2. Веселин Славчев Казаков Партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ 1. Николай Александров Бекяров 2. Георги Янев Георгиев 3. Момчил Красимиров Сарандев 4. Добринка Великова Кирчева 5. Паньо Михалев Николов 6. Иванка Господинова Ташева Партия „Движение на непартийните кандидати“ 1. Бойко Георгиев Никифоров 2. Константина Николова Ангелова Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 1. Юлиян Каменов Губатов 2. Константина Венциславова Спасова 3. Йонка Светлинова Маринова 4. Марин Минков Попов 5. Петър Петров Петров 6. Иван Пламенов Георгиев 7. Веселин Мирославов Димитров 09 МИР Кърджали ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ Ерхан Сами Мустафа

Айтен Бейсим Осман

Дияна Йорданова Колева ПП „МИР“ Георги Петров Славчев

Екатерина Райкова Джурова

Десислава Любомирова Стоимчева – Коларска ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ Валери Владимиров Попов ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ Делчо Петков Янков

Георги Петков Георгиев КОАЛИЦИЯ „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“ Димитрина Траянова Боева

Вергиния Василева Костадинова

Марин Иванов Абрашев ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“ Владимир Янков Иванов

Венцислав Стефанов Чаушев Божидар Ценков Карталов Емил Стефанов Андреев

Асен Андреев Митев КОАЛИЦИЯ „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ Велин Стефанов Кръстев

Михаил Иванов Михайлов ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ Стефан Йорданов Димитров

Исмет Мустафов Кехайов

Божидар Иванов Колев ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ Илия Сотиров Илиев

Рашит Шукри Рашит

Кристиана Венциславова Рушанова

Росица Милчева Черкезова

Милен Валентинов Манделев

Дженк Сейфи Юсеин

Мариана Димитрова Милева

Михаил Янков Янев

Дурсун Мюмюн Ахмед

Севим Сали Салиф ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“(ПП „КОД“) Живко Ташев Димитров КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ Ирина Юлий Абаджиева – Репуц

Венера Божидарова Тодорова

Ангел Недялков Матушев

Ръдван Мехмед Халил КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“ Цвета Вълчева Караянчева

Никола Светозаров Чанев

Въльо Ангелов Ангелов

Ервин Енвер Хасан

Асен Славчев Тюрдиев

Адам Драганов Персенски

Асие Мустафа Мурад

Мехмед Сабахтин Хасан

Николай Велев Дочев

Гроздан Делчев Колев КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ Петя Димчева Михалевска

Есен Ясенова Устренска

Георги Тончев Кючуков

Костантина Илиева Карабоюкова

Венелин Емилов Башев

Надежда Атанасова Тодорова

Мария Тодорова Милушева

Теодора Янчева Каракостова

Марияна Делчева Ликова

Милко Петров Багдасаров ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ Мустафа Сали Карадайъ

Хасан Азис Исмаил

Ресми Мехмед Мурад

Мукаддес Юсуф Налбант

Байрам Юзкан Байрам

Адлен Шукри Шевкед

Юсеин Велиайдин Ахмед

Сейфи Сабри Мехмедали

Павлин Павлов Кръстев

Абидин Мехмед Хаджимехмед ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ Никола Танчев Николов

Асен Никол Караманчев ПП „ПРАВОТО“ Стефан Атанасов Куртев

Валери Богданов Бонев ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ Мирослав Ивайлов Митков

Емил Венков Николов

Иван Колев Герджиков „Движение ЗАЕДНО за промяна“ Александър Цветанов Гарибов

Ахмед Ахмед Али

Борис Николаев Къркеланов

Николай Антонов Радев

Христо Руменов Станев

Александър Стоянов Бахчеванов ПП ”БЛАГОДЕНСТВИЕ- ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ” Антон Олег Лашев

Димитър Петров Ройбов „ВЪЗРАЖДАНЕ” Пламен Панайотов Пасков

Георги Николаев Георгиев

Лилия Росенова Тодорова

Марин Георгиев Филипов

Даниел Христов Леков „НАЦИЯ“ Георги Стефанов Вълев ПП ”ИМА ТАКЪВ НАРОД” Васил Йорданов Георгиев

Юлия Георгиева Чортленева

Яна Николаева Делчева

Виктор Станиславов Луков

Виолета Иванова Джарова

Наско Славчев Сапунджиев

Николай Димитров Илчев

Христо Иванов Радев ПП ”ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ” Фердун Сабри Ариф

Михаил Костадинов Влахов ПП ”ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ” Мариан Стефанов Христов 10 МИР Кюстендил Коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ 1. Венцислав Наков Наков

2. Илия Георгиев Златанов

3. Огнян Иванов Бързаков Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 1. Румен Николов Георгиев

2. Бойко Любомиров Клечков

3. Иван Тодоров Ибришимов

4. Елеонора Георгиева Христова

5. Лидия Иванова Манова

6. Александър Димитров Анин

7. Йордан Каменов Тодоров

8. Първан Ангелов Дангов ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Ивайло Йорданов Стефанов ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 1. Румяна Методиева Ченалова

2. Владислав Кирилов Лехчански

3. Драгомир Димитров Максимов ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪОЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Александър Веселинов Новаков

2. Евелина Емануилова Илиева

3. Юлиян Минчев Матеев

4. Марина Данаилова Алексиева ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 1. Виктория Димитрова Василева

2. Антон Йорданов Адамов

3. Николай Георгиев Златарски

4. Огнян Кирилов Иванов

5. Десислава Димитрова Илиева – Чивийска

6. Димитър Христов Джоргов

7. Спас Георгиев Ильов ПП „НАЦИЯ“ 1. Антон Костов Дабевски ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“ 1. Ина Борисова Методиева

2. Борислав Кирилов Кьосев

3. Данаил Кирилов Андонов

4. Людмил Здравков Георгиев ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ 1. Георги Василев Градевски

2. Антон Георгиев Сираков

3. Людмил Любенов Новков

4. Георги Добринов Николов ПП „ПРАВОТО“ 1. Методи Любомиров Методиев ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ 1. Георги Петков Петров

2. Кристина Димитрова Димитрова

3. Васил Георгиев Маргин

4. Христо Страхилов Михалчев

5. Бойко Мирчов Врански

6. Оля Руменова Архипова

7. Вержиния Крумова Харалампиева

8. Маргарита Георгиева Колева ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ 1. Милослав Юриев Методиев

2. Светлин Яник Зарев

3. Костадин Иванов Николов

4. Данко Георгиев Стоименов

5. Мария Михайлова Манева

6. …………………………………………

7. Светлана Димитрова Тезгетарска

8. Александрина Александрова Кирилова Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 1. Калоян Пламенов Петров

2. Румен Ангелов Димитров

3. Райчо Димитров Цветин

4. Емилия Асенова Йорданова

5. Емил Добрев Динев

6. Трифон Константинов Маринов

7. Петър Атанасов Петров

8. Гергана Василиева Васева Коалиция ГЕРБ-СДС 1. Христо Богомилов Терзийски

2. Даниел Тихомиров Александров

3. Михаела Ясенова Крумова

4. Люба Стаменова Пашова-Христова

5. Анелия Знаменова Любенова-Мандалска

6. Александър Иванов Паризов

7. Мишел Георгиева Виячева

8. Станислав Симеонов Тенев ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Станислав Руменов Стойнев

2. Валентин Борисов Митов ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ 1. Харалампи Харалампиев Аничкин

2. Аглика Георгиева Гайдарова

3. Евгени Димитров Чечев ПП „МИР“ 1. Светлин Минков Колев

2. Моника Венциславова Георгиева

3. Йордан Борисов Янев

4. Йорданка Борисова Георгиева

5. Александър Александров Кръстев ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ 1. Красимир Първанов Ранов

2. Ивайло Георгиев Хаджийски

3. Кирил Василев Кирилов ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ 1. Йонко Йорданов Гергов

2. Елеонора Емилова Сотирова-Вучкова

3. Васил Христов Павлов

4. Вероника Георгиева Георгиева

5. Иван Христов Стефанов 11 МИР Ловеч Партия „АТАКА“: 1. Адриан Христов Асенов

2. Светозар Атанасов Ангелов

3. Надя Георгиева Вълкова

4. Калин Венков Атев Коалиция ГЕРБ-СДС: 1. Николай Нанков Нанков

2. Младен Найденов Маринов

3. Ирина Любенова Митева

4. Иван Николов Миховски

5. Георги Николов Митев

6. Иван Радославов Цветанов

7. Калин Димитров Василев

8. Ваня Владимирова Събчева

9. Владислав Радомиров Радоев

10. Атанас Маринов Орлинов Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“: 1. Цветослав Петров Цанков

2. Силвия Христова Костадинова

3. Русан Атанасов Русанов

4. Венелин Никифоров Йорданов

5. Юлиана Георгиева Пенева

6. Мирослав Събчев Колев

7. Светла Стефанова Шейретова-Тодорова

8. Калоян Валентинов Кирилов

9. Цветомира Тодорова Баровска

10. Даниела Петрова Величкова Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“: 1. Емил Тодоров Лилов

2. Кристина Атанасова Колесник

3. Ралица Китанова Луканова

4. Николай Антонов Радев

5. Христо Николаев Христов ПП Глас Народен: 1. Радослав Михайлов Христов

2. Владимир Лъчезаров Василев

3. Мариян Стойков Данчев

4. Бойко Стефанов Караиванов

5. Ивайло Иванов Димитров,

6. Моника Младенова Константинова

7. Данаил Михов Димовски

8. Антон Митков Ненков

9. Владислав Людмилов Янков

10. Цветан Любомиров Ралински Партия “БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“: 1. Венцислав Младенов Хаджиев

2. Рената Николаева Ичевска

3. Мария Димитрова Нанкова

4. Теодор Христов Георгиев

5. Младен Захариев Абаджиев Партия „Възраждане на Отечеството“: 1. Светослав Петров Иванов

2. Румен Стоянов Йорданов

3. Пламен Георгиев Александров Партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“: 1. Маргарита Иванова Любенова

2. Мария Маринова Костовска

3. Иван Колев Карапанчев

4. Десислава Георгиева Ванова

5. Ивелина Лазарова Радева,

6. Енчо Тодоров Енев Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“: 1. Павлин Методиев Иванов Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“: 1. Надя Евтимова Бонева

2. Виктор Емилов Таслаков

3. Красимира Минкова Пъдешка-Аманфо

4. Силвия Веселинова Ангелова,

5. Галина Веселинова Джамбазова

6. Цветомир Бойков Пейков

7. Радко Христов Радков

8. Добри Якимов Добрев

9. Велина Бориславова Генчева

10. Мария Цветомилова Павлова Партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“: 1. Емилия Красимирова Минкова

2. Светла Дамянова Дамянова Партия „МИР“: 1. Марио Николов Христов

2. Надежда Красимирова Георгиева

3. Божидар Георгиев Ботев

4. Бойко Боянов Първанов

5. Асен Деянов Петров

6. Пламен Деянов Петров Партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“: 1. Калин Димитров Крулев

2. Милица Галинова Николова

3. Пламен Илиев Мирчев Коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“: 1. Любомир Георгиев Маринов Партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“: 1. Георги Антонов Антонов

2. Цветан Стоименов Ночев

3. Иван Велев Иванов Партия „ПРАВОТО“: 1. Веска Димитрова Боева Партия „Благоденствие-Обединение-Градивност“: 1. Любомира Костадинова Карпузова

2. Татяна Костадинова Костадинова Партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“: 1. Момчил Алиянов Гаджалов

2. Весела Иванова Генова

3. Ема Асенова Милчева

4. Петко Любенов Филипов

5. Виктор Василев Иванов Партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“: 1. Румен Стоименов Ночев

2. Петър Ванков Петров

4. Павел Йорданов Иванов Политическа партия “ИМА ТАКЪВ НАРОД“: 1. Станислав Светозаров Балабанов

2. Цветелина Николаева Георгиева

3. Галина Докова Генова

4. Иван Тонев Петров

5. Александър Николов Вълчев Партия “Възраждане“: 1. Ивелин Първанов Първанов

2. Людмил Владимиров Матев

3. Станислав Емилов Николов

4. Марин Нинов Генов

5. Милен Василев Белев

6. Георги Божков Цанов

7. Найден Петков Вутев

8. Красимир Георгиев Цоев

9. Георги Иванов Нешев Партия “Движение на непартийните кандидати“: 1. Кирил Петров Ангелов Партия “НАЦИЯ“: 1. Александър Андреев Спасов

2. Радинка Маринова Бочева 12 МИР Монтана ПП „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ 1. Кирил Петров Ангелов 2. Надежда Христова Куминева – Петинаки

Коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ 1. Красимир Цветанов Манов 2. Лина Жекова Бъчварова 3. Преслава Атанасова Атанасова

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” 1. Петър Николаев Петров 2. Валери Иванов Сираков 3. Иван Василев Георгиев 4. Александър Петков Миланов 5. Теодор Бориславов Тодоров. ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ” 1. Николай Георгиев Иванов 2. Калина Ценова Кръстева 3. Иван Георгиев Ташков 4. Георги Тодоров Иванов 5. Елена Маркова Иванова 6. Калинка Георгиева Костова 7. Агнеса Йоткова Захариева 8. Любен Цветанов Игнатов 9. Иван Петров Миланов

ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ” 1. Мира Рашкова Атанасова 2. Михаела Николаева Петрова ПП „НАЦИЯ” 1. Добромир Иванов Пашов Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна” 1. Васил Георгиев Младенов 2. Георги Кръстев Георгиев 3. Иванка Матеева Благоева 4. Борислав Георгиев Петков 5. Венцислав Иванов Нинов 6. Ивайло Александров Димитров 7. Даниела Христова Петкова ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ 1. Явор Тонев Яков 2. Георги Иванов Никодимов 3. Любомиров Стефанов Ангелов ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“” 1. Александър Петров Цветков 2. Силвия Александрова Цветкова 3. Петър Димитров Цветков 4. Александър Адриянов Суев ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО” 1. Петър Кирилов Николов 2. Мартин Красимиров Иванов 3. Георги Валентинов Гидионов 4. Иван Федьов Филипов 4. Николай Стефанов Николов ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО” 1. Владимир Александров Чучуев 2. Стефан Василев Урумов 3. Виолета Йорданова Ерменкова 4. Росен Фидосиев Риджолски 5. Марияна Петрова Златкова 6. Десислав Цветанов Денков 7. Георги Петров Георгиев 8. Ивалина Тонкова Борисова ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ” 1. Валери Тодоров Ценков 2. Борислав Кирилов Кирчев ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ” 1. Правда Захариева Митова 2. Илиян Симеонов Нанов ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” 1. Димитър Иванов Аврамов 2. Надя Йорданова Петрова 3. Добромир Чавдаров Йоцов 4. Теодора Димитрова Любенова 5. Иван Калинов Замфиров 6. Замфир Лозанов Борисов 7. Ванина Божидарова Стоянова 8. Милети Давидов Мечов 9. Миглена Атанасова Иванова 10. Светлин Горанов Райков

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД” 1. Пламен Николаев Абровски 2. Надя Бориславова Антимова 3. Иван Стойнов Кючуков 4. Банко Цветанов Банков 5. Десислава Цветанова Цонева

ПП „МИР” 1. Диана Петкова Николова 2. Иван Розков Иванов 3. Надя Йорданова Младенова 4. Румен Стефанов Минев 5. Сияна Ивелинова Николова 6. Калин Ячев Ячев ПП „ВМРО –БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 1. Димитър Йорданов Чукарски 2. Софрони Кръстев Захариев 3. Людмил Кирилов Петров 4. Зорница Цветомирова Михайлова 5. Иван Григоров Ганов 6. Иван Димитров Борисов 7. Петър Тошков Петков 8. Николай Петров Николов 9. Светослав Валентинов Иванов 10. Стефчо Благоев Борисов

Коалиция „ГЕРБ-СДС” 1. Ирена Методиева Димова 2. Илия Димитров Лазаров 3. Стефан Александров Панталеев 4. Христо Йорданов Кастрев 5. Красимира Венкова Каменова 6. Владимир Минчев Владимиров 7. Десислава Димитрова Каменова 8. Алекси Тодоров Тодоров 9. Полин Николаева Гълъбова 10. Николай Славчев Цоков Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” 1. Атанас Петров Костадинов 2. Илиян Ангелов Тимчев 3. Десислава Викторова Александрова 4. Иван Петров Сергисов 5. Атанас Георгиев Маджарски 6. Красимир Бориславов Иванов 7. Петър Красимиров Мирчев 8. Илия Замфиров Илиев 9. Евелина Илиева Борисова 10. Десислава Венциславова Куткудейска ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ 1. Пенка Неделкова Пенкова 2. Сашо Митков Бънков 3. Боян Георгиев Аврамов 4. Таня Георгиева Петрова 5. Цветелина Георгиева Александрова 6. Николай Цветомилов Петров 7. Мария Господинова Димитрова 8. Светозар Асенов Вангелов 9. Катерина Олегова Ерманова 10. Борислав Емилов Венков

Коалиция „ВОЛЯ- НФСБ” 1. Петя Тодоринова Диковска 2. Александър Тодоров Христов 3. Цветан Петров Петков 4. Генчо Колчов Линков 5. Мая Трифонова Здравкова 6. Анжела Георгиева Ангелова 7. Васил Михайлов Гиев 8. Даниел Михайлов Филипов 9. Деян Валентинов Митев 10. Валери Симеонов Симеонов

ПП „АБВ – АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ” 1. Радка Борисова Василева 2. Павлина Михайлова Паскова 3. Андриан Лазаров Кунов 4. Румяна Веселинова Георгиева 5. Божидар Апостолов Димитров 6. Младенка Рафаилова Тодорова 7. Виктор Петров Александров ПП „АТАКА” 1. Спас Сердаров Димитров 2. Емил Стефанов Владимиров 3. Борислав Димитров Цеков 4. Лъчезар Любомиров Лазаров 5. Деян Георгиев Цветков 6. Огнян Огнянов Андреев ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ” 1. Севина Краснодарова Хаджийска 2. Грета Цветанова Димитрова 3. Иво Филипов Георгиев 4. Невян Велчев Симеонов Коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“ 1. Георги Ангелов Боршуков 2. Иван Герасимов Петрински 3. Ели Христова Илиева ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ 1. Михаил Иванов Михов 2. Пламен Стефанов Христов 13 МИР Пазарджик ГЕРБ-СДС 1. Екатерина Спасова Гечева-Захариева 2. Найден Тодоров Шопов 3. Валери Стефанов Вълков 4. Димитър Иванов Гечев 5. Стефан Неделчев Мирев 6. Лозана Илиева Василева 7. Валентина Асенова Кайтазова 8. Малина Георгиева Консулова-Златева 9. Иван Стойчев Станоев 10. Веселин Милчев Минев 11. Лидия Трендафилова Панайотова 12. Данаил Тодоров Трифонов 13. Петър Николаев Спасов 14. Александра Ангелова Мусиевска 15. Стоил Валериев Малинов 16. Кристиян Ненков Начев 17. Десислава Йорданова Костадинова-Гушева 18. Десислава Ангелова Тодорова БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1. Пламен Иванов Милев 2. Петя Николаева Цанкова 3. Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова 4. Иван Иванов Търпоманов 5. Гълъбина Георгиева Карамитрева 6. Стойко Стойчев Стефанов 7. Полина Александрова Шишкова 8. Петя Панайотова Крушева 9. Александър Николов Чалъков 10. Надя Спасова Клисурска-Жекова 11. Александър Станимиров Велчев 12. Димитър Йорданов Жилков 13. Горчо Боянов Станков 14. Стефка Петрова Пенева 15. Гергана Василева Ичева 16. Андрей Димитров Премянов 17. Александър Костадинов Кобаков 18. Георги Иванов Янкулов ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ 1. Стефан Иванов Балабанов 2. Арлин Григоров Антонов 3. Лъчезар Димитров Кръстев 4. Георги Димитров Коприщенов 5. Александър Георгиев Урумов 6. Кузо Георгиев Божинов 7. Татяна Борисова Попатанасова 8. Стоян Ангелов Влахов 9. Татяна Ненкова Пенчева 10. Николай Стефанов Лазаров 11. Георги Иванов Зонгов 12. Онник Антраник Мардиросян 13. Румен Иванов Хаджийски 14. Екатерина Петрова Кормушева 15. Димитър Георгиев Марков 16. Анна Тодорова Шейнова 17. Христо Стоянов Ташев 18. Георги Красимиров Мусиевски ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ 1. Димитър Любомиров Петков 2. Димитър Кунчев Кунчев 3. Фаня Живкова Данева 4. Генади Илиев Маринов 5. Дора Стоянова Христова 6. Димитър Василев Георгиев 7. Трендафил Иванов Богданов 8. Алина Събева Иванова 9. Ангел Цвятков Йончев 10. Янко Юриев Пашов 11. Николай Светославов Влаев 12. Георги Ангелов Станков 13. Теодора Райчева Лечева ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС 1. Искра Димитрова Михайлова-Копарова 2. Юмер Мустафа Хамза 3. Сергей Манушов Кичиков 4. Кадифка Салих Сиджимова 5. Осман Акчай Мурадов 6. Иван Ангелов Морозов 7. Цанко Бенчов Молов 8. Бахар Мухамер Алил 9. Ави Цанкова Тахчиева 10. Бюрхан Неждет Шериф 11. Ивайло Костадинов Личев 12. Фатма Себайдин Исаева 13. Траян Ромеов Ангелов ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ 1. Атанас Георгиев Шопов 2. Веселин Панков Дундаров 3. Гергана Димитрова Сеферинкина 4. Гергана Красимирова Керимова 5. Христо Димитров Дудов 6. Анастасия Стефанова Георгиева 7. Николай Димитров Динчев 8. Любен Петров Ташев 9. Славейко Георгиев Миличин 10. Иванка Александрова Николова 11. Александър Тони Палийски 12. Дела Иванова Чардакова 13. Николай Тошков Грънчаров 14. Дима Динчева Георгиева 15. Николай Велков Николов 16. Васил Николаев Филипов 17. Петър Николаев Николов 18. Борислав Огнянов Чобалигов ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО 1. Веселин Първанов Найденов 2. Андриан Димитров Атанасов 3. Елисавет Христов Гангов 4. Спас Цветанов Шиков 5. Десислав Иванов Стойнов 6. Георги Илиев Йорданов 7. Николай Здравков Шуманов 8. Димитър Костадинов Щерев 9. Атанас Ралчев Панчев ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 1. Христо Николов Дунчев 2. Димитър Спасов Чавдаров 3. Димитър Стоянов Вълков БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ 1. Ангел Минков Минков 2. Иван Миланов Шопов 3. Венко Димитров Балтаджиев 4. Тодор Петков Банчев 5. Венелина Венкова Балтаджиева 6. Здравко Трайков Станков 7. Деян Минков Минков 8. Милен Младенов Тербешев 9. Мустафа Салих Еджевит ПП „АТАКА“ 1. Цанко Кирилов Бангьозов 2. Иван Първанов Дачев 3. Атанас Димитров Стоилов 4. Димитър Илионов Колчаков 5. Дело Бойчев Филипов 6. Елена Христова Василева 7. Серьожа Лазаров Даскалов 9. Стоян Тодоров Шиков „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ 1. Панайот Борисов Ляков 2. Войно Стоянов Начев 3. Васил Иванов Терзийски ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 1. Тони Димитров Баждаров ПП „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ 1. Славчо Георгиев Велков 2. Благо Атанасов Петров 3. Иван Савов Андров ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 1. Станислав Светозаров Балабанов 2. Светослав Георгиев Георгиев 3. Тодор Василев Василев 4. Пламен Николаев Абровски 5. Тинко Василев Василев 6. Иван Александров Лютаков 7. Силви Кирилов Петров 8. Георги Славчев Млеканов 9. Веселка Борисова Фиданова 10. Атанас Петров Петров 11. Рашко Атанасов Ганчев 12. Филип Едуард Филибосян 13. Миглена Веселинова Карабелева „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 1. Николай Делчев Георгиев 2. Красимир Рангелов Гълъбов 3. Цветозар Запринов Угринов 4. Стоян Николов Таслаков 5. Татяна Стойкова Пашова 6. Владислав Пенчев Влайков 7. Ивайло Георгиев Чорбов 8. Силвия Пенева Машева 9. Симеон Витанов Йорданов 10. Милан Здравков Вълчков 11. Мария Владимирова Иванова 12. Гергана Тодорова Цветкова 13. Светослав Ангелов Александров БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД 1. Никола Благовестов Коджаниколов 2. Елиана Андонова Бонева ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 1. Костадин Стоянов Георгиев 2. Ангел Костадинов Калоянов 3. Пенка Петкова Караджова-Стоянова ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 1. Иван Стойнов Вакарелов 2. Димитър Стефанов Тодоров ПП „ПРАВОТО“ 1. Захари Георгиев Генов 2. Ани Димитрова Карапанджиева – Колева ПП „НАЦИЯ“ 1. Теодор Стефков Вълев ПП АБВ 1. Стойно Проданов Чачов 2. Тодор Куртев Цоков 3. Димитър Ангелов Налбантов 4. Ангел Минков Сираков 5. Кръстина Костадинова Кузева 6. Мария Цвяткова Биволарова 7. Николай Йорданов Бозев 8. Иван Петров Деянов 9. Тони Цанкова Шопова 10. Венцислав Кирилов Христов 14 МИР Перник ГЕРБ-СДС 1. Кирил Миланов Ананиев 2. Десислава Христова Ахладова – Атанасова 3. Светослав Димитров Кирилов 4. Емил Ангелов Костадинов 5. Александър Стойнев Александров 6. д-р Александър Петров Александров 7. Стефан Христов Маринов 8. Христина Иванова Георгиева „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ 1. Сузана Ивайлова Теофилова 2. Силвия Иванова Мирчева 3. Диляна Любомирова Огнянова 4. Зорница Валериева Иванова 5. Ралица Вилиянова Игнатова 6. Мирела Манолова Кирилова 7. Катрин Мариова Печалова 8. Калоян Йорданов Малинов БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1. Стоян Михайлов Мирчев 2. Георги Лозанов Чернев 3. Евдокия Славчова Асенова 4. Станислав Валентинов Павлов 5. Ташко Йорданов Минков 6. Иво Михайлов Михайлов 7. Иван Райчев Димитров 8. Василена Петрова Василева ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 1. Боряна Симеонова Методиева 2. Георги Маринов Никодимов 3. Кристина Цветанова Александрова 4. Радосвета Емилова Кирова 5. Надя Николова Георгиева 6. Анета Петрова Андреева 7. Невена Игнатова Димова 8. Валентин Стоилов Павлов „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 1. Галя Маринова Бърдарска 2. Петя Божидарова Димитрова 3. Лазарина Димитрова Искренова 4. Симеон Иванов Райков 5. Алекс Иванов Балабанов 6. Юлиан Спасимиров Атанасов ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 1. Людмила Николова Велинова 2. Димитър Георгиев Илиев 3. Венислава Петрова Венева 4. Ангел Трифонов Ангелов 5. Владимир Иванов Агаин 6. Здравко Любомиров Бонев ПП АТАКА 1. Арсени Василев Байздренков 2. Павел Георгиев Павлов 3. Димитър Славов Димитров 4. Венцислав Илиев Митовски 5. Евгени Нанков Найденов БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ 1. Антъни Владиславов Пенев 2. Даниел Костадинов Костадинов КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА 1. Магдалена Христова Иванова 2. Незабравка Стоянова Андреева 3. Даниел Василев Славчев 4. Десислава Любчева Евтимова 5. Цветан Борисов Боянов 6. Петър Кирилов Божков ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ–ВОЛЯ-НФСБ 1. Наталия Вълчева Петрова 2. Адриан Валериев Симеонов 3. Иван Атанасов Петров 4. Йордан Ангелов Нихризов 5. Снежана Иванова Филипова 6. Бойко Борисов Траянов 7. Станислав Любомиров Златков 8. Ана Лазарова Петрова ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 1. Султанка Димитрова Петрова 2. Илчо Бориславов Йорданов 3. Людмил Иванов Цветков 4. Десислав Стефанов Банков 5. Иван Павлов Ерменков 6. Румен Петров Василев 7. Петър Георгиев Петров 8. Моника Богомилова Григорова ПП „МИР“ 1. Симеон Ананиев Ананиев 2. Георги Милчев Георгиев 3. Венцислава Руменова Михайлова 4. Недко Симеонов Ананиев БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) 1. Станислав Руменов Стойнев 2. Даниел Антониев Ангелинов 3. Деница Стоянова Найденова „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ 1. Станислав Асенов Асенов 2. Мартин Веселинов Божилчев 3. Павлина Денкова Стоянова РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ 1. Сергей Кирилов Тодоров 2. Ерика Пламенова Тодорова 3. Ирена Валериева Миланова 4. Иво Йорданов Иванов 5. Калоян Гоцев Велинов 6. Бетина Руменова Богословова 7. Лъчезара Лъчезарова Ненкова ПП „НАЦИЯ“ 1. Радинка Маринова Бочева „ПРАВОТО“ 1. Кристиан Петров Йончев 2. Илиян Евгениев Иванов БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НОВА ДЕМОКРАЦИЯ 1. Боян Боянов Станков-Расате 2. Йонка Красимирова Иванова 3. Николай Христов Йорданов 4. Ивайло Светославов Стратиев ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ 1. Румен Лазаров Генов 2. Ганчо Иванов Попов КОАЛИЦИЯ „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“ 1. Тошко Витанов Тодоров 2. Васил Янков Малинов 3. Жан Георгиев Григоров 4. Янко Малинов Марков „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Валентин Борисов Ангелов „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“ 1. Георги Иванов Георгиев 2. Николай Велинков Милев 3. Ренета Григорова Станоева „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 1. ДИМО ГЕОРГИЕВ ДРЕНЧЕВ 2. ХРИСТО СЪБЕВ МИЛЕВ 3. ВЕНИАМИН ИВАНОВ ВОДЕНИЧАРОВ 4. СИМЕОН ГРИГОРОВ ЙОНЕВ 15 МИР Плевен ПП „АТАКА”: 1. Адриан Христов Асенов 2. Илиан Андреев Беров 3. Цветослав Василев Христов 4. Христофор Георгиев Витков 5. Петя Любомирова Панайотова 6. Цветан Драганов Райков 7. Генка Добрянова Цветкова 8. Емил Маринчев Петков 9. Петьо Иванов Янев 10. Лора Христова Тотева 11. Мариела Тодорова Тонкова 12. Пламен Илиев Пешев 13. Костадин Атанасов Янков 14. Владислав Петков Първанов Коалиция „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: 1. Гарабед Ардашес Минасян 2. Иван Филипов Иванов 3. Иван Тошев Иванов 4. Станислава Сашева Дочева 5. Кристина Атанасова Колесник 6. Ивайло Венциславов Нинов 7. Димчо Дочев Джиговски Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ -ВОЛЯ И НФСБ”: 1. Полина Цветославова Цанкова-Христова 2. Димитър Карамфилов Карамфилов 3. Петко Илиев Събев 4. Людмил Любенов Личков 5. Алберт Николов Илиев 6. Николай Иванов Дамяновски 7. Ибрям Шериф Мусов 8. Аза Борисовна Козовска 9. Момчил Денев Иванов 10. Румен Проданов Йорданов 11. Ивайло Ильов Петров 12. Цецко Константинов Босев 13. Андриан Маринов Георгиев 14. Мая Стефанова Аспарухова 15. Светослав Ивайлов Радуловски 16. Каприел Харутюнов Папазян 17. Сашо Матеев Матеев 18. Емил Божидаров Янков Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ”: 1. Николай Георгиев Дренчев 2. Данаил Николаев Раденцов 3. Милен Николаев Маринов 4. Ангел Христов Мавровски 5. Ивелин Първанов Първанов 6. Захари Величков Дончев 7. Огнян Драгомиров Иванов 8. Николай Николов Маринов Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: 1. Румен Василев Гечев 2. Стефан Иванов Бурджев 3. Илиян Славейков Йончев 4. Мирослав Николов Михайлов 5. Мария Цветанова Бонинска 6. Злати Иванов Тодоров 7. Бойко Йорданов Тодоров 8. Бисер Кирилов Борисов 9. Антонио Владимиров Василев 10. Бисер Георгиев Атанасов 11. Цветан Паскалев Андреев 12. Марияна Кръстева Маринова 13. Иван Петров Мандински 14. Христофор Петков Дочев 15. Огнян Огнянов Янчев 16. Ива Георгиева Славчева 17. Веселин Николаев Радев 18. Зорница Димова Йоткова Партия „ГЛАС НАРОДЕН”: 1. Росен Маринов Костов 2. Виржиния Светлозарова Богданова 3. Бистра Милкова Здравкова 4. Свилен Цоков Конов 5. Димитър Илиев Цветанов 6. Калоян Димитров Брязов 7. Лидия Борисова Нинова 8. Дилян Димитров Маринов 9. Генчо Христов Цонев ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”: 1. Пламен Илиев Мирчев 2. Петър Иванов Димитров ПП „ВМРО”: 1. Красимир Дончев Каракачанов 2. Калин Николов Поповски 3. Десислава Иванова Иванова 4. Валентин Петров Буров 5. Венцислав Цветанов Грозев 6. Георги Любомиров Татарлиев 7. Здравко Тодоров Дафинов 8. Дарин Величков Матов 9. Татяна Цветанова Божинова 10. Стефан Георгиев Стефанов 11. Пламен Иванов Спасов 12. Пламен Бончев Чуканов 13. Филип Николаев Николов 14. Валери Здравков Босилков 15. Ивайло Иванов Христов 16. Христо Илиев Илиев 17. Илияна Иванова Иванова 18. Дарин Георгиев Кинов ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”: 1. Пламен Георгиев Александров 2. Юрий Цветанов Николов 3. Сашо Любенов Начев 4. Николай Иванов Стоев 5. Цеко Кръстев Ангелов 6. Бистра Маринова Кралева 7. Иван Печев Тишев 8. Красимир Георгиев Кузманов ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ ПРАВОТО”: 1. Павлин Методиев Иванов 2. Деян Цветанов Георгиев ПП „МИР”: 1. Бойко Боянов Първанов 2. Димитър Илиев Илиев 3. Красимир Димитров Тулев 4. Виолета Димитрова Георгиева 5. Люсиен Хараламбиев Тишев 6. Цветанка Иванова Панчева 7. Пламена Сторнова Тончева 8. Симеон Пламенов Крумов 9. Виктор Валентинов Върбанов 10. Галя Иванова Делева-Кръстева 11. Виолета Кръстева Атанасова ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД”: 1. Диян Любенов Станков 2. Валери Василев Кузев ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ- ДПС”: 1. Велислава Иванова Кръстева 2. Марио Киров Рангелов 3. Исмаил Ертурулов Гюлянлиев 4. Шенджан Яшарова Куртанова 5. Тома Юлиянов Терзиев 6. Васил Методиев Петков 7. Свилен Илиев Огнянов 8. Майдън Ахмедов Сакаджиев 9. Илхан Али Куртаджъ 10. Момчил Иванов Митев 11. Илиан Севелинов Селимски 12. Мелек Ахмедова Салиева ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО”: 1. Евелина Ванева Илиева 2. Иван Мариянов Иванов 3. Илия Тодоров Григоров 4. Цветозар Миленов Кръстев 5. Пламен Георгиев Георгиев 6. Анелия Георгиева Георгиева 7. Веселин Николов Ванев 8. Иван Митков Недялков 9. Жан Цветанов Великов ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД”: 1. Радостин Петев Василев 2. Александър Атанасов Александров 3. Юлия Георгиева Чортленева 4. Александър Велиславов Тодоров 5. Данаил Милчев Найденов 6. Петьо Асенов Трифонов 7. Венцислав Иванов Петков 8. Христинка Илийчева Иванова 9. Красимир Георгиев Иванов 10. Светослав Георгиев Георгиев ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)”: 1. Веселин Веселинов Плачков 2. Красимир Франчешков Грунчев 3. Марлена Петрова Цанкова 4. Стилиана Ружкова Иванова 5. Аня Стефанова Михова 6. Никола Цветанов Йорданов 7. Ваньо Петров Пейчев 8. Михаил Петков Блъсков 9. Ирена Иванова Михайлова 10. Румен Петков Банчев 11. Елеонора Ангелова Йоткова 12. Тихомир Христов Тодоров 13. Валенто Александров Василев ПП „ПРАВОТО”: 1. Мария Петрова Колева 2. Димитър Любенов Казаков ПП „Благоденствие- Обединение- Градивност”: 1. Димитър Петров Ройбов 2. Правда Захариева Митова ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”: 1. Виктория Данаилова Пенчева 2. Владимир Луканов Мартинов 3. Любомир Радостинов Главев 4. Борислав Петров Василев КОАЛИЦИЯ „НИЕ,ГРАЖДАНИТЕ”: 1. Любомир Георгиев Маринов 2. Мариана Младенова Славова 3. Димитър Костов Мангов 4. Иван Михайлов Мишев 5. Анелия Борисова Караиванова 6. Станислав Веселинов Георгиев 7. Дечко Лазаров Бонев 8. Людмила Николова Делева ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”: 1. Мартин Серьожев Вътев 2. Петър Ванков Петров 3. Павел Валериев Димитров 4. Милен Любомиров Илиев 5. Венета Александрова Василева 9. Георги Тодоров Илийчовски 10. Владимир Тодоров Петков 11. Георги Петков Маринов ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”: 1. Мария Кристиянова Мартинова 2. Цветан Стоименов Ночев 3. Цвета Петрова Филипова 4. Райна Веселинова Милева ПП „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ”: 1. Нина Ангелова Дюлгерова 2. Даян Валериев Тачев 16 МИР Пловдив – град ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 1. Танер Мехмед Али 2. Али Мустафа Байрам 3. Жана Любомирова Папазова 4. Тунай Сюлейманов Хюсеинов 5. Айри Фейми Мурад 6. Антон Кръстев Михайлов 7. Мурад Ферад Ферад 8. Камелия Танева Александрова 9. Тоско Смаил Бесимов 10. Есиме Исмаилова Фейзова -Мехмедова 11. Инан Смаилов Алиев 12. Юсуф Джелилов Алиев 13. Хюсеин Айдънов Караджов 14. Гюнай Амзов Исмаилов 15. Саит Халил Хисар 16. Мехмет Асанов Гаджев „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 1. Елена Стефанова Пешева 2. Костадин Иванов Гаров 3. Михаил Любомиров Михайлов 4. Илия Ангелов Зюмбилев 5. Владимир Иванов Александров 6. Тихомир Иванов Иванов 7. Максим Тодоров Петков 8. Атанас Петров Янев 9. Трендафилка Тодорова Николова-Петрова 10. Златко Лозев Костов 11. Костадин Иванов Аврамов 12. Юлия Георгиева Андреева 13. Стоянка Димитрова Мавродиева 14. Деян Страхилов Гаров 15. Иван Милчев Лазаров 16. Станислава Лъчезарова Гогова 17. Антоанета Георгиева Ковачева-Анастасова 18. Карамфила Иванова Шилева 19. Ангел Димитров Ленгеров 20. Йозджан Сали Сали 21. Венцислав Аврамов Червенков 22. Илиян Митков Айренски „ВМРО – Българско национално движение“ 1. Александър Маиров Сиди 2. Борислав Кръстев Инчев 3. Павел Рангелов Милушев 4. Александър Костадинов Пецов 5. Камен Маринов Шишманов 6. Стефан Кирилов Славчев 7. Георги Иванов Динков 8. Васил Ангелов Ангелов 9. Кольо Петков Бъчваров 10. Димчо Василев Петров 11. Пламен Климов Начев 12. Иван Иванов Црънчев 13. Нина Георгиева Гьошева 14. Камен Василев Христов 15. Владимир Иванов 16. Радослав Иванов 17. Богослав Георгиев Костадинов 18. Стефан Гришев Павлов 19. Димитър Иванов Тодоров 20. Димитър Георгиева Ценов 21. Елена Иванова Атанасова 22. Васко Пламенов Вътев „АТАКА“ 1. Павел Димитров Шопов 2. Димитър Петков Керин 3. Даниела Тонкова Кинова 4. Михаил Георгиев Казанджиев 5. Борис Атанасов Златарев 6. Лилия Иванова Костадинова „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Стефан Маринов Парлапански 2. Мирослав Иванов Иванов 3. Елиана Андонова Бонева 4. Мариела Георгиева Топалска 5. Георги Славчев Крънчев 6. Петя Иванова Георгиева- Ресиловска 7. Орлин Иванов Пандарев „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ 1. Саани Исметов Денкчиев 2. Галинка Иванова Кирова 3. Цветомир Димитров Начев 4. Тихомир Господинов Господинов 5. Георги Христов Търнев „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ : 1. Траян Никодимов Нинов 2. Михаил Николаев Шишков 3. Теодора Георгиева Николаева 4. Мариана Петкова Данева 5. Силвия Георгиева Георгиева „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Елица Иванова Чакмакова 2. Спас Николов Рачев 3. Георги Ангелов Кацунов „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ 1. Александър Трифонов Томов 2. Светозар Ангелов Нейков 3. Стефан Георгиев Харизанов 4. Васил Георгиев Бутев 5. Костадин Василев Стоилов 6. Румен Христов Петров 7. Ангел Илиев Чонов 8. Кера Григорова Карова 9. Светослав Каменов Байрактаров 10. Венета Ангелова Василева 11. Емилия Димитрова Димитрова „АБВ“ 1. Веселин Веселинов Плачков 2. Тодор Ангелов Станчев 3. Павлина Михайлова Паскова 4. Александра Цецкова Молотова 5. Стайка Ганчева Должева 6. Георги Костадинов Илчев „ГЕРБ-СДС“ 1. Бойко Методиев Борисов 2. Иван Борисов Тотев 3. Вежди Летиф Рашидов 4. Радомир Петров Чолаков 5. Спас Георгиев Гърневски 6. Александър Милков Държиков 7. Надя Росенова Танева 8. Пламен Дочев Панов 9. Христина Илиева Кашилска 10. Стефан Иванов Шилев 11. Вера Иванова Тоскова 12. Гошо Димитров Къчков 13. Спас Атанасов Шуманов 14. Даниела Асенова Митева 15. Георги Василев Липчев 16. Николай Илиев Арабаджиев 17. Мирослав Тенев Тенев 18. Емил Георгиев Русинов 19. Ели Георгиева Гатева 20. Елена Петрова Тотолакова 21. Симона Цветанова Николова 22. Петър Георгиев Траянов „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ 1. Пенка Иванова Деведжиева 2. Андрея Георгиев Щерев 3. Георги Веселинов Иванов 4. Галина Петкова Карауланова 5. Корнелий Савов Савов 6. Ивайло Спасов Спасов „Благоденствие – Обединение – Градивност“ 1. Благой Иванов Порязов 2. Красимир Атанасов Димов „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ 1. Валери Методиев Григоров 2. Андрей Аврамов Андреев 3. Симеон Йорданов Симеонов 4. Цветана Ангелова Керенчева 5. Минко Иванов Иванов 6. Кристина Богомилова Николова – Манова „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ 1. Николай Симеонов Малинов 2. Огнян Стефанов Сапарев 3. Вергиния Иванова Атанасова 4. Д-р Георги Миланов Георгиев 5. Никола Иванов Аврейски 6. Благовест Георгиев Вакрилов 7. Димитър Калитков Иванов 8. Христо Цветанов Монов 9. Владислав Иванов Бояджиев 10. Екатерина Георгиева Корси 11. Красимир Милчев Трайков 12. Малинка Тодорова Петрова „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ 1. Христо Ангелов Димитров 2. Даниел Христов Христов 3. Сона Харутюн Фесчиян-Драганска 4. Валентин Костов Гаджонов 5. Светлин Валериев Сербезов 6. Емилия Атанасова Шалева 7. Светослав Колев Енчев 8. Светла Николова Крушовска 9. Станимира Георгиева Мишкова 10. Петър Иванов Попов 11. Никола Петров Абаджиев 12. Десислава Димитрова Инкьова 13. Веселина Стоянова Бързева – Трифонова 14. Станислав Георгиев Дишлийски 15. Даниел Спасов Китов 16. Елиза Владимирова Котева 17. Румяна Великова Димитрова – Благоева 18. Тодор Ванков Арабаджиев 19. Магдалена Кирилова Лискова 20. Златина Георгиева Георгиева 21. Мария Живкова Николова 22. Боян Атанасов Ганчев „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ 1. Ангел Костадинов Калоянов 2. Щерю Йорданов Гълъбов 3. Пенка Петкова Караджова-Стоянова 4. Иван Ненков Нейчев 5. Михаил Костадинов Влахов „ГЛАС НАРОДЕН“ 1. Светослав Емилов Витков 2. Ивайла Минчева Стефанова 3. Красимир Владимиров Куцаров 4. Андриян Гочев Бангиев 5. Неделин Николаев Бояджиев 6. Мария Христова Мърхова 7. Стоян Николов Черешаров „ПРАВОТО“ 1. Николай Стефанов Колев 2. Красимира Илиева Атанасова „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 1. Елена Цонева Гунчева 2. Емил Янков Янков 3. Гергана Николова Николова 4. Симеон Валерий Петров 5. Веселин Генов Генов 6. Христо Драгоев Христов 7. Димитър Георгиев Митърчев 8. Тодор Иванов Трионски 9. Мирослав Благовестов Маринов 10. Пенка Георгиева Дайлийска 11. Виктор Атанасов Тафров 12. Ненко Иванов Дадански 13. Дамян Светлинов Йорданов 14. Майя Костадинова Драгова 15. Силвия Александрова Колева 16. Димитър Михайлов Ковачев 17. Дафина Атанасова Проданова 18. Явор Иванов Томов 19. Тихомир Николаев Тотев 20. Костадин Александров Бодуров 21. Магдалена Любенова Дамянова 22. Георги Петров Карачански „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“ 1. Александър Антонов Червенков 2. Методи Живков Стоянов 3. Станю Николов Симеонов 4. Красимир Николов Гешев 5. Малинка Димитрова Несторова 6. Павлина Георгиева Луканова 7. Андрей Димитров Калоферов 8. Христо Георгиев Йовчев 9. Димитър Милков Аврамов 10. Христо Ташев Христов 11. Атанас Георгиев Танев „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Христо Василев Ламбрев 2. Атанас Тодоров Гарфалски 3. Валери Кирилов Славчев 4. Александра Христова Ламбрева „НАЦИЯ“ 1. Валентин Василев Василев „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 1. Тошко Йорданов Хаджитодоров 2. Антоанета Андонова Стефанова 3. Теодора Маргаритова Пенева 4. Манол Николов Манолов 5. Николина Иванова Деспотова 6. Надя Георгиева Пандилова 7. Габриела Иванова Динева 8. Ивайло Димов Димов 9. Костадин Илиев Илиев 10. Ради Минчев Иванов 11. Любомир Василев Апостолов 12. Светослав Жоров Лавчиев 13. Красимир Димчев Дончев 14. Димитър Станчев Станчев 15. Йордан Василев Ангелов „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ 1. Борислав Христов Филипов 2. Симеон Николов Нейчев 17 МИР Пловдив – област Коалиция „ГЕРБ-СДС“ 1. Дани Стефанова Каназирева 2. Данка Евстатиева Зидарова – Люртова 3. Йордан Стоянов Кръстанов 4. Младен Николов Шишков 5. Димитър Йорданов Янев 6. Владимир Малинов Пильов 7. Даниела Йорданова Кузманова 8. Николай Атанасов Стаматов 9. Кристина Стоянова Крислова 10. Асен Бориславов Кичуков 11. Петя Георгиева Шопова 12. Запрян Василев Янков 13. Генчо Добрев Кинаров 14. Иван Николов Петков 15. Теодора Ивайлова Вълканска 16. Айше Мустафа Мечкарска 17. Петя Тодорова Маджарова 18. Кристина Ивова Атанасова 19. Тошко Панайотов Делев 20. Марин Томов Томов 21. Георги Илиев Тричков 22. Емил Данчев Топалов Коалиция „БСП за България“ 1. Манол Трифонов Генов 2. Веска Маринова Ненчева 3. Димитър Величков Георгиев 4. Светозар Колев Славчев 5. Петър Милков Антонов 6. Захари Христов Христов 7. Иван Йосифов Яков 8. Любка Ангелова Маджарова 9. Николай Трендафилов Трънков 10. Пенка Маркова Башлийска 11. Енко Георгиев Найденов 12. Калин Танев Калапанков 13. Румен Митков Смирнов 14. Спасимир Иванов Спасов 15. Петър Димов Бояджиев 16. Борис Николов Янчев 17. Запрян Трифонов Христев Партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 1. Тошко Йорданов Хаджитодоров 2. Танер Кадир Тюркоглу 3. Лъчезар Иванов Бакърджиев 4. Васил Димитров Апостолов 5. Румен Тодоров Попов 6. Димитър Иванов Арнаудов 7. Петър Любомиров Какалчев 8. Йордан Боянов Колев 9. Лалка Георгиева Манолова 10. Светла Райчева Стойнова 11. Красимира Петрова Иванова Движение за права и свободи: 1. Рамадан Байрам Аталай 2. Хюсеин Айдънов Караджов 3. Сюзан Орхан Моллаюсеин 4. Джемил Ахмед Караали 5. Ружди Фахри Салим 6. Тефика Рахим Реджебова 7. Бюлент Местан Шакир 8. Илия Павлинов Русев 9. Селим Айнур Емин 10. Надя Стефанова Манолова 11. Бехие Орхан Узун 12. Исмаил Ердуанов Ходжев 13. Айсин Ахмед Кюлджю 14. Ердуан Сали Мехмед 15. Илдърай Кязим Мустафа 16. Рангел Христов Божков 17. Сибел Юксел Рамаданова 18. Айджан Тунджай Мехмед 19. Гюлен Рамаданов Гоганов 20. Юсуф Бейтула Аптиш 21. Нуретин Айнур Тасим 22. Стелиян Пламенов Шалски КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 1. Велизар Матеев Шаламанов 2. Константин Атанасов Костадинов 3. Васил Костадинов Гюров 4. Бонка Атанасова Карчева 5. Мариана Николова Иванова 6. Гергана Георгиева Кабаиванова 7. Валентин Александров Ройнов 8. Невена Райчева Пачеджиева 9. Даниел Стефанов Начев 10. Пламен Иванов Даракчиев 11. Никола Васлев Йорданов 12. Веселина Стефанова Александрова 13. Делчо Лазаров Камарски 14. Стефан Стоянов Ламбрев 15. Виктор Нелчев Иванов Партия ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ 1. Владимир Иванов Кисьов 2. Виктория Николаева Кацарска 3. Светлозар Аргиров Янков 4. Аргир Стоянов Вълчев 5. Радослав Красимиров Чотров 6. Пламен Тодоров Кабаков 7. Никола Георгиев Ликов 8. Нено Ангелов Стаменов 9. Даниела Димитрова Танева – Маринова 10. Никола Койчев Пингелов 11. Стефан Янчев Янчев 12. Иван Иванов Црънчев 13. Нина Георгиева Гьошева 14. Димитър Иванов Трунгов 15. Мария Любенова Сотирова 16. Елена Иванова Атанасова 17. Богослав Георгиев Костадинов 18. Елена Цветанова Станчева 19. Георги Димитров Чинин 20. Христо Димитров Гайдаров 21. Елица Радкова Василева 22. Васко Пламенов Вътев Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ- ВОЛЯ И НФСБ“: 1. Борис Янков Ячев 2. Станимир Ангелов Калайджиев 3. Андон Боянов Андонов 4. Димитър Атанасов Шивиков 5. Милко Христов Милков 6. Георги Димитров Андонов 7. Любомир Георгиев Мутафчиев 8. Живко Илиев Тодоров 9. Младен Любомиров Кичев 10. Стефан Асенов Кехайов 11. Татяна Кирилова Аксиева 12. Трендафил Николов Бакалов 13. Стоянка Димитрова Мавродиева 14. Велислав Николов Николов 15. Владимир Стоилов Веляков 16. Иван Добрев Шишков 17. Маринка Ангелова Събева 18. Иванка Георгиева Кондова 19. Невен Димитров Митев 20. Генчо Горанов Цолев 21. Павел Андонов Марлоков 22. Цветан Венциславов Манчев Партия „АТАКА“: 1. Магдалена Ламбова Ташева 2. Веселин Тодоров Божков 3. Веселин Борисов Йовчев 4. Емануил Крумов Иванов 5. Михаела Запрянова Паскалева 6. Стоян Костадинов Натев 7. Иван Йосифов Череджийски 8. Диана Иванова Тагарева 9. Мирослав Найденов Банчевски 10. Стоил Стоянов Стоянов 11. Василка Любенова Стоянова Партия „МИР“: 1. Светла Драганова Цветкова 2. Димитър Михайлович Томов 3. Асен Димитров Станоев 4. Диана Аргирова Николова 5. Георги Милчов Бързашки 6. Цветан Стаменов Македонски Партия на зелените: 1. Владимир Димитров Николов 2. Саани Исметов Денкчиев 3. Димитър Спасов Чавдаров 4. Павел Няголов Камбуров 5. Добрин Росенов Башайков Партия „Български съюз за директна демокрация“ (БСДД): 1. Елица Иванова Чакмакова 2. Невена Георгиева Георгиева Коалиция „Граждани от протеста“ 1. Марин Иванов Абрашев 2. Вергиния Василева Костадинова 3. Димитрина Траянова Боева Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 1. Ангел Жеков Георгиев 2. Стоян Николов Таслаков 3. Кръстьо Стоянов Врачев 4. Димитър Валентинов Гюрев 5. Мария Николаева Армазова 6. Пенка Георгиева Дайлийска 7. Ангел Тодоров Русев 8. Димитър Тодоров Манов 9. Гергана Николова Николова 10. Димитър Михайлов Ковачев 11. Веселин Генов Генов 12. Георги Петров Карачански 13. Димитър Георгиев Митърчев 14. Христо Драгоев Христов 15. Иван Илиев Илиев 16. Силвия Александрова Колева 17. Светослав Илиев Алексиев 18. Тодор Веселинов Зубев 19. Александър Димитров Алексиев 20. Бялко Атанасов Бялков 21. Дафина Атанасова Проданова 22. Майя Костадинова Драгова Партия „Благоденствие-Обединение-Градивност“ 1. Благой Иванов Порязов 2. Красимир Атанасов Димов Партия „Възраждане на Отечеството“ 1. Огнян Стефанов Сапарев 2. Марко Христев Петров 3. Георги Дражев Атанасов 4. Георги Миланов Георгиев 5. Асен Денков Асенов 6. Павлина Денкова Стоянова 7. Димо Цанев Пулевски 8. Вълю Раев Илиев 9. Христо Иванов Иванов 10. Валерий Благоев Бръмбаров 11. Димитър Стойчев Кралев 12. Цветан Тодоров Монов 13. Гошо Петров Дамянов Партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ 1. Щерю Йорданов Гълъбов 2. Фердун Сабри Ариф 3. Иван Ненков Нейчев Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ 1. Георги Димитров Пилев 2. Драгомир Георгиев Георгиев 3. Николай Денков Гидиков 4. Васил Петров Черпелийски 5. Васил Иванов Гюрдиев 6. Десислава Иванова Видинска 7. Димитър Петров Костов 8. Стела Николова Петкова 9. Зорница Костадинова Танева 10. Гено Стоянов Чобанов 11. Пламен Павлов Чемишанов 12. Никола Атанасов Иванов 13. Верадин Емилов Митков 14. Паун Ефтимов Милчев 15. Милен Митков Хунев 16. Ирина Атанасова Иванова 17. Иван Проданов Иванов 18. Екатерина Ангелова Асенова 19. Катя Петрова Бадова 20. Георги Петров Гладийски 21. Венелин Александров Тодорчев 22. Христо Спасов Шипков Партия „ГЛАС НАРОДЕН“ 1. ЗЛАТКО КРЪСТЕВ АТАНАСОВ 2. ИВАЙЛА МИНЧЕВА СТЕФАНОВА 3. КРАСИМИР ВЛАДИМИРОВ КУЦАРОВ Партия „ПРАВОТО“ 1. Персиана Саркис Мушехян 2. Ани Димитрова Карапанджиева – Колева „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“ 1. Марин Георгиев Поповски 2. Александър Антонов Червенков 3. Гергана Кирчева Дечева 4. Иван Костадинов Георгиев 5. Петко Николов Иванов 6. Иван Димитров Ламбрев 7. Николай Руменов Бакларов 8. Атанас Иванов Михайлов 9. Иван Димитров Генев 10. Илия Филипов Ангелов 11. Филип Илиев Ангелов Партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Владимир Луканов Мартинов 2. Ива Владимирова Папазова – Роспи 3. Николай Николаев Бербенлиев 4. Валери Георгиев Арсенов Партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ 1. Костадин Николов Дамянов 2. Йосиф Славов Йозов 3. Цанка Стефанова Петрова Партия „НАЦИЯ“ 1. Илиян Иванов Пеевски „Движение на непартийните кандидати“ 1. Анна Веселинова Пенкова 2. Златко Николаев Стоянов „Български национален съюз – Нова демокрация“: 1. Георги Славчев Крънчев 2. Орлин Иванов Пандарев 3. Иванка Георгиева Станчева 4. Галин Недялков Петров 5. Анелия Руменова Коджаниколова 6. Живка Стойчева Стойчева Ние, Гражданите: 1. Минко Иванов Иванов 2. Симеон Йорданов Симеонов 3. Йордан Любенов Ничинков 4. Андрей Аврамов Андреев 5. Цветана Ангелова Керенчева Българска прогресивна партия: 1. Стоян Асенов Димитров 2. Михаил Николаев Шишков 3. Валентин Василев Грамов 4. Орлин Николов Данев 18 МИР Разград 1 ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ 1. Евгени Гутев Драганов 2. Ангел Александров Петков 3. Илина Младенова Петрова 4. Руско Кулев Дянков 5. Росица Николова Николова 6. Петър Дончев Иванов 7. Борислава Руменова Йовчева-Касабова 8. Пламен Кирилов Георгиев 2 КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ 1. Георги Атанасов Георгиев 2. Красимир Димитров Русев 3 ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Наум Асенов Наумов 2. Росица Йорданова Николова 3. Илиян Максимов Гигов 4 КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 1. Таско Михайлов Ерменков 2. Добрин Младенов Добрев 3. Иван Маринов Борисов 4. Румяна Антонова Балтова 5. Йордан Андонов Мичев 6. Таня Петрова Тодорова 7. Димитър Павлов Ганчев 8. Павлина Николова Русева 5 ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 6 ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ 1. Милен Христов Христов 7 ПП „АТАКА“ 1. Николай Емилов Михов 2. Весела Георгиева Хараланова 8 ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/ 1. Людмила Йорданова Димитрова 2. Светла Янкова Христова 3. Росен Димитров Миланов 4. Тихомир Христов Георгиев 9 ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 1. Ахмед Реджебов Ахмедов 2. Ихсан Халил Хаккъ 3. Хабибе Кязим Расим 4. Денис Юнал Татар 5. Севим Халилова Рамаданова 6. Едис Рухиев Даудов 7. Севгин Назъм Шукри 8.Мехмед Реджеб Салим 10 ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ 1. Мартин Стефанов Обрешков 2. Николай Стефанов Колев 3. Доротея Георгиева Георгиева 11 КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 1. Иво Борисов Димитров 2. Огнян Досев Обрешков 3. Нихат Ахмед Расим 4. Милена Дачева Орешкова 5. Деян Росенов Пейчев 6. Мариела Георгиева Йорданова 7. Юнуз Ахмед Хаккъ 8. Деян Павлов Коларов 12 ПП „Възраждане на Отечеството“ 1. Асен Денков Асенов 2. Георги Станчев Георгиев 3. Иван Колев Герджиков 4. Мариян Йорданов Димитров 5.Мариана Румянова Костадинова 13 КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ 1. Гена Цвяткова Велковска 2. Цветан Димитров Стоянов 3. Кънчо Иванов Куцаров 4. Марио Иванов Иванов 14 ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“ 1. Павлин Емилов Колев 2. Гюлфие Сафидинова Имамова 3. Диян Юлиянов Димов 4. Боян Ванев Маринов 15 ПП „НАЦИЯ“ 1. Трифон Асенов Трифонов 16 ПП „МИР“ 1. Ирена Момчилова Парунева 2. Емилия Цветанова Славова 3. Николай Василев Милушев 17 КП ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА 1. Иванка Георгиева Теофилова 2. Александър Борисов Благоев 18 КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ 1. Симеон Панов Изворов 2. Александра Неделчева Ненова 3. Николай Димитров Димитров 4.Ина Петрова Тошева 19 ПП „Глас Народен“ 1. Маргарита Тинчева Иванова 2. Андрей Петков Андреев 3. Веселин Русев Спасов 20 ПП „Движение на непартийните кандидати“ 21 ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ 1. Димитър Цонев Стефанов 2. Рейхан Ридван Вели 3. Джейхан Ергюнов Хюсеинов 4. Светлана Георгиева Василева 5. Нигяр Мюзафер Рашид 6. Сергей Даков Русев 7. Сюзан Хюсеинова Исмаилова 8. Димитър Димитров Героев 22 ПП „ПРАВОТО“ 1. Михаил Добромиров Стоичков 23 ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“ 1. Любомир Цветанов Стоянов 2. Стефан Симеонов Тошев 24 КП „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 1. Гюлер Ахмедова Мерданова 2. Димитър Радев Димитров 3. Даниела Николова Кушкова 4. Вилма Борисова Ненова 5. Димитър Николов Димитров 6.Грета Йорданова Минчева 25 ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ 1. Селзан Севгин Ибрахим 2. Борислав Атанасов Даскалов 26 ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ 1. Димитър Панайотов Енчев 2. Емил Йорданов Кънев 3. Поля Петрова Иванова 4. Петър Иванов Димитров 5. Димитър Здравков Ченков 27 ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Галина Панайотова Йорданова 2. Димитър Милчев Димитров 28 КП ГЕРБ – СДС 1. Десислава Вълчева Атанасова 2. Гюнай Хюсмен Хюсмен 3. Галина Милкова Георгиева-Маринова 4. Зоя Петрова Велкова 5. Валентина Маркова Френкева-Белчева 6. Владимир Димитров Димитров 7. Красимир Димитров Христов 8.Айдън Нихадов Шабанов 29 ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 1. Драгомир Стефанов Петров 2. Ива Митева Йорданова – Рупчева 3. Георги Иванов Стефанов 4. Ивайло Димов Димов 5. Севгюл Илиянова Радева 6. Кремена Иванова Гройчева 7. Мартин Василев Капралов 30 ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Николай Цонев Колев 2. Виктор Кръстев Ставрев 19 МИР Русе 1 ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ 1. Искрен Василев Веселинов 2. Галин Тодоров Григоров 3. Севдалин Петров Ангелов 4. Росица Борисова Георгиева 5. Нина Йорданова Крушева 6. Деян Великов Димитров 7. Валентин Васков Джамбазов 8. Магдалена Емилова Георгиева 9. Давид Александров Александров 10. Ангел Великов Петков 11. Румен Ламбев Григоров 12. Владо Владимиров Владов 13. Деян Ангелов Стайков 14. Цветелин Георгиев Радулов 15. Кремена Недкова Любенова 16. Траян Тихомиров Тотев 2 КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ 1. Стамен Цанев Цанев 2. Владимир Николаев Легарски 3. Борислав Добрев Божилов 4. Иван Иванов Хаджииванов 5. Азиз Фикретов Азизов 3 ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Петър Иванов Иванов 2. Евелина Емануилова Илиева 3. Анатоли Петров Антонов 4. Анна Йорданова Пенчева 4 КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 1. Крум Зарков 2. Пламен Рашев 3. Ивалинка Цанкова 4. Теодора Евтимова 5. Георги Стоилов 6. Биляна Кирова 7. Нора Стоянова 8. Тодор Йорданов 9. Милен Лазаров 10. Мяна Досева 11. Росен Миланов 12. Любомир Владимиров 13. Стефка Караколева 14. Асен Ласонин 15. Емил Георгиев 5 ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 1. Златан Стоянов Златанов 2. Милен Иванов Боев 3. Христо Кирилов Попов 4. Васил Митев Петров 5. Петя Георгиева Попова 6. Костадин Петков Георгиев 7. Димитър Милев Димитров 8. Димитър Пламенов Пашев 9. Митю Николов Димов 6 ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ 1. Валери Йорданов Иванов 2. Милко Борисов Костадинов 3. Йовчо Георгиев Смилов 4. Мариан Иванов Димитров 5. Преслава Димитрова Макаер 6. Димчо Василев Киряков 7. Ренета Стефанова Мицова 8. Вера Иванова Иванова 9. Пламен Кръстев Петков 10. Иван Цветанов Петров 7 ПП „АТАКА“ 1. Мирослав Петров Славчев 2. Веселин Тодоров Велчев 3. Лъчезар Иванов Лунчев 4. Даниел Тодоров Николов 8 ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/ 1. Йосиф Трифонов Новаков 2. Милена Иванова Ботева 3. Денка Нойкова Цонева 4. Георги Иванов Йончин 5. Красимир Иванов Цонев 9 ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 1. Бюрхан Илиязов Абазов 2. Дауд Мехмед Ибрям 3. Айлян Раифова Карамехмедова 4. Борислав Пламенов Рачев 5. Баки Басри Солак 6. Мехмед Руждиев Мехмедов 7. Алпер Ибрахимов Топалов 8. Гюлвер Гюналова Керим 9. Сюзан Ахмедова Шабанова 10. Айдухан Нихатов Ахмедов 11. Ализан Нихат Яхова 12. Венцислав Руменов Чавдаров 13. Есин Ебадулова Вейсалова 14. Мехмед Ремзи Гази 15. Айхан Еролов Тефъков 16. Мехмед Хасан Мехмед 10 ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ 1. Марин Стефанов Обрешков 2. Павлин Димчев Панев 3. Георги Пламенов Минков 4. Мария Ангелова Митрофанова 11 КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 1. Митко Христов Кунчев 2. Иван Николаев Станев 3. Симеон Стойков Момчилов 4. Михаил Руменов Михов 5. Йоана Тодорова Терзиева 6. Георги Божков Начев 7. Виктор Кирилов Стоянов 8. Иван Белчев Белчев 9. Калоян Тонев Иванов 10. Ростислав Юриев Кандиларов 11. Деян Миленов Герасимов 12 ПП „Възраждане на Отечеството“ 1. Мариян Йорданов Димитров 2. Иво Стоянов Иванов 3. Васил Тодоров Иванов 4. Мариана Румянова Костадинова 5. Любомир Иванов Иванов 6. Стефан Александров Александров 7. Петър Георгиев Владев 8. Валентин Груев Григоров 13 КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ 1. Пламен Петров Маринов 2. Любомир Николов Чапкънов 3. Дамян Симеонов Симеонов 4. Полина Пламенова Маринова 5. Теодора Стоянова Павлова 6. Николай Димитров Тодоров 7. Илхан Юсеинов Юсеинов 8. 9. Каролина Иванова Симеонова 10. Марко Иванов Иванов 11. Йордан Тодоров Казаков 12. Себатин Нехат Хюсмен 14 ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“ 1. Стелиян Стефанов 2. Моника Бабикер 3. Румен Яковчев 4. Петър Йорданов 5. Дилян Данев 6. Пламен Георгиев 7. Венцислав Ангелов 8. Надежда Кръстева 15 ПП „НАЦИЯ“ 1. Кирил Владимиров Гумнеров 16 ПП „МИР“ 1. Христина Радкова Георгиева 2. Светла Костадинова Иванова 3. Анатоли Анчев Костадинов 4. Мария Димитрова Петрова 5. Екатерина Илиева Барбова 6. Марияна Александрова Миткова 7. Цветомир Иванов Цонев 8. Виолета Димитрова Георгиева 17 КП ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА 1. Рафаил Антонов Арабаджийски 2. Димитър Чавдаров Панайотов 3. Венцислав Веселинов Бонков 18 КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ 1. Станимир Денчев Бояджиев 2. Зорница Димитрова Дикова-Ранева 3. Константин Живков Георгиев 4. Първолета Чавдарова Иванова-Радева 5. Синан Рейханов Хебибов 6. Ивайло Димитров Коцев 7. Мирослава Станева Станева 8. Кристиян Георгиев Георгиев 9. Светослав Данчев Вълчев 10. Васил Тодоров Василев 11. Стефан Ружков Шиков 12. Радослав Станимиров Радоев 13. Ваня Величкова Пантелеева 14. Георги Димитров Тодоров 15. Ралица Костова Барашка-Николова 19 ПП „Глас Народен“ 1. Зорница Желева Пейкова 20 ПП „Движение на непартийните кандидати“ 1. Бойко Георгиев Никифоров 2. Нели Красимирова Николова 3. Антони Емилов Николов 21 ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ 1. Ченко Сотиров 2. Филип Виденов 3. Бранимир Стефанов 4. Наталия Къснеделчева 5. Иван Попов 6. Емилия Маринова 7. Атанас Атанасов 8. Айлин Хамзов 9. Богомила Върбанова 10. Георги Георгиев 11. Мирела Йорданова 12. Георги Пенчев 13. Лилия Николова 14. Теодора Узунова 15. Деяна Ангелова 16. Бойка Великова 22 ПП „ПРАВОТО“ 1. Добри Иванов Маринов 2. Валентин Стефанов Стоянов 3. Валери Илиев Джуров 23 ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“ 1. Красимир Иванов Иванов 2. Мирослава Георгиевна Габерова 3. Емил Иванов Ушев 24 КП „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 1. Вихрен Иванов Бухов 2. Христиан Радев Митев 3. Любен Олегов Петров 4. Кремена Андреева Бояджиева 5. Калоян Чавдаров Христов 6. Владимир Василев Недялков 7. Цанко Илиев Пейков 8. Йордан Светлозаров Стоянов 9. Веселин Николов Минчев 10. Елка Йорданова Димитрова 11. Димитър Илиев Димитров 12. Димитър Радев Димитров 13. Светлозар Иванов Чорбаджиев 14. Кирил Върбанов Лозанов 15. Атанас Петров Атанасов 16. Кънчо Асенов Йорданов 25 ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ 1. Христо Христов Дунчев 2. Мария Йорданова Йончева 3. Петър Валериев Китев 26 ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ 1. Албена Линкова 2. Маркрид Бахдасарян 27 ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Даниел Кирилов Божилов 2. Десислава Георгиева Георгиева 28 КП ГЕРБ – СДС 1. Красен Кирилов Кралев 2. Пламен Дулчев Нунев 3. Алисе Кямилова Муртезова 4. Станимир Стефанов Станчев 5. Бедрос Левон Пехливанян 6. Асен Василев Станчев 7. Орлин Йорданов Дяков 8. Михаил Петков Илиев 9. Георги Илиев Георгиев 10. Красимир Йорданов Костадинов 11. Евгени Игнатов Игнатов 12. Кремена Йорданова Кръстева 13. Иван Йосифов Кюркчиев 14. Анета Симеонова Сачкова-Карагьозова 15. Георги Николаев Кръстев 16. Мирослав Йорданов Залев 29 ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 1. Светлин Костов Стоянов 2. Васил Йорданов Георгиев 3. Билян Боримиров Кършовски 4. Алпер Азизов Мурадов 5. Велин Руденков Йорданов 6. Албена Милкова Панайотова 7. Татяна Агоп Нахабедян-Минчева 8. Велислав Иванов Петков 9. Стойчо Валентинов Минков 30 ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Александър Воленов Славянов 2. Марияна Иванова Василева Данаил Богомилов Георгиев 20 МИР Силистра 1 ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ 1. Александър Николаев Сабанов 2. Георги Павлов Гайдаров 3. Милен Милков Маринов 4. Димитър Трендафилов Трендафилов 5. Владимир Йорданов Колев 6. Божидар Атанасов Боев 7. Павел Трендафилов Илиев 8. Веселин Георгиев Георгиев 2 КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ 1. Владимир Николаев Легарски 2. Стамен Цанев Цанев 3 ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Иво Василев Василев 2. Даниел Иванов Атанасов 3. Силвия Максимова Атанасова 4 КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 1. Вяра Емилова Йорданова 2. Стилиян Стойчев Стойчев 3. Георги Иванов Георгиев 4. Румяна Иванова Чанкова 5. Пламен Денчев Славов 6. Весела Николова Василева 7. Пейчо Стефанов Пейчев 8.Николай Драгомиров Драгнев 5 ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 1. Димчо Димитров Димчев 2. Мария Николаева Стефанова 3. Йонка Светлинова Маринова 4. Димитър Александров Александров 6 ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ 1. Георги Недков Кючуков 2. Иванка Господинова Ташева 3. Николай Христов Бабанов 4. Румен Енчев Бошнаков 5. Христо Пенев Димитров 6. Мирослав Янев Георгиев 7. Милко Великов Пенчев 8.Добринка Великова Кирчева 7 ПП „АТАКА“ 1.Николай Емилов Михов 2. Петър Николаев Дучев 8 ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/ 1. Ивайло Валериев Тодоров 2. Наталия Олег Шулика – Фотакиева 3. Димитрий Илиев Петров 4. Станислав Валериев Тодоров 9 ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 1. Джевдет Ибрям Чакъров 2. Гюнер Нихат Ахмед 3. Ашкън Ружди Салим 4. Мехмед Юмер Юмер 5. Невхис Лютфи Мустафа 6. Джанан Халил Феим 7. Левент Орхан Мемиш 8. Сузан Шефкет Акиф 10 ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ 1. Димитър Йорданов Георгиев 2. Ивайло Христов Нелковски 3. Десислав Кирилов Василев 4. Маргарита Кръстилова Трифонова 11 КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 1. Златко Стефанов Куртев 2. Чавдар Димитров Куманов 3. Стефан Железов Железов 4. Мустафа Мустафа Емин 5. Деница Петрова Кандиларова 12 ПП „Възраждане на Отечеството“ 1. Валентина Александрова Николова 2. Росица Василева Милчева 3. Ирен Георгиева Дончева 4. Александър Иванов Александров 5. Антония Димчева Димова 13 КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ 1. Пламен Петров Маринов 2. Иван Петров Желев 3. Емил Димитров Енев 4. Преслава Георгиева Чобанова 5. Евелина Стоянова Желева 6. Нурай Ахмет Мехмет 7. Веселин Петков Лалов 8. Драгомир Стойчев Мирчев 14 ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“ 1. Гален Руменов Атанасов 2. Дилек Фахри Фаридин 3. Красимир Иванов Чакъров 4. Даниел Великов Иванов 5. Фахри Фаридин Салим 15 ПП „НАЦИЯ“ 1. Трифон Асенов Трифонов 16 ПП „МИР“ 1. Димитър Михайлович Томов 2. Дарин Русев Ченев 3. Красимир Иванчев Жейнов 17 КП ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА 1. Бойчо Кирилов Теофилов 2. Надежда Тодорова Кирова 18 КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ 1. Иво Веселинов Велчевски 2. Пламен Кръстев Петров 3. Калинка Иванова Георгиева 4. Илиана Димитрова Митева 5. Димитър Великов Димитров 6. Елена Йорданова Грънчарова 19 ПП „Глас Народен“ 1. Ангел Йорданов Ангелов 2. Искрен Кръстев Добрев 20 ПП „Движение на непартийните кандидати“ 1. Константин Стойков Илиев 2. Трифон Ангелов Хвърчилков 21 ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ 1. Петко Радов Чамов 2. Георги Иванов Георгиев 3. Александър Христов Хаджиев 4. Елис Гюрджанова Мехмедова 5. Александър Пламенов Кючуков 6. Анна Крумова Лисичкова 7. Жасмина Василева Атанасова 8. Павел Веселинов Илиев 22 ПП „ПРАВОТО“ 1. Кера Станкова Тодорова 23 ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“ 1. Илиян Симеонов Нанов 2. Румен Коев Христов 24 КП „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 1. Йордан Апостолов Апостолов 2. Иван Николов Куцаров 3. Венцислав Петров Димитров 4. Боян Йорданов Кулев 5. Йордан Димитров Чешмеджиев 6. Алина Събева Иванова 7. Кристина Христова Любенова 8. Радиана Красимирова Цонева 25 ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ 1. Боян Дафинов Владовски 2. Никола Танчев Николов 26 ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ 1. Мариана Стойлкова Костова 2. Вера Александрова Минчева 27 ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Георги Димитров Чипов 2. Антон Петров Петров 3. Иванка Тодорова Банкова 28 КП ГЕРБ – СДС 1. Тодор Стаматов Тодоров 2. Ивелин Статев Иванов 3. Тошко Йотов Цаков 4. Петър Тодоров Георгиев 5. Нефие Хюсеин Раим 6. Йордан Милков Йорданов 7. Еда Бехчет Самиева 8. Иван Викторов Павлов 29 ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 1. Драгомир Стефанов Петров 2. Петър Христов Димитров 3. Алпер Азизов Мурадов 4. Стефан Иванов Бъчваров 30 ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Ивайло Славейков Величков Стефан Стефанов Гецов 21 МИР Сливен 1 ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ 1. Христо Иванов Димитров 2. Спас Стойчев Спасов 3. Даниела Донева Тенева 4. Камелия Емилова Караманова 5. Деян Денев Денев 6. Яна Атанасова Арангелова 7. Димитър Петков Димитров 2 КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ 1. Станимир Георгиев Янакиев 2. Диян Тодоров Георгиев 3. Димо Иванов Ангелов 4. Георги Евгени Янакиев 5. Александър Евгениев Чалканов 6. Михаил Атанасов Атанасов 7. Ангел Стефанов Митов 8. Виктория Димитрова Кирова 3 ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Марина Орфей Молчева 2. Начко Обретенов Плочев 3. Иванка Георгиева Станчева 4. Илия Любенов Юсев 4 КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 1. Атанас Зафиров Зафиров 2. Деян Цанков Дечев 3. Събина Василева Петканска – Вълева 4.Цветан Георгиев Харизанов 5.Ваня Дечкова Колева 6.Васил Стоянов Стоянов 7.Стефка Николаева Шевкенова-Пашова 8.Антония Ангелова Шейредова 9.Янко Георгиев Янков 10.Евгени Атанасов Митев 11.Николай Добрев Недев 12.Атанас Янчев Атанасов 5 ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 1. Искра Михайлова Михайлова 2. Константина Венциславова Спасова 3. Петко Иванов Карабоиков 4. Ива Серьожева Ангелкова 5. Каролина Северинова Емилова 6. Стоил Михайлов Минев 6 ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ 1. Георги Станчев Атанасов 2. Мирослава Петкова Митева – Тенева 3. Васил Георгиев Рещов 4. Пламен Николов Славов 5. Ирина Тонева Досева 6. Галин Георгиев Гидиков 7 ПП „АТАКА“ 1. Стоян Стаматов Пенев 2. Димитър Любозаров Въндев 3. Иванка Колева Шойлекова 4. Ивка Милева Козарева 5. Минка Чернева Жабова 8 ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/ 1. Ивелина Колева Георгиева 2. Михаил Василев Вълчев 3. Димитър Емилов Методиев 4. Антон Петков Димитров 9 ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 1. Хатидже Мехмедова Георгиева 2. Мустафа Юсеинов Мустафов 3. Владимир Николов Мартинов 4. Митьо Стоянов Митев 5. Вайде Нуфел Мехмедова 6. Таня Стефкова Петрова 7. Юзджан Федалов Черкезов 8. Шенур Алиева Дурали 9. Валентин Кръстев Георгиев 10. Пламен Рашков Маринов 10 ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ 1. Антоанета Димова Кумбиева 2. Величка Тодорова Попова 11 КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 1. Димитър Петров Сяров 2. Кремена Руменова Петрова 3. Таня Желева Еленска 4. Росен Димитров Петков 5. Емил Ангелов Димитров 6. Мая Димитрова Миланова 7. Георги Петров Мавродиев 8. Станимир Желязков Койчев 9. Пепа Миткова Митева 10. Борил Руменов Димитров 12 ПП „Възраждане на Отечеството“ 1. Митко Михнев Манев 2. Юрий Христов Янков 3. Стефана Иванова Неделчева 4. Евтим Иванов Евтимов 5. Съби Стоянов Събев 6. Еньо Димитров Енев 7. Йордан Димитров Краев 13 КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ 1. Веселин Иванов Георгиев 2. Юри Иванов Михалев 3. Николай Павлов Бакърджиев 4. Петя Борисова Борисова 5. Тони Димов Господинов 6. Мая Стоянова Петрова 7. Силвия Добрева Тихина 8. Николай Асенов Арабов 9. Ирена Георгиева Петрова 10. Христо Николов Мавродиев 11. Пенка Тодорова Калинова 12. Димитър Атанасов Пенчев 14 ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“ 1. Веселин Иванов Пашов 2. Ганка Иванова Кръстева-Василева 3. Елена Стефанова Попова 4. Деян Юриев Митев 5. Мартина Красимирова Караджова 6. Галя Михайлова Сотирова 7. Яница Делянова Димитрова 8. Стоил Станков Георгиев 9. Дарина Динкова Иванова 10. Милен Илчев Минев 15 ПП „НАЦИЯ“ 1. Симеон Стойчев Симеонов 16 ПП „МИР“ 1. Мартин Иванов Благоев 2. Стефан Иванов Ловчалиев 3. Ваня Младенова Робето 4. Цветан Иванов Христанов 5. Георги Николаев Кочев 6. Иван Ташев Костов 7. Драгомир Димитров Дечев 17 КП ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА 1. Петко Радоев Коруев 2. Ваня Васкова Тодорова 18 КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ 1. Даниел Петров Петров 2. Стефан Пасков Стефанов 3. Антоний Николаев Андонов 4. Таня Колева Динева 5. Владимир Минков Стефанов 6. Кънчо Петров Илиев 7. Николай Стоянов Стоянов 8. Иван Бянков Димов 9. Данчо Стойков Данев 10. Александър Димитров Беленски 11. Никола Кънев Николов 12. Христо Илиев Илиев 19 ПП „Глас Народен“ 1. Диляна Димчева Димова 2. Милен Стефанов Енчев 3. Костантин Миленов Костов 20 ПП „Движение на непартийните кандидати“ 1. Златин Михайлов Терзиев 21 ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ 1. Енчо Недев Иванов 2. Кристияна Петкова Приставова 3. Данчо Киров Михайлов 4. Николай Грозданов Колев 5. Владимира Костова Тенева 6. Таня Павлинова Камбурова 7. Мехмед Реджебов Мехмедов 8. Иван Атанасов Георгиев 9. Стефка Атанасова Генчева 10. Станимир Минчев Драганов 11. Красимир Панайотов Митев 12. Борислав Тончев Кисьов 22 ПП „ПРАВОТО“ 1. Кирил Димитров Петров 2. Живко Желев Бъчваров 23 ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“ 1. Добромира Атанасова Михова 2. Михаил Войнов Цветанов 24 КП „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 1. Дора Стоянова Христова 2. Петър Христов Петров 3.Пламена Кирилова Еремиева 4. Димитър Желев Иванов 5. Иван Дойчев Дойчев 6. Ивайло Веселинов Василев 7. Недко Петков Жечев 8. Доброслав Иванов Иванов 9.Атанаска Георгиева Мерджанова 10. Веселин Йорданов Кунчев 11. Деница Любомирова Адамова 12. Иван Георгиев Христов 25 ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ 1. Тихомир Господинов Господинов 2. Полина Валтерова Тодорова 26 ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ 1. Донка Иванова Иванова 2. Светослав Сашов Савелев 27 ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Светла Михайлова Милушева 2. Мария Михайлова Георгиева 3. Ваня Петрова Долушанова 4. Валя Кръстева Новакова 5. Диян Енчев Христов 28 КП ГЕРБ – СДС 1. Десислава Жекова Танева 2. Мария Щерева Белова 3. Галя Енева Захариева 4. Пламен Крумов Стоянов 5. Наталия Станимирова Канева 6. Георги Стоянов Даскалов 7. Деян Атанасов Митев 8. Славян Христов Тъмнев 9. Милена Петкова Гочева 10. Димитър Тодоров Великов 11. Борис Георгиев Шейтанов 12. Даниела Начкова Василева 29 ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 1. Владимир Стоянов Русев 2. Иван Руменов Клисурски 3. Пламен Петков Пенчев 4. Мариела Красимирова Георгиева 5. Даниела Иванчева Василева 6. Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова 30 ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Пламен Александров Ангелов Биляна Стефанова Илиева 22 МИР Смолян Демократична България 1 Борислав Димитров Сандов 2 Андреана Иванова Трифонова 3 Божидар Славов Даскалов 4 Димитър Людвиг Янъков 5 Делян Младенов Беширов 6 Владимир Василиев Джувинов „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)” Георги Костадинов Илчев Росен Антимов Багрянов Бисер Атанасов Каменски „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ” Йордан Любенов Ничинков Веселина Величкова Иванова „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ” Невена Георгиева Георгиева „ПРАВОТО” Методи Любомиров Методиев Вели Османов Махмудов Александра Андриянова Иванова „АТАКА” Борислав Костадинов Киряков Ради Рашков Дичев Кирил Асенов Кирилов Димитър Георгиев Мадански Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” Мариана Миткова Василева Иво Красимиров Димитров Радостина Калчева Калайджиева Росица Жекова Минкова Радостина Славчева Чаушева Елисавета Юлианова Ясенова Янко Калинов Василев ГЕРБ-СДС Даниела Анастасова Дариткова-Проданова Недялко Живков Славов Красимир Митков Събев Владимир Мичев Солаков Екатерина Димитрова Гаджева Мария Василева Семерджиева Денислав Емилов Костов Иван Лазаров Кънев “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО” Станислав Здравков Ратайски Емилиян Карамфилов Сираков Дарина Недева Тодорова Огнян Николаев Симеонов “БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ” Владислав Борисов Иванов Венцислав Младенов Хаджиев БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” Анелия Руменова Коджаниколова Митко Енчев Димитров Ивелина Ивайлова Симеонова Димитър Христов Кьосев „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ” Владимир Иванов Александров Владимир Стаменов Гърбелов Здравко Росенов Чепишев Йозджан Сали Сали Илия Иванов Бушев Емил Валентинов Кушев Янко Юриев Пашов Стефан Христофоров Аксиев „ВЪЗРАЖДАНЕ” Ангел Жеков Георгиев Емил Янков Янков Венета Колева Стоянова Ивайло Георгиев Димитров Делчо Димитров Шкодров Симеон Валерий Петров Димитър Валентинов Гюрев Явор Иванов Томов „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ Владимир Герчев Атанасов Любомир Радостинов Главев БСП за БЪЛГАРИЯ“ Александър Тихомиров Симов Емил Минков Хумчев Здравка Неденова Кавалова Христо Анастасов Беров Иван Иванов Френкев Марияна Антонова Методиева Стефан Георгиев Бадев Ангел Божанов Белев „НАЦИЯ“ Георги Борисов Николов „МИР“ Ивайло Петров Манджуков Емануил Калинов Добрев Христо Георгиев Ямболиев „Движение ЗАЕДНО за промяна” Любомир Андреев Нецов Зорка Димитрова Карова Кера Григорова Карова Светослав Каменов Байрактаров Партия „Благоденствие-Обединение-Градивност” Любомир Любенов Каменов Цветко Борисов Попов „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ” Георги Кръстев Кръстев Велин Ясенов Юруков „ИМА ТАКЪВ НАРОД” Александър Николов Вълчев Асен Миленов Кехайов Йордан Савов Фотев Моника Романова Карамитева Пламен Руменов Красимиров „Движение на непартийните кандидати“ Десислава Красимирова Величкова Славянка Цветанова Бенева 23 МИР София ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ 1 Юлиан Кръстев Ангелов 2 Мария Йорданова Цветкова 3 Кирил Петров Радев 4 Боян Стефанов Чуков 5 Спас Янев Панчев 6 Михаил Благовестов Оцетов 7 Кристина Димитрова Димитрова 8 Марина Маринова Проданова 9 Гергин Радев Георгиев 10 Цветелина Атанасова Николова 11 Стефан Лазаров Лалов 12 Боян Петров Петров 13 Мирослав Дилянов Калчев 14 Александър Георгиев Урумов 15 Михаил Иванов Петров 16 Тодор Белчев Николов 17 Любомир Емилов Милошев 18 Радослав Георгиев Георгиев 19 Никола Димитров Делчев 20 Тодор Величков Недков ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ 1 Владимир Димитров Николов 2 Владимир Милчев Апостолов 3 Полина Валтерова Тодорова 4 Петър Валериев Китев 5 Светослава Иванова Горанова 6 Любомир Димитров Коьосев 7 Мария Кристянова Мартинова 8 Георги Христо Търнев 9 Цвета Петрова Филипова ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ 1 Атанас Христов Мангъров 2 Данко Радославов Калапиш 3 Румен Димов Дечев 4 Николай Венков Наков 5 Ивета Стефанова Асенова 6 Ерика Симеонова Симеонова 7 Людмила Борисова Найденова 8 Пресиян Данчев Петров 9 Поля Владова Статкова 10 Борис Петров Гигов 11 Венцислава Василева Станковска 12 Стефан Михайлов Францов 13 Татяна Костадинова Влахова КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ 1 Господин Тончев Тонев 2 Мая Константинова Добрева 3 Илиана Петрова Иванова 4 Ангелина Валентинова Галчева 5 Красимира Иванова Димитрова 6 Росен Огнянов Рашев 7 Недко Иванов Перчемлиев 8 Евгени Великов Марчев 9 Станислав Иванов Косаков КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 1 Христо Танчев Проданов 2 Благовест Кирилов Кирилов 3 Емил Ценов Георгиев 4 Орлин Георгиев Ваташки 5 Йордан Георгиев Политов 6 Теодора Руменова Овчарова-Драганова 7 Николай Кирилов Яръмов 8 Георги Николов Димов 9 Таня Найденова Митова 10 Георги Георгиев Ангелов 11 Николай Пламенов Бериевски 12 Боян Петров Златев 13 Райна Николаева Душкова 14 Юлиян Асенов Генов 15 Стефан Найденов Найденов 16 Николай Милчев Николов 17 Нора Димитрова Дянкова 18 Ивайло Георгиев Маринов 19 Александър Иванов Кобаков 20 Явор Николов Димитров 21 Михаил Бориславов Михайлов 22 Ивайло Илиянов Павлов 23 Полина Божилова Ламбрева 24 Георги Димитров Николов 25 Диляна Илиянова Кирова 26 Ивона Николаева Вълева 27 Стойчо Стойчев Иванов 28 Малин Георгиев Янков 29 Калоян Георгиев Борисов 30 Иван Георгиев Вачев 31 Николай Делчев Наплатанов 32 Николай Петьофи Атанасов ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 1 Таня Александрова Иванова 2 Едиз-Ханиф Баязидов Саидов 3 Рахим Зафер Юмерефенди 4 Адем Джумхуров Чакалов 5 Росен Димитров Димитров 6 Стоян Георгиев Димитров 7 Васил Маринов Николов 8 Мюжгян Феимова Камберова 9 Глория-Никол Емилова Найденова 10 Димитър Божков Лилов 11 Алпер Гюнер Ахмедов 12 Ирина Симеонова Пенчева 13 Кристина Цветанова Александрова 14 Мария Любомирова Попова 15 Теодор Тодоров Тенев 16 Явор Красимиров Плявов 17 Димитър Иванов Митрев 18 Цветослав Владимиров Ленков 19 Тома Петров Гарчов КП „Патриотична коалиция“ – Воля и НФСБ 1 Пламен Трифонов Христов 2 Кольо Петков Парамов 3 Йордан Ангелов Нихризов 4 Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева 5 Венера Божидарова Тодорова 6 Димитър Душков Пенев 7 Владимир Владимиров Христов 8 Людмил Константинов Паскалев 9 Евгений Петров Цеков 10 Петър Христов Атанасов 11 Данчо Димитров Хаджиев 12 Георги Младенов Младенов 13 Николай Светославов Влаев 14 Красимир Георгиев Станков 15 Адриан Валериев Симеонов 16 Людмил Владимиров Недков 17 Ирена Лъчезарова Георгиева 18 Кирил Костадинов Георгиев 19 Васил Цанков Драганов 20 Филип Александров Александров 21 Алберт Николов Илиев 22 Иван Боянов Илчов 23 Стоянка Цветанова Михайлова 24 Димитър Иванов Стефанов 25 Валери Георгиев Миланов 26 Юлиян Димитров Величков 27 Стефан Николов Дончев 28 Теодор Димитров Страшимиров 29 Дамян Николаев Пенчев 30 Сияна Огнянова Цветкова 31 Невена Сашева Ганчева 32 Илиян Христов Димитров ПП „Възраждане“ 1 Николай Георгиев Дренчев 2 Иво Георгиев Русчев 3 Деян Николаев Николов 4 Христо Събев Милев 5 Христо Веселинов Гадев 6 Лиляна Руменова Ананиева 7 Биляна Петрова Давидкова 8 Тодор Стоянов Гроздев 9 Стефан Александров Василев 10 Калин Найденов Ганев 11 Димо Сергеев Димитров 12 Румен Цветков Илков 13 Иван Георгиев Грънчаров 14 Борислав Христов Борисов 15 Иван Емилов Герасимов 16 Иван Владимиров Йорданов КП „Движение заедно за промяна“ 1 Александър Трифонов Томов 2 Димитър Александров Митев 3 Васил Георгиев Младенов 4 Борислав Панайотов Неделков 5 Силвия Чернева Георгиева 6 Александър Стефанов Ненков 7 Иванка Матеева Благоева 8 Христо Николаев Христов 9 Йордан Русев Йорданов 10 Стефан Василев Попов 11 Емилия Димитрова Димитрова 12 Петя Ивайлова Стоянова 13 Димитър Георгиев Мутафчиев КП ГЕРБ-СДС 1 Румен Димитров Христов 2 Александър Руменов Ненков 3 Димитър Борисов Главчев 4 Милена Цветанова Дамянова 5 Александър Койчев Иванов 6 Ваня Лазарова Тагарева 7 Мария Йорданова Илиева 8 Калин Любенов Вельов 9 Атанас Андонов Бояджиев 10 Данаил Димитров Кирилов 11 Николай Дончев Козарев 12 Ваня Стоянова Деянова 13 Лиляна Друмева Радева 14 Виктор Николаев Гусев 15 Пламен Огнянов Църноречки 16 Светослав Димитров Белемезов 17 Кристиян Руменов Маджуров 18 Антоний Венциславов Кръстев 19 Павел Михайлов Савов 20 Теодора Маринова Ангелова 21 Димо Красимиров Василев 22 Васил Благовестов Михов 23 Лилия Атанасова Борисова 24 Живко Динев Дервенов 25 Веселин Тодоров Ковачев 26 Анна Първанова Манчева-Димова 27 Светослав Емилов Казаков 28 Христо Михалев Христов 29 Татяна Георгиева Предова 30 Здравко Кирилов Марков 31 Борис Димитров Малиновски 32 Ирина Славчева Вълчовска-Петкова ПП „Движение на непартийните кандидати“ 1 Минчо Христов Куминев 2 Огнян Борисов Боюклиев 3 Радослав Петров Пешлеевски ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ 1 Красимир Христов Янков 2 Александър Вачев Петров 3 Александра Красимирова Сълева 4 Евгени Бранимиров Попгеоргиев 5 Христо Радославов Куклев 6 Йоанна Константинова Кирчева 7 Миглена Иванова Петкова ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1 Милен Любомиров Илиев 2 Иво Василев Василев 3 Петър Димитров Цветков 4 Мариян Иванов Белоев 5 Петя Иванова Георгиева- Ресиловска 6 Владимир Сашов Стоев 7 Борис Константинов Маринов ПП „Възраждане на Отечеството“ 1 Боян Любомиров Дуранкев 2 Юрий Митков Борисов 3 Габриел Георгиев Герасимов 4 Ивайло Владков Гроздев 5 Емил Асенов Кушлев 6 Преслав Георгиев Джановски 7 Петър Димитров Пандурски 8 Ива Марианова Костодинова 9 Константин Рангелов Симонов ПП „НАЦИЯ“ 1 Мила Цонкова Георгиева 2 Валентин Георгиев Давидов ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 1 Андрей Иванов Чорбанов 2 Ива Митева Йорданова-Рупчева 3 Андрей Николаев Михайлов 4 Павела Василева Митова 5 Мая Тодорова Христова 6 Радостин Петев Василев 7 Румен Тодоров Попов 8 Цветан Иванов Предов 9 Станислав Петров Кънчев 10 Паунита Михайлова Петрова 11 Ивайло Красимиров Кожухаров 12 Димитър Огнянов Игнатов 13 Ива Миткова Тодорова 14 Боян Трайчев Атанасов 15 Живка Михалева Железова 16 Райна Константинова Евтимова 17 Димитър Бориславов Гаджев ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ-БНО“ 1 Васил Крумов Божков 2 Борил Климентов Соколов 3 Антоанета Маринова Раковска 4 Пламен Тодоров Стефанов 5 Ростислава Василева Димитрова 6 Светослав Николов Николов 7 Боян Маринчев Пешев 8 Тодор Георгиев Сарафов 9 Елена Павлова Фичерова-Караиванова 10 Александър Иванов Лютаков 11 Красен Бойков Петров 12 Инна Тонева Иванова 13 Теодора Августова Николова 14 Виктор Василев Пекин 15 Петър Юлиянов Илиев 16 Стоян Колев Пенев ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1 Петър Николаев Клисаров 2 Борис Цочев Цанков 3 Росица Асенова Иванова Георгиева 4 Людмил Крумов Симеонов 5 Тодор Милчев Петров 24 МИР София „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ 1 Карлос Арналдо Контрера 2 Красимир Илиев Богданов 3 Султанка Димитрова Петрова 4 Христо Панчев Смоленов 5 Кузман Илиев Илиев 6 Михаил Иванов Петров 7 Иван Стефанов Тенев 8 Искрен Петров Пецов 9 Одисей Спиридонов Спасов 10 Ина Маринова Радославова 11 Илиян Василев Ризов 12 Янко Николов Симеонов 13 Николай Димитров Гергинов 14 Георги Михайлов Михайлов 15 Димитър Илиев Димитров ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ 1 Валентин Симеонов Симов 2 Светослав Георгиев Стойчев 3 Калоян Борисов Йолов 4 Цветомир Димитров Начев 5 Мария Йорданова Йончева 6 Теодора Валентинова Симова 7 Павел Няголов Камбуров 8 Тодор Георгиев Костадинов ПП „АБВ – АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“ 1 Пламена Пламенова Заячка 2 Христо Янчев Зайков 3 Петър-Марин Маринов Бозов 4 Ирина Томова Ковачева 5 Андрей Бойков Николов 6 Николай Наков Наков 7 Аспарух Методиев Николов 8 Станимир Георгиев Маринов 9 Андриан Лазаров Кунов ПП „МИР“ 1 Георги Росенов Кардашев 2 Анелия Руменова Парапунова 3 Калин Ячев Ячев 4 Владислав Василев Милев 5 Десислава Любомирова Стоимчева-Коларска 6 Мартин Петров Янев 7 Онник Харутюн Таракчиян 8 Александър Маринов Пеновски 9 Мико Рафаел Леви 10 Марио Николов Христов 11 Евгений Стефанов Попов 12 Калоян Емилов Казаков 13 Емануил Калинов Добрев 14 Латинка Крумова Георгиева 15 Недко Симеонов Ананиев ПП „ПРАВОТО“ 1 Николай Стефанов Колев 2 Наташа Георгиева Христова-Маноилова 3 Анелия Валентинова Данчева „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ “ 1 Албена Владимирова Найденова 2 Иван Атанасов Цеков 3 Ирина Юлий Абаджиева-Репуц 4 Надя Иванова Андреевска 5 Станислав Емилов Сираков 6 Мартин Евгениев Янчев 7 Гергана Кирилова Кирчева 8 Величко Иванов Георгиев 9 Петър Петров Жеков 10 Теофанка Гълъбова Гълъбова 11 Людмила Стоянова Ангелова 12 Георги Младенов Младенов 13 Валери Лазаров Караджинов 14 Милко Михайлов Христов 15 Еленка Петрова Каранешева 16 Людмил Владимиров Недков 17 Антония Петрова Пеева 18 Христо Симеонов Петков 19 Катерина Георгиева Иванова 20 Дамян Николаев Пенчев 21 Юлиан Чудомиров Органджиев 22 Илиян Христов Димитров 23 Невена Сашева Ганчева 24 Захари Петров Петров ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 1 Мика Михайлова Зайкова 2 Николай Стефанов Радулов 3 Антон Йорданов Адамов 4 Галя Маринова Бърдарска 5 Антоанета Андонова Стефанова 6 Илиана Николаева Маринова 7 Благой Гаврилов Голубарев 8 Лъчезар Любомиров Симеонов 9 Цветомир Руменов Велинов 10 Красимир Иванов Димитров 11 Таня Пламенова Тимева 12 Катерина Георгиева Ряхова 13 Владимир Георгиев Харизанов 14 Кристиян Маринов Бързаков 15 Димитър Бориславов Гаджев КП „ГЕРБ-СДС“ 1 Росен Димитров Желязков 2 Тома Любомиров Биков 3 Евгения Бисерова Алексиева 4 Георг Даниелов Георгиев 5 Ана Иванова Кочева 6 Валентин Иванов Радев 7 Зоран Александров Рангелов 8 Таня Кирилова Методиева-Михайлова 9 Анатоли Благоев Илиев 10 Христо Стоянов Петров 11 Анжела Иванова Димчева 12 Борислав Иванов Борисов 13 Данчо Данчев Данчев 14 Маргарита Драгомирова Александрова-Манова 15 Десислава Емилова Абрашева 16 Драгомир Христов Младенов 17 Анжела Миткова Христова 18 Албена Тодорова Марковска 19 Лилия Иванова Недкова 20 Антоанета Димитрова Кирова 21 Даниел Василев Костов 22 Теодорина Кирилова Тодорова 23 Мартин Албенов Атанасов 24 Антон Господинов Койчев КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 1 Георги Страхилов Свиленски 2 Димитър Иванов Данчев 3 Николай Боянов Маринов 4 Нона Кръстева Йотова 5 Александър Спасов Грозданов 6 Димитър Петков Главинов 7 Борис Цветков Цветков 8 Димчо Тодоров Тодоров 9 Светослав Георгиев Стойков 10 Венцислава Любомирова Каменова – Костадинова 11 Огнян Иванов Радев 12 Венцислав Иванов Йочколовски 13 Методи Теохаров Костадинов 14 Янко Иванов Янков 15 Илияна Георгиева Попова 16 Цецка Димитрова Кочкова 17 Жени Стайкова Николова 18 Цанка Станева Чакърова 19 Владимир Кирилов Манов 20 Емил Симеонов Велев 21 Володя Чанев Нейков 22 Миглена Китанова Иванова 23 Ели Георгиева Спасова-Пенева 24 Христо Димитров Марашлиев ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 1 Петър Николаев Петров 2 Румяна Методиева Ченалова 3 Александър Димитров Арангелов 4 Красимир Рангелов Гълъбов 5 Петя Христова Бояджиева 6 Мария Николаева Стефанова 7 Тодор Стоянов Гроздев 8 Петър Валериев Ананиев 9 Виолета Радева Кърпачева 10 Богомил Ненов Консулов 11 Петя Йорданова Генън 12 Веско Иванов Паунов ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 1 Стоян Генчев Стоянов 2 Васимир Иванов Радулов 3 Марио Георгиев Методиев 4 Росица Крумова Илчова 5 Ромина Свиленова Божинова 6 Васил Божидаров Стоев 7 Марсел Пламен Величков 8 Николай Димитров Карабатаков 9 Иван Стелиянов Филипов 10 Петър Иванов Петров 11 Велизар Любчев Райков 12 Нина Дончева Пананова-Йорданова 13 Ангел Николов Тошев 14 Любомир Асенов Дамянов 15 Атанас Цветанов Кънчев 16 Емил Янков Аврамов 17 Людмила Иванова Тончева 18 Щерьо Щерев Щерев КП „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“ 1 Красимир Василев Гебрев 2 Станислав Иванов Косаков 3 Кирил Стилиянов Станев 4 Владислав Александров Янев 5 Георги Стилиянов Станев 6 Людмил Борисов Туечки 7 Кремена Стефанова Дачова 8 Татяна Петрова Янкова 9 Илия Боянов Бачев 10 Ирина Алексеевна Алехина 11 Галина Христова Василева КП „Движение ЗАЕДНО за промяна“ 1 Лъчезар Аспарухов Аврамов 2 Жулиета Николова Тасева 3 Николай Петров Минков 4 Станимир Цецов Цоцов 5 Ралица Китанова Луканова 6 Борис Николаев Къркеланов 7 Веселин Руменов Величков 8 Янко Стоянов Беримски 9 Ангел Стоицов Балабанов ПП „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ 1 Стела Димитрова Ангелова-Банкова 2 Димитър Георгиев Димитров 3 Павел Любомиров Миланов ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1 Полина Атанасова Паньова – Билик 2 Севина Краснодарова Хаджийска 3 Станимир Делчев Минков 4 Тодор Живков Станков ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ 1 Ивайло Василев Мишев 2 Илиян Костов Боровански 3 Йордан Йорданов Христов 4 Иван Милков Сълев 5 Людмила Пламенова Панчева 6 Румен Вачев Петров 7 Лъчезар Петров Бориславов ПП „Възраждане на отечеството“ 1 Нако Райнов Стефанов 2 Валентина Александрова Николов 3 Борислав Валентинов Пенков 4 Румен Стоянов Йорданов 5 Георги Стефанов Динев 6 Ирен Георгиева Дончева 7 Виктор Георгиев Бедринов ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ-БНО“ 1 Борил Климентов Соколов 2 Джулия Стефанова Димитрова 3 Мирослав Цветанов Николов 4 Евелина Емануилова Пиналова 5 Огняна Чавдарова Рейзмунд 6 Георги Огнянов Найденов 7 Иван Владимиров Петров 8 Ивета Юлианова Димитрова 9 Елена Петрова Димитрова 10 Недко Добринов Димитров 11 Милуш Стоянов Милушев 12 Орхидея Юлиянова Делиева ПП „Български Национален Съюз „Нова Демокрация““ 1 Елена Кирилова Ваташка 2 Мирослав Борисов Паскалев 3 Николай Момчилов Георгиев 4 Вельо Найденов Иванов 5 Кристиян Михайлов Иванов 6 Анелия Ангелова Симеонова 7 Митко Енчев Димитров 8 Димитър Христов Кьосев 9 Ирина Иванова Николова ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1 Християн Димитров Савов 2 Любомир Страхилов Козов 3 Ясен Светлозаров Николов 4 Борислав Кирилов Кирчев 5 Стефан Стефанов Гецов ПП „НАЦИЯ“ 1 Добромир Иванов Пашов 25 МИР София 1 ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ 1. Искрен Василев Веселинов 2. Кузман Илиев Илиев 3. Давид Александров Александров 4. Христо Панчев Смоленов 5. Владимир Веселинов Митов 6. Димитър Борисов Антов 7. Калина Николаева Калинкова-Раданова 8. Галина Димитрова Стефанова 9. Иван Стефанов Тенев 10. Виолета Стаменова Тодорова 11. Веселин Георгиев Теофилов 12. Галя Христова Георгиева 13. Цветан Петков Александров 14. Кристина Миленова Бонева-Евтимова 15. Никола Димитров Делчев 2 КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ 1. Валери Методиев Григоров 2. Галина Христова Василева 3. Андрей Александрович Воховски 4. Георги Стилиянов Станев 5. Владислав Александров Янев 6. Илия Боянов Бачев 7. Ирина Алексеевна Алехина 8. Людмил Борисов Туечки 9. Илиана Петрова Иванова 10. Илия Георгиев Златанов 11. Кристина Богомилова Николова-Манова 12. Тодорка Милетиева Кръстева 3 ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ““ 1. Боян Боянов Станков-Расате 2. Александър Петров Цветков 3. Юлиян Минчев Матеев 4. Силвия Александрова Цветкова 5. Борис Константинов Маринов 6. Владимир Сашов Стоев 4 КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 1. Корнелия Петрова Нинова 2. Иван Йорданов Димитров-Гранитски 3. Антон Константинов Кутев 4. Станислав Чавдаров Младенов 5. Анна Николаева Славова 6. Стефан Венелинов Начев 7. Радина Стойнова Гечева 8. Димитър Георгиев Михайлов 9. Петър Колев Колев 10. Николай Иванов Цонков 11. Мая Кирилова Александрова 12. Тодор Илиев Мишев 13. Пламен Владимиров Владимиров 14. Георги Миланов Миланов 15. Тодор Иванов Костадинов 16. Александър Петров Симеонов 17. Стоян Емилов Цветков 18. Петранка Георгиева Тодорова 19. Георги Александров Томов 20. Емил Емилов Рошкев 21. Емил Стефанов Дриндолов 22. Марина Спасова Богданова 23. Екатерина Евтимова Димитрова 24. Владислав Иванов Тодоров 25. Ценко Петров Стоянов 26. Красен Лъчезаров Раковски 27. Владислав Иванов Велинов 28. Захари Захариев Бисеров 5 ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 1. Костадин Тодоров Костадинов 2. Иво Георгиев Русчев 3. Деян Николаев Николов 4. Димо Георгиев Дренчев 5. Иван Емилов Савов 6. Румен Ангелов Христов 7. Васил Стефанов Василев 8. Димо Сергеев Димитров 9. Вениамин Иванов Воденичаров 10. Христо Веселинов Гадев 11. Димитър Александров Александров 12. Димитър Стоянов Дъбов 13. Емил Георгиев Георгиев 14. Николай Тинчов Петров 6 ПП „АБВ“ 1. Христо Петьов Колев 2. Галина Петкова Павлова 3. Атанас Петров Янчев 4. Валентина Томова Владова 5. Даниел Георгиев Илчев 6. Димитър Петров Петров 7. Любомир Павлов Карадимов 8. Чавдар Миланов Миланов 9. Георги Бойков Венев 10. Сашо Димитров Йорданов 11. Антон Гаврилов Стефанов 7 ПП „АТАКА“ 1. Волен Николов Сидеров 2. Димитър Славов Димитров 3. Величка Борисова Георгиева 4. Ивайло Стоянов Докузанов 5. Георги Георгиев Николов 6. Алена Първанова Соколчева 7. Иванина Красимирова Крачанова 8. Даяна Мирославова Изворска 9. Радослав Николов Еленков 10. Лиляна Йорданова Петкова 11. Виктория Емилова Бойкова 8 ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“ 1. Ваньо Евгениев Шарков 2. Боян Лъчезаров Стефанов 3. Кристина Йорданова Сунгарска 4. Димо Пенчев Димов 5. Галина Стефанова Георгиева 6. Белин Марков Белев 7. Веселин Петров Жеков 8. Антон Петков Димитров 9. Мартин Руменов Павлов 9 ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“/“ДПС“ 1. Райна Иванова Иванова 2. Илхан Ахмет Кючюк 3. Сами Джевдет Чакъров 4. Росен Димитров Димитров 5. Ертен Белгинова Анисова 6. Танер Нихатов Кабилов 7. Сузана Цветанова Маринска 8. Халил Халил Адем 9. Танзер Юсеинов Юсеинов 10. Ави Цанкова Тахчиева 11. Мехмед Лятиф Расим 12. Иса Абедин Осман 13. Лютви Хюсни Хаджиалиш 14. Тома Петров Гарчов 15. Едиз-Ханиф Баязидов Саидов 10 ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ 1. Цветан Стефчов Николов 2. Ивелин Ивайлов Кирилов 3. Рената Николаева Ичевска 4. Красимир Иванов Демиров 5. Събина Николова Делкова 6. Силвия Георгиева Георгиева 7. Милко Любомиров Филипов 11 КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ 1. Христо Любомиров Иванов 2. Борислав Димитров Сандов 3. Александър Димитров Симидчиев 4. Бонка Сергеева Василива 5. Петър Владиславов Славов 6. Илина Симиенова Мутафчиева 7. Георги Станимиров Няголов 8. Христо Йорданов Даскалов 9. Станимир Георгиев Бакалов 10. Йордан Йорданов Йорданов 11. Венцислав Илиев Михайлов 12. Николай Емилов Христов 13. Христо Александров Христов 14. Йордан Веселинов Начев 15. Йордан Николаев Янков 16. Цанко Руменов Арабаджиев 17. Иван Николаев Димитров 18.Венцислав Василев Кръстев 19. Иван Генчев Бакалов 20. Стефан Ивов Манчев 21. Любомир Гришев Никифоров 22. Георги Дичев Маринов 23. д-р Костадинка Атанасова Пенджакова 24. Деян Милосавлески 25. Анелия Ванюшева Петрова 26. Стефка Иванова Рачева 28. Георги Маринов Димитров 12 ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ 1. Николай Симеонов Малинов 2. Ивайло Любенов Иванов 3. Стефана Иванова Неделчева 4. Габриел Георгиев Герасимов 5. Калин Викторов Божков 6. Нели Венциславова Божилова 7. Васил Тодоров Иванов 8. Безат Безат Ахмед 9. Юлия Стоянова Сергева 10. Генко Господинов Тенев 11. Искра Росенова Йотова 12. Наталия Викторова Илиева 13. Павел Петров Георгиев 14. Мария Методиева Александрова 13 КП „Движение ЗАЕДНО за промяна“ 1. Гарабед Ардашес Минасян 2. Александър Цветанов Гарибов 3. Сергей Петров Иванов 4. Ивайло Венциславов Нинов 5. Данаил Веселинов Дамянов 6. Емил Ангелов Димитров 7. Димчо Дочев Джиговски 8. Антоанета Огнянова Николова 9. Янко Стоянов Беримски 10. Емилия Димитрова Димитрова 11. Никола Петков Тодоров 12. Йорданка Радиева Колева 14 ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“ 1. Васил Крумов Божков 2. Тодор Ангелов Ангелов 3. Весела Георгиева Величкова 4. Петър Любомиров Стойнов 5. Ирина Константинова Якимова 6. Йордан Христов Богатинов 7. Мария Веселинова Димитрова 8. Румен Найденов Найденов 9. Симеон Христов Кожухаров 10. Ваня Петрова Веселинова 11. Вероника Кирилова Тодорова 12. Габриела Живкова Василева 13. Венцислав Атанасов Ангелов 14. Кирил Красимиров Синевирски 15 ПП „НАЦИЯ“ 1. Кирил Владимиров Гумнеров 16 ПП „МИР“ 1. Светла Драганова Цветкова 2. Димитър Йорданов Димитров 3. Христо Георгиев Ямболиев 4. Теодор Христов Асърджиев 5. Христина Радкова Георгиева 6. Николай Милчев Узунов 7. Агоп Киркор Авшарян 8. Лъчезар Христов Бонев 9. Люсиен Хараламбиев Тишев 10. Росен Любенов Манолов 11. Надежда Красимирова Георгиева 12. Атанас Христов Цирков 13. Боян Димитров Крумов 14. Илия Иванов Рангелов 17 КП „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“ 1. Светозар Стоянов Съев 2. Максим Генов Велков 3. Марин Христов Маринов 4. Михаил Бойков Зарев 5. Николай Ангелов Станойчев 6. Венцислав Добрев Алексиев 7. Нели Емилова Цанова 8. Ясен Ванев Миланов 9. Кремена Николаева Кирова 10. Владислава Георгиева Тошкова 11. Десислава Бонева Ракова 12. Захари Ботев Петров 13. Любомир Спасов Захариев 14. Веселин Димитров Христов 18 КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ 1. Николай Димитров Хаджигенов 2. Валентина Василева Василева – Филаделфевс 3. Виктор Стефанов Лилов 4. Владислав Владимиров Владимиров 5. Тихомир Валериев Василев 6. Пролетина Кузманова Гирова 7. Светослав Кирилов Велков 8. Боряна Стефанова Петкова 9. Траян Господинов Господинов 10. Еделина Георгиева Кънева – Лисичкова 11. Катя Петкова Петкова 12. Боряна Василева Василева 13. Мартин Петков Петков 14. Емилия Димитрова Михайлова 15. Пламен Теодосиев Иванов 16. Десислава Ангелова Бояджиева 17. Златомир Спасов Николов 18. Емануил Борисов Христов 19. Деница Ивайлова Димитрова 20. Александра Неделчева Ненова 19 ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ 1. Иван Красимиров Михайлов 2. Веселин Петров Червенков 20 ПП „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ 1. Славчо Георгиев Велков 2. Радослав Петров Пешлеевски 3. Дончо Петков Недев 21 ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ 1. Боян Mихайлов Йорданов 2. Деян Данаилов Нинов 3. Климент Минев Найденов 4. Ростислав Владимиров Начев 5. Светла Марио Книш 6. Албена Иванова Кирова 7. Константин Атанасов Лютаков 8. Милен Симов Симов 9. Мариана Добринова Тодорова 10. Борислав Емилов Венков 11. Румен Михайлов Соколов 12. Найден Найденов Георгиев 13. Силвана Георгиева Георгиева 14. Денислава Венциславова Панайотова 15. Боряна Георгиева Узунова 16. Емил Филипов Стефанов 17. Радостина Иванова Ситарска 18. Невена Йорданова Стоянова 19. Григор Огнянов Илиев 20. Георги Ангелов Шопски 21. Ангела Василева Андреева 22. Виктория Бранимирова Григорова 23. Милен Димитров Кирилов 24. Бисер Алексиев Обретенов 25. Чавдар Георгиев Беров 26. Калин Георгиев Ушев 27. Йоана Русанова Русанова 28. Пенко Стоянов Каратонев 22 ПП „ПРАВОТО“ 1. Мария Петрова Колева 2. Кристиан Петров Йончев 3. Наташа Георгиева Христова–Маноилова 4. Анелия Валентинова Данчева 5. Димитър Любенов Казаков 6. Галина Александрова Георгиева – Иванова 7. Веска Димитрова Боева 8. Красимира Илиева Атанасова 23 ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ-ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ“ 1. Иван Минчев Габеров 2. Цветко Борисов Попов 24 КП „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 1. Боряна Любенова Георгиева 2. Георги Колев Колев 3. Йордан Тодоров Гергов 4. Георги Петров Низамов 5. Иван Николов Банков 6. Димитър Душков Пенев 7. Никола Христов Мировалиев 8. Ангел Христов Илиев 9. Снежана Иванова Филипова 10. Стефан Йорданов Иванов 11. Михаела Стефанова Соколова 12. Станислав Райнов Новаков 13. Веселин Димитров Христов 14. Гергана Борисова Алексиева 15. Таня Володиева Ангелова 16. Владимир Димчев Колев 17. Златина Пламенова Станкова 18. Николай Георгиев Иванов 19. Сергей Павлов Ценков 20. Кристиян Руменов Господинов 21. Ивайло Троянов Иванов 22. Татяна Йорданова Лисичкова 23. Николай Леонидов Суботинов 24. Любослава Антонова Новакова 25. Димитър Иванов Стефанов 26. Митко Георгиев Георгиев 27. Габриела Ростиславова Негенцова 28. Борислав Стоянов Борисов 25 ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ 1. Христо Христов Дунчев 2. Иван Иванов Георгиев 3. Райна Веселинова Милева 4. Боян Дафинов Владовски 5. Йоана Николаева Николова 6. Владимир Христов Пагелски 26 ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ 1. Радослав Пламенов Стойчев 2. Жельо Николов Желев 3. Велин Ясенов Юруков 4. Александра Стефанова Минчева 27 ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Валери Василев Венков 2. Станимир Делчев Минков 3. Даниел Кирилов Божилов 4. Светла Михайлова Милушева 5. Ваня Стефанова Колева 6. Мартин Ангелов Горанов 28 КП „ГЕРБ-СДС“ 1. Бойко Методиев Борисов 2. Даниел Павлов Митов 3. Анна Василева Александрова 4. Лъчезар Богомилов Иванов 5. Христо Георгиев Гаджев 6. Красимир Георгиев Ципов 7. Евгени Генчев Будинов 8. Анелия Живкова Георгиева 9. Светослав Величков Тодоров 10. Станимир Стоянов Попов 11. Илиян Кирилов Дуков 12. Атанас Петров Мишев 13. Людмил Димитров Асенов 14. Николай Петров Павлов 15. Пламен Любенов Юруков 16. Николай Асенов Димитров 17. Мариян Огнянов Кирянов 18. Цвета Ангелова Точева 19. Костадин Грозев Костадинов 20. Мериан Руменова Конярска 21. Стефан Антонов Арсов 22. Антоанета Славчева Христова 23. Радост Андреева Маринкова 24. Цвете Василева Лазарова 25. Соня Кръстанова Костадинова 26. Лава Трифонова Коцева 27. Диана Михова Фотева 28. Теодор Данчов Дончев 29 ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 1. Филип Маринов Станев 2. Пламен Иванов Данаилов 3. Пламен Николаев Николов 4. Иван Василев Хиновски 5. Росен Кирилов Димов 6. Нерихан Рамзи Ибрям 7. Ружа Андреева Райчева 8. Теодора Кирилова Йончева 9. Теодора Маргаритова Пенева 10. Борислав Климентов Пешев 11. Веселин Иванов Иванов 12. Петър Христов Димитров 13. Йордан Минчев Гинев 14. Петя Алексеева Ковачева 15. Владислав Валентинов Енев 30 ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Димитър Славчев Савов 2. Георги Симеонов Симеонов 3. Константин Георгиев Георгиев 4. Димитър Цанков Димитров 5. Йорданка Иванова Комарницка-Главева 26 МИР София- област ПП „НАЦИЯ“ 1. Варто Керопе Велкова 2. Георги Василев Георгиев

FLORENCE- A 4k Aerial Film of Italy

Copy video url

Play / Pause

Mute / Unmute

Report a problem

Language

Mox Player

advertisement Коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ 1. Марсел Божидаров Методиев 2. Тодорка Милетиева Кръстева 3. Васил Николов Симитчийски 4. Ралица Христова Ценова 5. Цветан Иванков Величков 6. Иванчо Тодоров Начев ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ” 1. Красимир Манолов Стоянов 2. Красимир Борисов Янев 3. Йордан Красимиров Гаврилов 4. Кирил Валериев Спасов ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“ 1. Георги Венелинов Георгиев 2. Веселин Светославов Джамбов 3. Руслан Любомиров Кенаров 4. Кирил Красимиров Синевирски 5. Бончо Маринов Бончев 6. Влади Стойнев Владимиров 7. Петър Красимиров Найденов 8. Димитър Костадинов Костадинов ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД” 1. Виктория Димитрова Василева 2. Георги Станчев Георгиев 3. Никола Христов Кръстев 4. Паунита Михайлова Петрова 5. Венцислав Михайлов Асенов 6. Цветанка Игнатова Войнова 7. Румен Владимиров Лафчийски 8. Цветослава Георгиева Петкова 9.Иван Димитров Иванов ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО” 1. Радко Любенов Ханджиев 2. Константин Димитров Костов 3. Емил Димитров Миланов 4. Емил Венков Николов ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” 1. Камен Захариев Тасков 2. Павел Йорданов Иванов 3. Ивайло Светославов Стратиев 4. Николай Христов Йорданов 5. Николай Момчилов Георгиев 6. Димитър Йорданов Слатински 7. Константин Петров Ахчийски 8. Яна Емануилова Динева 9. Любослав Димитров Пенов ПП „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ” 1. Бойко Александров Младенов 2. Зорница Панчова Илиева 3. Дончо Петков Недев 4. Кирил Чавдаров Петров ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ” 1. Мария Стоименова Цачева 2. Лало Георгиев Кирилов 3. Станка Николова Дечева 4. Симеон Василев Ангелов 5. Иван Велков Болчев ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ” 1. Валери Василев Венков 2. Иванка Петров Димитрова 3. Деница Стоянова Найденова 4. Виктор Стефанов Вътев 5. Цветелина Божидарова Чулева Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ 1. Цветелина Стоянова Лучкова 2. Йордан Александров Йорданов 3. Ангел Костадинов Ангелов 4. Венцислав Петров Димитров 5. Стойчо Сотиров Гълъбов 6. Александър Тодоров Христов 7. Димитринка Иванова Савовска 8. Еленка Петрова Каранешева 9. Володя Ангелов Георгиев 10. Георги Станилов Хаджийски 11. Силвия Борисова Стоичкова-Коленцова 12. Крум Иванов Божков 13. Габриела Ростиславова Негенцова 14. Антон Емилов Димов 15. Стефан Харалампиев Яръмов 16. Светослав Христов Трифонов ПП „Движение за права и свободи” 1. Руслан Великов Коларов 2. Цветан Иванов Енчев 3. Александър Христов Методиев 4. Борис Николаев Аргиров 5. Рамона Ангелова Радкова 6. Веселина Иванова Василева 7. Любомир Огнянов Апостолов 8. Йордан Василев Сугарев 9. Ваня Христова Мартинова 10. Анелия Недялкова Велева 11. Димитър Иванов Григоров 12. Халит Осман Сарач 13. Росица Дейстанова Стефанова 14. Яко Бобев Банчев 15. Сандо Стефанов Захариев ПП „ВМРО – Българско национално движение” 1. Юлиан Кръстев Ангелов 2. Богомил Емилов Бранков 3. Николай Андреев Борисов 4. Цветелина Ангелова Джелепова 5. Стоян Динчев Павлов 6. Румяна Георгиева Борисова 7. Георги Стефанов Георгиев 8. Веселина Иванова Станимирова 9. Ивелина Тодорова Дамянова 10. Борил Валентинов Караканов 11. Адриана Адриянова Михайлова 12. Ангелина Благоева Цочева 13. Стоян Димов Пенев 14. Искрен Петров Пецов 15. Димитър Борисов Антов Коалиция ГЕРБ-СДС 1. Младен Найденов Маринов 2. Николина Панайотова Ангелкова 3. Васил Цветков Цветков 4. Марин Василев Маринов 5. Валентин Мирчов Милушев 6. Иван Георгиев Янкулов 7. Красимир Душков Дебеляшки 8. Дамян Русинов Маринов 9. Светлана Маринова Трендафилова 10. Юлиян Атанасов Леков 11. Марио Антониев Спасов 12. Анна Петрова Нейкова – Райкова 13. Цветан Емилов Сичанов 14. Богомил Методиев Богомилов 15. Александър Димитров Боев 16. Николай Тодоров Николов ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ 1. Чавдар Любомиров Маринов 2. Мартин Йорданов Асенов 3. Владимир Георгиев Владимиров 4. Миле Ангелов Милев 5. Димитринка Станкова Николова 6. Любомир Методиев Любомиров 7. Александра Василева Таскова 8. Георги Стефанов Чобанов 9. Венцислав Росенов Николов 10. Благовест Йорданов Бичаков 11. Камен Бориславов Герасимов 12. Нелка Григорова Маркова 13. Лили Пламенова Спасова 14. Иван Венциславов Йорданов 15. Иван Димитров Димитров 16. Митко Тодоров Тодоров ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 1. Александър Димитров Арангелов 2. Веско Иванов Паунов 3. Соня Стефанова Гарчева 4. Георги Димитров Прасков 5. Биляна Петрова Давидкова 6. Десислава Данаилова Тодоровска 7.Стойчо Георгиев Анчин 8.Петър Костадинов Петров ПП „ПРАВОТО“ 1. Кирил Димитров Петров 2. Генади Светославов Ангелов 3. Михаил Добромиров Стоичков 4. Силвия Светославова Христова Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 1. Иван Ивайлов Ченчев 2. Игнат Гюров Гюров 3. Иван Василев Иванов 4. Александър Венциславов Манолов 5. Стоянка Иванова Балова 6. Николай Тодоров Кокалов 7. Борис Иванов Калоянов 8. Емил Христов Даскалов 9. Паолина Николаева Цанова 10. Александър Василев Петров 11. Мартин Атанасов Тошков 12. Ангел Стоянов Бончев 13. Йордан Христов Коленцов 14. Илка Симеонова Христова 15. Милко Страхилов Петков 16. Мартин Димитров Пандезов ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ 1. Алеко Константинов Кюркчиев 2. Васко Райчинов Йотов 3. Асен Николов Караманчев 4. Петър Димитров Илчов 5. Ивелина Васкова Йотова 6. Върбан Маринов Вутов 7. Димитър Стоянов Вълков 8. Мариян Васков Йотов 9. Евгени Иванов Ганчовски 10. Калоян Борисов Йолов КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА 1. Борянка Николаева Миланова 2. Тодор Мирославов Гаврилов 3. Ваньо Евлогиев Миланов 4. Катя Янчева Георгиева 27 МИР Стара Загора

Партия „АТАКА“:

1.Михаил Петров Михайлов

2. Мартин Динков Ранчев

3. Соня Борисова Митева

4. Галин Динков Добрев

5. Мария Георгиева Янева

6. Иванка Колева Петкова

7. Златина Стефанова Иванова

8. Марияна Георгиева Йорданова

9. Мария Иванова Пехливанска

10. Георги Димитров Георгиев

11. Стефан Делчев Вичев

Коалиция „ГЕРБ-СДС“:

1. Красимир Георгиев Вълчев

2. Маноил Минчев Манев

3. Илиана Петкова Жекова

4. Лъчезар Димитров Борисов

5. Радостин Радославов Танев

6. Тодор Петков Иванов

7. Мартин Паскалев Паскалев

8. Динко Танев Михайлов

9. Живко Бончев Желев

10. Роман Алексеев Желев

11. Бояна Тихомирова Танева

12. Никола Илиев Николов

13. Петко Христов Минчев

14. Мария Павлова Гинева

15. Милен Динков Димитров

16. Петя Кръстева Чакърова

17. Анелия Асенова Асенова

18. Димо Колев Димитров

19. Катерина Иванова Йотова

20. Димитър Маринов Стаматов

21. Александър Красимиров Кьосев

22. Тодор Димитров Тодоров

FLORENCE- A 4k Aerial Film of Italy

Copy video url

Play / Pause

Mute / Unmute

Report a problem

Language

Mox Player

партия „МИР“:

1.Владислав Василев Милев

2.Евгений Стефанов Попов

3.Румен Стефанов Минев

4.Мико Рафаел Леви

5.Драгомир Димитров Дечев

Партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“:

1.Емил Светославов Стоименов

2.Камелия Димчева Стаматова-Йовчева

3.Милен Бориславов Иванов

4.Панайот Динев Донев

5.Живко Иванов Желязков

6.Иван Желев Михайлов

7.Борислав Симеонов Маринов

8.Гинчо Петров Гинчев

9.Гинка Димитрова Колева

10.Владислав Иванов Иванов

Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“:

1.Иван Костадинов Станков

2.Йордан Маринов Йорданов

3.Георги Минков Минков

4.Михаил Георгиев Михайлов

5.Иван Иванов Кирков

6.Стефан Георгиев Матев

7.Борис Георгиев Димитров

8.Антон Дечев Каракоев

9.Минко Георгиев Минков

10.Донка Йорданова Михайлова

11.Георги Михайлов Георгиев

12.Ивайло Нанков Калпачев

Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“:

1.Петя Иванова Станева

2.Драгомир Тянков Радев

3.Живко Генчев Чoбанов

4.Юлиян Маринов Ненчев

5.Христо Димов Желев

6.Тодор Иванов Тодоров

7.Бахар Бахри Нури

8.Диньо Иванов Костов

9.Иван Димитров Димчев

10.Ивайло Петров Цветковски

11.Петя Русева Тенева

12.Смилен Филипов Смилов

13.Милен Димов Желев

14.Веселина Галинова Събева

15.Данаила Стефанова Димитрова

16.Тодор Христов Павлов

17.Красимир Митков Иванов

18.Румен Борисов Николов

19.Борислав Иванов Мъдров

20.Йонко Пенчев Иванов

21.Стойчо Пейчев Колев

22.Доротея Росенова Русева

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“:

1. Георги Янчев Гьоков

2. Драгомир Велков Стойнев

3. Пламен Станимиров Караджов

4. Йордан Стоянов Димов

5. Неделчо Кръстев Маринов

6. Сашко Иванов Лозанов

7. Иван Стоянов Върляков

8. Даниела Ангелова Лекина

9. Иван Христов Колев

10. Георги Динев Господинов

11. Васил Стефанов Самарски

12. Николай Марков Василев

13. Иван Кръстев Кръстев

14. Асен Тодоров Тодоров

15. Радослав Георгиев Георгиев

16. Донка Димова Симеонова

17. Владимир Любомиров Грамовски

18. Диан Иванов Господинов

19. Георги Ангелов Василев

20. Николай Танев Тенев

21. Моника Божидарова Динева

22. Момчил Донев Ненов

Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“:

1.Халил Реджепов Летифов

The Gorgeous Danube Delta in 4k – from Tulcea Romania

Copy video url

Play / Pause

Mute / Unmute

Report a problem

Language

Mox Player

2.Тунджай Рамадан Йoзтюрк

3.Шендоан Ремзи Халит

4.Николай Тонев Колев

5.Юлия Емилова Кехайова

6.Орхан Кемалов Асанов

7.Дженал Ниази Топалова

8.Юзеир Али Кенан

9.Мехмед Неджми Зейнел

10.Васил Тодоров Василев

11.Кенан Шакир Саид

12.Доника Бончева Бойчева

13.Суат Мехмед Мурат

14.Иван Енев Костадинов

15.Зейнел Фаик Селяйдин

16.Метин Ялзер Качан

17.Валентин Валентинов Георгиев

18.Хълмие Смаил Смаил

19.Сунай Селимов Селимов

20.Ахмед Абдула Мехмед

21.Ридван Байрям Иляз

22.Месут Илхан Юркюш

Коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“:

1. Делчо Йовков Динев

2. Томчо Ташев Колев

3. Валентин Христов Първанов

4. Йордан Петров Йорданов

5. Теменужка Иванова Тачева

Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“:

1. Атанас Ралчев Панчев

2. Юрий Митков Борисов

3. Иван Нанев Аяров

4. Ставри Сотиров Сотиров

5. Пламен Енчев Енев

6. Корнелия Илиева Владева

7. Преслав Димитров Станчев

8. Костадин Борисов Попов

9. Иван Петков Станчев

10. Валентин Енчев Енев

Партия БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“:

1.Мариела Георгиева Топалска

2.Марина Данаилова Алексиева

3.Ивайло Симеонов Симеонов

FLORENCE- A 4k Aerial Film of Italy

Copy video url

Play / Pause

Mute / Unmute

Report a problem

Language

Mox Player

Партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“:

1. Александър Вачев Петров

2. Иво Хубенов Тонев

3. Нели Петрова Николова

4. Ангелина Иванова Петрова

5. Никола Емилов Николов

6. Христо Янчев Апостолов

7. Нина Пенчева Иванова

8. Марин Цанев Вълков

9. Диана Колева Ганчева

10. Мирослав Димов Крумов

11. Тихомир Митев Трифонов

ПП Благоденствие-Обединение-Градивност:

1. Николай Георгиев Лазаров

2. Силвия Върбанова Караилиева

Партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“:

1. Тихомир Николаев Манев

2. Димитър Иванов Илчев

3. Иван Михайлов Михайлов

4. Марияна Христова Тодорова-Каменова

5. Татяна Божидарова Димитрова

6. Милен Валериев Мачков

7. Христо Владимиров Хлебаров

8. Максим Ивов Змеев

9. Донка Костадинова Костадинова

10. Васил Йосифов Христов

11. Станчо Яков Станчев

12. Татяна Манева Недялкова

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ:

1.Радостина Калчева Калайджиева

2.Любомир Димитров Кьосев

3.Ивелина Васкова Йотова

4.Асен Найденов Саладинов

5.Минчо Иванов Ковачев

Партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“:

1.Християн Димитров Савов

2.Владимир Антонов Вълчанов

3. Ясен Светлозаров Николов

4. Райна Николаева Нейкова

Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

1. Камелия Генева Димитрова

2. Донка Иванова Иванова

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД):

1. Виктор Стефанов Вътев

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД:

1. Станислав Тодоров Трифонов

2. Тихомир Гочев Тенев

3. Живка Михалева Железова

4. Иван Стойнов Кючуков

5. Билян Боримиров Кършовски

6. Иван Димов Иванов

7. Йордан Минчев Гинев

8. Владимир Юриев Радков

9. Тодор Иванов Иванов

10. Банко Венелинов Банов

11. Даниел Златков Богоев

12. Димитринка Костова Пенчева

13. Руси Танев Желев

14. Звезделина Динкова Стефанова

15. Красимир Живков Николов

16. Антон Митков Загорчев

ПП НАЦИЯ:

1. Ясен Юриев Стоянов

28 МИР Търговище

1 ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

1.Анита Мариянова Станчева

2.Антоанета Георгиева Стоянова

3.Димитър Борисов Петров

4.Александър Ангелов Стойнев

FLORENCE- A 4k Aerial Film of Italy

Copy video url

Play / Pause

Mute / Unmute

Report a problem

Language

Mox Player

advertisement

5.Юлиян Денев Йорданов

6.Светлана Маринова Янкова

7.Ивайло Тихомиров Димитров

8.Евгени Петков Коев

2 КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“

1.Красимир Димитров Русев

2.Александър Кирилов Александров

3.Иванка Дечева Неделчева

3 ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

1.Веселинка Хараламбиева Гигова

2.Велислава Михайлова Михайлова

3.Димитър Маринов Димитров

4 КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

1.Кольо Йорданов Милев

2.Светослав Иванов Стефанов

3.Николай Цонев Черкезов

4.Тодор Атанасов Хаджийски

5.Илия Светлозаров Илиев

6.Павлинка Иванова Тасева

7.Десислава Евгениева Петрова

8.Дарина Евгениева Георгиева

5 ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

1.Димитър Иванов Василев

2.Милчо Василев Милчев

3.Кръстю Кирилов Кръстев

4.Йордан Митков Станчев

5.Румен Георгиев Велинов

6.Димитър Пенев Димитров

7.Георги Георгиев Георгиев

6 ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“

1.Жельо Станиславов Папазов

2.Ивайло Павлов Първанов

3.Венцислав Маринов Илиев

4.Йордан Иванов Костов

5.Цветина Кирилова Иванова

6.Асен Асенов Чатов

7.Милен Николаев Манев

8.Светослав Савчев Иванов

7 ПП „АТАКА“

2.Сашо Георгиев Йорданов

3.Красимир Петков Пейков

8 ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/

1.Борислав Христов Борисов

9 ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

1.Джейхан Хасанов Ибрямов

2.Имрен Исметова Мехмедова

3.Сунай Кемалов Хасанов

4.Теодора Владимирова Маринова

5.Мирджан Салимова Алиева

6.Мариян Венциславов Бодев

7.Владислава Пламенова Петрова

8.Юнал Бехчетов Османов

10 ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“

1.Емил Митков Басаров

2.Ростислав Маринов Маринов

3.Денис Джевджет Джафер

11 КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

1.Илина Симеонова Мутафчиева

2.Ивайло Йорданов Стоянов

3.Христо Колев Христов

4.Петя Иванова Златева

5.Елена Димитрова Дамянова

6.Иво Румянов Йорданов

7.Милен Благоев Стоянов

8.Петър Красимиров Маринов

12 ПП „Възраждане на Отечеството“

1.Валентин Груев Григоров

2.Красимир Геров Желев

3.Румен Върбанов Рашков

4.Юрий Николов Косев

13 КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“

1.Трендафил Атанасов Митев

2.Емил Викторов Джамджиев

3.Симеон Василев Симеонов

4.Никола Петков Тодоров

5.Мария Василева Костадинова

14 ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“

1.Мануел Николаев Манев

2.Евгени Пенчев Иванов

3.Галина Стефанова Мирчева

4.Маринка Великова Димова

5.Ивайло Йорданов Иванов

15 ПП „НАЦИЯ“

1.Ангел Маринов Заимов

16 ПП „МИР“

1.Славчо Симеонов Славчев

2.Иван Стефанов Иванов

3.Марин Мирчев Благоев

4.Емил Фиданчев Стоичков

17 КП ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА

1.Борянка Николова Миленова

2.Ирина Петкова Алексова

18 КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

1.Николай Милчев Златков

2.Борислав Георгиев Маринов

3.Деан Маринов Русев

4.Станислав Йосифов Димитров

5.Мирела Емилева Тодорова

6.Юлияна Георгиева Илиева

7.Ивелина Стоянова Димитрова

8.Светлозар Стоянов Златев

19 ПП „Глас Народен“

1.Мадлен Веселинова Николова

2.Дарин Юлков Йорданов

3.Десислава Иванова Иванова

20 ПП „Движение на непартийните кандидати“

1.Нели Красимирова Николова

2.Трифон Ангелов Хвърчилков

21 ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“

1.Иван Ангелов Цонев

2.Светослав Пламенов Петров

3.Христо Любенов Стойчев

4.Ферад Ферадов Османов

5.Иво Христов Йорданов

6.Бедри Ризванов Юсменов

7.Кремена Стефанова Минчева

8.Веселин Викторов Величк

22 ПП „ПРАВОТО“

1.Борислав Димитров Луканов

23 ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“

1.Стоян Славейков Грозданов

2.Любомир Любенов Каменов

24 КП „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“

1.Симеон Георгиев Найденов

2.Грета Йорданова Минчева

3.Анелия Димитрова Борисовa

7.Христо Иванов Радев

8.Калоян Михайлов Михов

9.Любомир Стефанов Павлов

10.Наталия Велева Тодорова

11.Даниела Николова Кушкова

25 ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“

1.Христо Николов Дунчев

2.Селвис Севгин Ибрахим

26 ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“

1.Поля Петрова Иванова

2.Константин Неделков Георгиев

3.Виктор Методиев Манчев

4.Димитър Панайотов Енчев

27 ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“

1.Димитър Милчев Димитров

28 КП ГЕРБ – СДС

1.Теменужка Петрова Петкова

2.Гергана Руменова Цонева

3.Митко Стайков Стайков

4.Д-р Явор Димитров Александров

5.Димитър Кънев Димитров

6.Анета Иванова Куманова

7.Седат Фехимов Мехмедов

8.Анелия Станчева Цонева

29 ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

1.Радослав Николов Бойчев

2.Стефан Иванов Бъчваров

3.Деян Михайлов Димитров

4.Диян Руменов Рафаилов

5.Надежда Йорданова Халачева

6.Радостина Димитрова Николова

7.Сема Данаилова Александрова

8.Станислав Петков Петров

30 ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“

1.Никола Димитров Додов

29 МИР Хасково

1 ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

1.Александър Николаев Сабанов

2.Силвия Иванова Стаматова-Маркова

3.Антон Кирилов Иванов

4.Недялка Тошкова Иванова

The Gorgeous Praha

Copy video url

Play / Pause

Mute / Unmute

Report a problem

Language

Mox Player

advertisement

5.Антония Живкова Радева

6.Живко Георгиев Проданов

7.Митко Лозаров Батчев

8.Васил Стефанов Русев

9.Петър Тенчев Василев

10.Ростислава Захариева Жекова

11.Евгения Георгиева Калканджиева- Манова

2 КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“

1.Велин Стефанов Кръстев

2.Михаил Иванов Михайлов

3.Анита Русева Шнеевайс

4.Ангел Илиев Маринов

5.Стайко Георгиев Стаев

3 ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

1.Галин Недялков Петров

2.Никола Благовестов Коджаниколов

3. Живка Стойчева Стойчева

4 КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

1.Велизар Пенков Енчев

2.Михаил Христов Лисков

3.Виолета Русева Желева

4.Смиляна Николова Нитова-Кръстева

5. Десислава Николаева Костова

6. Никола Ангелов Георгиев

7. Диляна Господинова Комитова

8. Димо Костов Стратиев

9. Атанас Димитров Атанасов

10. Емил Веселинов Димитров

11. Богдан Мирославов Кирилов

12.Иван Петков Педев

13. Иван Пенков Ганев

14.Божидар Петков Драганов

15.Стефка Михайлова Здравкова

16.Ленко Николов Петканин

5 ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

1.Николай Делчев Георгиев

2.Георги Николаев Георгиев

3. Даниел Христов Леков

4. Венета Колева Стоянова

5.Росица Тянчева Христозова

6. Пепа Иванова Василева

7. Ивайло Георгиев Чорбов

8. Стефан Тенчев Захариев

9. Даниел Иванов Иванов

10. Марин Георгиев Филипов

11. Лилия Росенова Тодорова

12. Иво Динев Иванов

13. Златко Георгиев Кралев

14. Тодор Димитров Тодоров

15.Венко Димитров Колев

16. Тихомир Иванов Трендафилов

6 ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“

3.Тянко Петров Аракчиев

2.Александър Тодоров Милушев

7 ПП „АТАКА“

1.Павел Димитров Шопов

2.Ангел Николов Божинов

3.Цвета Тодорова Георгиева

4.Иван Кирчев Грозев

8 ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/

1. Живко Ташев Димитров

2. Марин Василев Калинков

3. Живко Ванчев Лозев

9 ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

1.Сезгин Юсеин Мехмед

2.Мюмюн Сали Мюмюн

3.Мехмед Лятиф Шакир

4.Серкант Сейхан Сейдамед

5.Йозджан Расим Мехмед

6.Ахмед Юксел Ахмед

7.Сание Рамадан Кязим

8.Мухлис Фариз Сербест

9.Севджан Керим Иляз

10.Гюнер Фариз Сербест

11.Иса Салихов Делиимамов

12.Емине Адем Юнуз

13.Росен Йосифов Атанасов

14.Мария Демирева Радева

15.Бахар Реджеб Хасан

16.Сейхан Садък Мюмюнали

10 ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“

1.Даниел Костадинов Костадинов

2.Натали Христова Петрова

3.Лилия Димова Иванова

11 КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

1. КАТЯ МАКСИМОВА ПАНЕВА

2. ТОДОР ДИМИТРОВ ТОПАЛОВ

3. ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ ИВАНОВ

4. СТАНИМИР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

5. ДРАГОМИР СЛАВЧЕВ АНДОНОВ

6. ТОДОР ХРИСТОВ ТАШЕВ

7. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ

8. СИМОН ФРЕНГЮЛ ЗЕНОПЯН

9.ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ

11. АСЕН МИТЕВ САМУИЛОВ

12. ДЕЯН ЯНКОВ ЯНЕВ

13. АНТОНИ СТЕФАНОВ ПАШОВ

14. КРАСИМИР ТОНЧЕВ ДЕЛЧЕВ

15.ВАСИЛ МИТКОВ ВАСИЛЕВ

16.ФИЛИП ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ

17. СВИЛЕН ВЛАДИМИРОВ ОВЧАРОВ

12 ПП „Възраждане на Отечеството“

1.Румен Лозев Митев

2.Желю Добромиров Желев

3.Веселин Митков Димитров

4.Мария Вълчева Чобанова

5.Милко Грозев Михайлов

6.Даниела Райчева Караиванова

7.Добромир Киров Мазгалов

13 КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“

1.Димитър Александров Митев

2.Йордан Маринов Йорданов

3.Георги Минков Чакъров

4.Митко Паскалев Пунев

5.Димитър Митев Митев

6. Александър Стоянов Бахчеванов

7.Димитър Иванов Иванов

8.Рачо Димитров Енев

14 ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“

1.Румен Боянов Райчев

2.Моника Димова Димова

3.Емил Васков Иробалиев

4.Невена Боянова Гинева

5.Арсени Ясенов Кабадалиев

6.Христо Тенчев Тенчев

7.Красимир Данчев Койчев

8.Антон Димов Киряков

9.Петко Милков Пеневски

10.Иван Вълчанов Иванов

15 ПП „НАЦИЯ“

1.Ива Георгиева Митрева

16 ПП „МИР“

1.Радостин Симеонов Долчинков

2.Александър Коцев Колев

3.Венцислава Руменова Михайлова

4.Георги Милчев Георгиев

17 КП ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА

1.Йордан Димитров Димитров

2.Ваня Василева Тодорова

3.Стоян Иванов Тодоров

18 КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

1.Минко Велчев Ангелов

2.Николай Иванов Колев

3.Меглена Хари Гунчева

4. Божидар Стамов Иванов

5. Таня Владкова Чалъкова

6. Мария Лукова Цанева

7. Тодор Вълков Тодоров

8. Валентина Тодорова Катранджиева

9. Юри Александров Минков

10. Иван Енев Божев

11. Атанас Веселинов Илиев

12. Мария Недялкова Панева

13. Петър Атанасов Чавдаров

14. Рамадан Рамис Рамадан

15. Иван Петков Христов

16. Мирослав Росенов Минев

19 ПП „Глас Народен“

1.Веселин Дочев Белевски

2.Божидар Иванов Колев

3.Светлозара Господинова Димитрова

4.Пламен Лозков Пеев

20 ПП „Движение на непартийните кандидати“

1.Христо Георгиев Куфов

2.Борислав Христов Филипов

21 ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“

1.Радостина Стефанова Циркова

2.Димитър Янев Димитров

3.Славейко Георгиев Иванов

4.Десислав Стефанов Николов

5.Юлияна Христова Милева

6.Петър Колев Ташев

7.Георги Иванов Христов

8.Златко Евгениев Мутафчиев

9.Ренета Панайотова Николова

10.Ангел Петров Стоянов

11.Янко Генов Чолаков

12.Тенчо Иванов Иванов

13.Деян Добромиров Профиров

14.Танчо Димов Димов

15.Николай Митков Куманов

16.Веселин Христов Василев

22 ПП „ПРАВОТО“

1.Кера Станкова Тодорова

2.Борислав Димитров Луканов

23 ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“

1.Иванчо Вътов Йотов

2.Радослав Живков Радев

24 КП „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“

1. Златко Лозев Костов

2. Христиан Радев Митев

3. Кольо Петков Парамов

4. Татяна Тодева Танева

5. Антон Александров Попов

6. Николай Латунов Консулов

7. Таня Стоянова Недялкова

8………………………………….

9.Анка Тихомирова Параскова

10. Стоян Атанасов Стоянов

11. Мирослав Недялков Митков

12. Златина Антонова Ванчева

13. Красимир Ангелов Тодоров

14. Димитър Тодоров Янев

15. Кристина Христова Любенова

16. Недко Пламенов Кузманов

25 ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“

1.Добрин Росенов Башайков

2.Теодора Валентинова Симова

3.Тодор Георгиев Костадинов

4.Петър Димитров Илчов

5. Бахчет Лютви Билял

6.Аладин Живадинов Ушев

26 ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“

1.Валентин Давидков Соколов

27 ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“

1.Анюта Лозкова Лозева

2.Ерхан Сами Мустафа

3.Айтен Бейсим Осман

4.Дияна Йорданова Колева

28 КП ГЕРБ – СДС

1.Делян Александров Добрев

2.Д-р Георги Тенев Станков

3.Гергана Стефанова Кръстева

4.Евгения Даниелова Ангелова

5.Сашо Тодоров Савов

6.Стефан Димитров Димитров

7.Делян Димчев Делчев

8.Митко Костадинов Полихронов

9.Д-р Димитър Ангелов Ермов

10.Д-р Стефка Здравкова Стефанова

11.Борис Христов Борисов

12.Д-р Нанко Атанасов Нанев

13.Гергана Илиева Петрова

14.Снежана Недялкова Михайлова

15.Борислава Генчева Костова

16.Теодоринка Илиева Иванова

29 ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

1. Филип Маринов Станев

2. Силви Кирилов Петров

3. Александър Викторов Рашев

4. Данаил Антонов Вълков

5. Петко Ангелов Кущирев

6. Тончо Александров Тончев

7. Танер Кадир Тюркюглу

8. Тони Даниелов Петров

30 ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“

1.Любомир Страхилов Козов

2.Теню Тодоров Делчев

30 МИР Шумен