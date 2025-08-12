12.08.2025 | 21:40

Жесток скандал между Милко Багдасаров и Цвета Караянчева в Кърджали

Социалистът Багдасаров твърди, че депутатката от ГЕРБ стои зад отстраняването му от директорския пост на най-голямото училище в Южна България

Социалистът Милко Багдасаров вече не е директор на най-голямото училище в Южна България СУ „Петко Р. Славейков“ в Кърджали. Това стана ясно ото негова публикация в социалните мрежи, в която обвини депутата от ГЕРБ Цвета Караянчева, че причината е нейно политически мотивирано решение.

В поста си бившият депутат от БСП заявява, че не е очаквал професионалната му кариера в образованието да приключи по „толкова грозен начин“.

„Ясно е, че отстраняването ми от директорския пост на моето прекрасно училище е политическо решение. И аз определено съм привърженик на практиката чрез своите ръководни кадри управляващите да носят отговорност за работата във всяка една институция. Но в случая става въпрос за решение, взето от един единствен човек, без всякаква мисъл за последствията от него. Става въпрос за г-жа Цвета Караянчева, чиито комплекси, изградени спрямо личността ми в годините, за мен лично са необясними. Уважавам нейните политически амбиции, и в случая трябва да призная, че ако при съвместното ни управление с ГЕРБ, в тяхната партия, има вътрешно състезание за най-ярка ПКП (Противничка на Коалиционните Партньори), Цвета Караянчева е безспорен победител“, пише Милко Багдасаров.

Досегашният директор на кърджалийското училище обявява решението за отстраняването си за „своеобразно престъпление“ спрямо децата на Кърджали, колегите му и цялата образователна система.

Багдасаров твърди, че настоящото ръководство на РУО-Кърджали е „лично поставено“ от Цвета Караянчева, бивш председател на Народното събрание по време на кабинета „Борисов 3“.

Бившият депутат от БСП посочва, че мотивите на избраната по думите му лично от Караянчева жена – досегашен зам.-директор на училището, били изразени пред колеги, дни след като първа се подписала в петиция, настояваща да не се обявява конкурс за училището.

„А те бяха: За да не дойде някой турчин директор. Това може би са мотиви, които трябва да се коментират в политическа централа, която също е подкрепила, чрез свои народни представители от други области, кадровото предложение на Цвета Караянчева, доста дни преди конкурса“, написа в социалните мрежи Милко Багдасаров.

Ето как реагира депутатът от ГЕРБ Цвета Караянчева на обвиненията му, отново с публикация в социалните мрежи:

„Идва време, в което всяка професионална кариера, дори най-дългата, приключва. И от всеки човек зависи да се оттегли по най-достойния начин. Без истерии, безпочвени нападки и агресия във всички посоки. Вероятно раздялата е болезнена, но това не оправдава незачитането на всяка гледна точка и преценка, които не съвпадат с твоите. От г-н Багдасаров очаквах да се държи по-зряло и цивилизовано и да осигури нормална приемственост в управлението на СУ „П.Р.Славйков“. Уви, явно съм го надценила. На всички славейковци желая успех и нека запазят своя шампионски профил и при новото ръководство!“