26.07.2025 | 17:22
1 млн. дългове: Тодор Славков разорен от хазарт
Внукът на последния комунистически лидер на България Тодор Живков най-вероятно е планирал с дни самоубийството си, налегнат от жестока депресия и любовна мъка

Тодор Славков, който в понеделник, 21 юли, сложи край на живота си на 54-годишна възраст в къщата на футболния бос на „Локомотив“ (Пловдив) Христо Крушарски в село Асен край Павел баня, е повторил почти едно към едно трагичната смърт на майка си Людмила Живкова – самоубил се е с пистолетен изстрел в главата в джакузито на вилата.

Точно преди 44 години, през 1981-а, на същата дата 21 юли, неговата майка Людмила Живкова беше открита мъртва във ваната на вила в правителствената резиденция „Бояна“.

Официалната версия за смъртта на дъщерята на комунистическия диктатор Тодор Живков е „мозъчен кръвоизлив“, но е публична тайна, че щерката на Бай Тошо се е самоубила във ваната чрез прием на хапчета, тъй като седмици преди това е отстранена от собствения си баща от председателския пост на Комитета за култура с ранг министър на културата и изпратена на принудителна рехабилитация във високопланинския курорт Боровец.

Твърди се, че Живков е бил принуден от Москва да уволни дъщеря си, тъй като в Кремъл били бесни от посещението на Людмила Живкова в Мексико през март 1981 г. и организираните от нея пищни националистически прояви, свързани с отбелязването на 1300-годишнината на България в Мексико.

Смъртта на Людмила Живкова е повторена почти едно към едно от нейния син от брака й с Иван Славков – Тодор, който също посегна сам на живота си в механизирана вана в баровската вила в село Асен. Внукът на Тодор Живков се е самоубил с пистолетен изстрел в главата в джакузито.

Според съобщението на прокуратурата в Стара Загора Малък Тошко се е самопрострелял със собствения си законно притежаван пистолет 22-и калибър. Макар подробности да не се съобщават, ангажирани с разследването признават неофициално, че синът на Иван Славков и Людмила Живкова не се е прострелял неволно с огнестрелното оръжие, а съвсем целенасочено.

Трупът е открит в късния следобед на 21 юли от жената, която се грижи за поддръжката на къщата в село Асен. Преди това Славков-младши не е вдигал мобилния си телефон и притеснени негови приятели се обадили на собственика на имота –президента на футболния „Локо“ (Пловдив) Христо Крушарски. Той позвънил на жената, която обслужва къщата и не след дълго пръв чул ужасяващата вест – Тодор Славков е открит мъртъв с огнестрелна рана в главата.

„Дадох му къщата, защото искаше да се усамоти там за известно време. Как да му откажа – та аз бях толкова близък с баща му Батето Славков, а и с Тодор… Веднага тръгнах натам, имаше задръствания на магистралата и когато вечерта пристигах в село Асен, там вече бяха полицията и „Съдебна медицина“, които извършваха огледи. Нямам сили да говоря повече, съсипан съм от тази ужасна и непоправима трагедия. Ех, Тошко, Тошко…“, коментира пред „Уикенд“ Христо Крушарски.

Внукът на последния комунистически лидер на България Тодор Живков най-вероятно е планирал с дни самоубийството си, налегнат от жестока депресия и любовна мъка, признават покрусени негови приятели.

Според тях преди няколко месеца Тодор Славков бил зарязан от приятелката си Зорница, която е бивша съпруга на настоящият шеф на Антикорупционната комисия Антон Славчев. Малък Тошко и Росица имали бурна любовна история, която приключила миналата есен.

Съсипан от раздялата с последната си голяма любов, внукът на Тодор Живков отново залитнал към алкохола и към наркотичните субстанции и прекратил бохемския начин на живот, с който го помнят всички.

„Спря да посещава заведения и публични места и да се среща с приятели, търсеше уединението. Преди около месец го видях – беше се стопил и смалил, сигурно тежеше не повече от 60 кила. Помислих си, че е болен и го посъветвах спешно да вземе мерки и да отиде на лекар, а той даже не се засмя и не пусна някоя от характерните си шеги“, споделя пред „Уикенд“ човек от близкото обкръжение на Тодор Славков.

Други разказват, че в последните месеци от бурния си живот Малък Тошко сериозно залитнал по хазарта и за кратко време натрупал огромни финансови загуби.

Неофициално се твърди, че синът на Людмила Живкова и Иван Славков е похарчил близо 1 милион лева на комар, като се принудил да продаде последните два имота, с които разполагал – къща в курортното селце Лозенец и апартамент в частния жилищен комплекс „Макси“ на Симеоновско шосе в София.

Твърди се още, че Малък Тошко бил принуден да се изнесе още през пролетта от дома си в София и временно се установил в жилище под наем.

Слух, който се разпространява усилено сред близките му, гласи, че Тодор Славков задлъжнял с огромна сума пари на нелегални лихвари заради увлечението си по хазарта и поради тази причина сменил мобилния си телефон и се скрил в къщата на своя приятел и финансов покровител Христо Крушарски в село Асен край Павел баня.

Жители на живописното село, в което Малък Тошко избра да посегне на живота си, признават, че синът на Иван Славков е живял в пълна конспиративност в къщата на футболния бос Крушарски – не организирал шумни гуляи с много гости, пребивавал сам поне от началото на месец юли и посещавал дегизиран с тъмни очила и бейзболна шапка местния магазин, откъдето пазарувал само кенчета с бира.

„Не съм го виждал в селото Тодор Славков, научих за смъртта му едва на следващата сутрин. Не съм виждал никога тук и Христо Крушарски, макар да зная, че от много години той разполага с къща в селото ни“, казва кметът на сдобилото се с печална слава село Асен Христо Ботев.

Роден на 18 май 1971 г. и починал на черната за клана Живкови дата 21 юли, на която починаха Людмила Живкова и синът н Тодор Живков – Владимир, внукът на последния комунистически лидер на България Тодор Славков ще бъде запомнен с бохемския си начин на живот и непоправимото си чувство за хумор, наследено от баща му Иван Славков – Батето.

Малък Тошко дълги години странеше от медиите, преди да стане популярен в цяла България с участието си в третия сезон на реалити шоуто ВИП Брадър през 2009 г. Впоследствие внукът на Тодор Живков участва в още няколко реалити формата а през 2014 г. спечели „Биг Брадър All Stars“. Тодор Славков има 18-годишна дъщеря – Катерина, от връзката си със Силвия Пантева, вдовица на ликвидирания през 2001 г. на остров Аруба подземен бос Поли Пантев.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране