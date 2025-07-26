26.07.2025 | 17:22

1 млн. дългове: Тодор Славков разорен от хазарт

Внукът на последния комунистически лидер на България Тодор Живков най-вероятно е планирал с дни самоубийството си, налегнат от жестока депресия и любовна мъка

Тодор Славков, който в понеделник, 21 юли, сложи край на живота си на 54-годишна възраст в къщата на футболния бос на „Локомотив“ (Пловдив) Христо Крушарски в село Асен край Павел баня, е повторил почти едно към едно трагичната смърт на майка си Людмила Живкова – самоубил се е с пистолетен изстрел в главата в джакузито на вилата.

Точно преди 44 години, през 1981-а, на същата дата 21 юли, неговата майка Людмила Живкова беше открита мъртва във ваната на вила в правителствената резиденция „Бояна“.

Официалната версия за смъртта на дъщерята на комунистическия диктатор Тодор Живков е „мозъчен кръвоизлив“, но е публична тайна, че щерката на Бай Тошо се е самоубила във ваната чрез прием на хапчета, тъй като седмици преди това е отстранена от собствения си баща от председателския пост на Комитета за култура с ранг министър на културата и изпратена на принудителна рехабилитация във високопланинския курорт Боровец.

Твърди се, че Живков е бил принуден от Москва да уволни дъщеря си, тъй като в Кремъл били бесни от посещението на Людмила Живкова в Мексико през март 1981 г. и организираните от нея пищни националистически прояви, свързани с отбелязването на 1300-годишнината на България в Мексико.

Смъртта на Людмила Живкова е повторена почти едно към едно от нейния син от брака й с Иван Славков – Тодор, който също посегна сам на живота си в механизирана вана в баровската вила в село Асен. Внукът на Тодор Живков се е самоубил с пистолетен изстрел в главата в джакузито.

Според съобщението на прокуратурата в Стара Загора Малък Тошко се е самопрострелял със собствения си законно притежаван пистолет 22-и калибър. Макар подробности да не се съобщават, ангажирани с разследването признават неофициално, че синът на Иван Славков и Людмила Живкова не се е прострелял неволно с огнестрелното оръжие, а съвсем целенасочено.

Трупът е открит в късния следобед на 21 юли от жената, която се грижи за поддръжката на къщата в село Асен. Преди това Славков-младши не е вдигал мобилния си телефон и притеснени негови приятели се обадили на собственика на имота –президента на футболния „Локо“ (Пловдив) Христо Крушарски. Той позвънил на жената, която обслужва къщата и не след дълго пръв чул ужасяващата вест – Тодор Славков е открит мъртъв с огнестрелна рана в главата.

„Дадох му къщата, защото искаше да се усамоти там за известно време. Как да му откажа – та аз бях толкова близък с баща му Батето Славков, а и с Тодор… Веднага тръгнах натам, имаше задръствания на магистралата и когато вечерта пристигах в село Асен, там вече бяха полицията и „Съдебна медицина“, които извършваха огледи. Нямам сили да говоря повече, съсипан съм от тази ужасна и непоправима трагедия. Ех, Тошко, Тошко…“, коментира пред „Уикенд“ Христо Крушарски.

Внукът на последния комунистически лидер на България Тодор Живков най-вероятно е планирал с дни самоубийството си, налегнат от жестока депресия и любовна мъка, признават покрусени негови приятели.

Според тях преди няколко месеца Тодор Славков бил зарязан от приятелката си Зорница, която е бивша съпруга на настоящият шеф на Антикорупционната комисия Антон Славчев. Малък Тошко и Росица имали бурна любовна история, която приключила миналата есен.

Съсипан от раздялата с последната си голяма любов, внукът на Тодор Живков отново залитнал към алкохола и към наркотичните субстанции и прекратил бохемския начин на живот, с който го помнят всички.

„Спря да посещава заведения и публични места и да се среща с приятели, търсеше уединението. Преди около месец го видях – беше се стопил и смалил, сигурно тежеше не повече от 60 кила. Помислих си, че е болен и го посъветвах спешно да вземе мерки и да отиде на лекар, а той даже не се засмя и не пусна някоя от характерните си шеги“, споделя пред „Уикенд“ човек от близкото обкръжение на Тодор Славков.

Други разказват, че в последните месеци от бурния си живот Малък Тошко сериозно залитнал по хазарта и за кратко време натрупал огромни финансови загуби.

Неофициално се твърди, че синът на Людмила Живкова и Иван Славков е похарчил близо 1 милион лева на комар, като се принудил да продаде последните два имота, с които разполагал – къща в курортното селце Лозенец и апартамент в частния жилищен комплекс „Макси“ на Симеоновско шосе в София.

Твърди се още, че Малък Тошко бил принуден да се изнесе още през пролетта от дома си в София и временно се установил в жилище под наем.

Слух, който се разпространява усилено сред близките му, гласи, че Тодор Славков задлъжнял с огромна сума пари на нелегални лихвари заради увлечението си по хазарта и поради тази причина сменил мобилния си телефон и се скрил в къщата на своя приятел и финансов покровител Христо Крушарски в село Асен край Павел баня.

Жители на живописното село, в което Малък Тошко избра да посегне на живота си, признават, че синът на Иван Славков е живял в пълна конспиративност в къщата на футболния бос Крушарски – не организирал шумни гуляи с много гости, пребивавал сам поне от началото на месец юли и посещавал дегизиран с тъмни очила и бейзболна шапка местния магазин, откъдето пазарувал само кенчета с бира.

„Не съм го виждал в селото Тодор Славков, научих за смъртта му едва на следващата сутрин. Не съм виждал никога тук и Христо Крушарски, макар да зная, че от много години той разполага с къща в селото ни“, казва кметът на сдобилото се с печална слава село Асен Христо Ботев.

Роден на 18 май 1971 г. и починал на черната за клана Живкови дата 21 юли, на която починаха Людмила Живкова и синът н Тодор Живков – Владимир, внукът на последния комунистически лидер на България Тодор Славков ще бъде запомнен с бохемския си начин на живот и непоправимото си чувство за хумор, наследено от баща му Иван Славков – Батето.

Малък Тошко дълги години странеше от медиите, преди да стане популярен в цяла България с участието си в третия сезон на реалити шоуто ВИП Брадър през 2009 г. Впоследствие внукът на Тодор Живков участва в още няколко реалити формата а през 2014 г. спечели „Биг Брадър All Stars“. Тодор Славков има 18-годишна дъщеря – Катерина, от връзката си със Силвия Пантева, вдовица на ликвидирания през 2001 г. на остров Аруба подземен бос Поли Пантев.