06.04.2026 | 20:25

Радев отказа лидерски дебат с ПП-ДБ: Не искам да говоря с „лъжци и манипулатори“ (видео)

Той най се е разгневил от думите на Асен Василев, че в листите на ПБ има сътрудници на ДС

Лидерът на „Прогресивна България“ няма да участва в лидерски дебат с ПП-ДБ. Аргументът му е, че няма да дебатира с хора, „които лъжат и манипулират“. Това стана ясно от отговор на Радев на настоятелна покана от страна на съпредседателя на „Демократична България“ Ивайло Мирчев за сериозен политически разговор. Двамата се срещнаха на път за баскетболен мач в Ботевград.

От разговора стана ясно, че претенциите на Радев са към ПП, а най се е разгневил от думите на председателя на формацията Асен Василев, че в листите на ПБ има сътрудници на „Държавна сигурност“. „Не обичам да се лъже, не обичам да се клевети. Знаете какви слухове за ДС се разпространяват, в които няма нищо вярно. Аз дебат с такива откровени лъжи не искам да водя. Какъв дебат с хора, които манипулират, които лъжат? „, попита Радев.

Преди седмица Асен Василев обвини Радев, че не може бори олигархията с хора като Николай Вълканов и Георги Гергов, или да търси справедливост в държавата с хора от „Държавна сигурност“.

„Като се погледнат 2-ро, 3-то, 4-то място – там има много компромисни фигури, има над 30 бивши агенти на Държавна сигурност. Тези хора са били част от модела. Какъв модел ще разграждат? Има и хора, които са били в листите на „Ново начало“, а сега са в листите на „Прогресивна България“, има хора, които са били в ГЕРБ, а сега са там“, заяви Василев, но не посочи конкретни имена.

Комисията по досиетата все още не е обявила резултатите от проверката си на всички кандидати за народни представители, за да се види кой от двамата е прав.

Мирчев опонира, че казусът с ДС е детайл, а трябва да се гледа голямата картина – именно унищожаването на модела „Пеевски-Борисов“. Радев обаче не отстъпи и заяви, че разликата между манипулациите и истината е в детайлите.