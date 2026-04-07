Шефът на ресторантьорите: Продукт от 5 лева вече струва 5 евро. Как да не вдигнем цените?

Ресторантьорите настояват за връщане на 9-процентната ставка по ДДС, но опитите им удрят на камък

Ръстът на цените в родните заведения се дължи на огромен натиск по цялата верига на доставки, а не на спекула от страна на самите ресторантьори. Около тази теза се обедини председателят на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) Ричард Алибегов пред Euronews.

На фона на върнатото през 2025 г. 20% ДДС за сектора и отхвърлените в началото на април 2026 г. искания за нова диференцирана ставка, браншът предупреждава, че разходите за транспорт, енергия и суровини стават непосилни.

Шоково поскъпване по веригата

По думите на Алибегов, всички съпътстващи сектори генерират тежест, която неминуемо се отразява на крайния потребител. Той даде драстичен пример с покупателната способност и стойността на суровините преди и след промените.

„Цялата тази верига в момента е нарушена. Продукти и неща, които струваха 5 лева, сега струват 5 евро“, заяви категорично Ричард Алибегов.

Председателят на БАЗ уточни, че бизнесът не обвинява въвеждането на единната европейска валута, а по-скоро става въпрос за явна спекула от страна на доставчиците, която е стартирала още през 2025 г. и е останала неовладяна от институциите въпреки Закона за еврото.

Разминаване между бизнес и статистика

Докато ресторантьорите търсят причините извън собствения си сектор, независимите икономически анализи отчитат безпрецедентен скок на сметките в заведенията на фона на общата икономическа картина. Според актуални финансови данни към април 2026 г., цените в сектора са нараснали с близо 110% за последните 10 години. За същия период общата кумулативна инфлация в България е малко над 43%, което показва, че браншът поскъпва над два пъти по-бързо от средното за страната. Данните на НСИ за февруари 2026 г. също потвърждават тази тенденция – при обща инфлация от 3,3%, хотелите и ресторантите продължават да дърпат цените нагоре.

Битката за по-ниски данъци

Ресторантьорите настояват за връщане на 9-процентната ставка по ДДС, която изтече окончателно в края на 2024 година. Опитите на сдруженията да издействат отново данъчно облекчение засега удрят на камък, като държавата ги определя като „абсолютно необосновани“.

Алибегов е категоричен, че в момента има само два изхода за спасение на над 250-те хиляди заети в индустрията: или държавата да помогне на всички съпътстващи браншове да не вдигат цените, или да подкрепи директно заведенията.

„Не е нужно да има привилегировани сектори – това е модел, който вече съществува в Европа и ние можем да го следваме, когато се намалява ДДС за ресторантите до 9% за храните“, посочи Алибегов. Той разкритикува теоретичните анализи на финансистите и ги призова да се сблъскат с практиката, добавяйки, че пазарът сам регулира цените и потребителите винаги могат да изберат друго заведение, тъй като в бранша няма картелни споразумения.