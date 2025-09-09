09.09.2025 | 21:54
3000 лв. за тв участие на „говореща глава“ с опорки срещу Русия
После да не се чудим откъде намират енергия да прескачат от студио в студио и да говорят едни и същи глупости

Журналистът и председател на Общобългарския комитет „Васил Левски“ Васил Василев направи проста сметка колко ни струва добре платената русофобия, лансирана в медиите от дежурните „говорещи глави“ за всяване на раздори и отвличане от важните за България теми от деня, в конкретни суми.

В своя публикация Василев пише следното за това колко струва да си русофоб:

„Жизненото равнище на българските русофоби ще падне значително след като САЩ прекратиха помощите за борба с руското влияние. Според сайта „Обективно “ за тази цел през последните 4 години САЩ са похарчили само в България  близо 48 милиона долара. Явно основната част от тези пари е отишла за хонорари на платените русофоби и поддържащите ги средства за информация.

Американците са били повече от щедри. 48 милиона, платени за 4 години, т.е. за 1460 дни, прави по близо 33 000 долара на ден. Значи всеки Божи ден, Коледите и Великдените вкл., хората, които Ви надъхват от телевизорите и вестниците с омраза към Русия, получават супер щедри възнаграждения.

Дори тези 33 000 долара да се делят поравно с редакциите, за евроатлантическите пропагандисти от схемата остават 16-17 000 долара. Ако на ден 10 подобни лица Ви облъчват с русофобски оценки, то следва всяко от тях да получава за едно участие кокетната сума от 1600 долара или около 3000 лв.

Тодор Тагарев с ютюбъра Стефан Попов-Чефо.

После да не се чудим откъде намират енергия да прескачат от студио в студио и да говорят едни и същи глупости. Сега, в новата реалност, някои може да се спомнят мъдростта “ Изтъках си платното, ритнах ти кросното “ и да минат на другата страна. Разправя се, че там плащали по-малко, според една нашенска патка сумата била 4000 лв. месечно, но на фона на кризата и това е нещо“, завършва постът на Васил Василев.

