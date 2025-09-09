09.09.2025 | 21:54

3000 лв. за тв участие на „говореща глава“ с опорки срещу Русия

После да не се чудим откъде намират енергия да прескачат от студио в студио и да говорят едни и същи глупости

Журналистът и председател на Общобългарския комитет „Васил Левски“ Васил Василев направи проста сметка колко ни струва добре платената русофобия, лансирана в медиите от дежурните „говорещи глави“ за всяване на раздори и отвличане от важните за България теми от деня, в конкретни суми.

В своя публикация Василев пише следното за това колко струва да си русофоб:

„Жизненото равнище на българските русофоби ще падне значително след като САЩ прекратиха помощите за борба с руското влияние. Според сайта „Обективно “ за тази цел през последните 4 години САЩ са похарчили само в България близо 48 милиона долара. Явно основната част от тези пари е отишла за хонорари на платените русофоби и поддържащите ги средства за информация.

Американците са били повече от щедри. 48 милиона, платени за 4 години, т.е. за 1460 дни, прави по близо 33 000 долара на ден. Значи всеки Божи ден, Коледите и Великдените вкл., хората, които Ви надъхват от телевизорите и вестниците с омраза към Русия, получават супер щедри възнаграждения.

Дори тези 33 000 долара да се делят поравно с редакциите, за евроатлантическите пропагандисти от схемата остават 16-17 000 долара. Ако на ден 10 подобни лица Ви облъчват с русофобски оценки, то следва всяко от тях да получава за едно участие кокетната сума от 1600 долара или около 3000 лв.

После да не се чудим откъде намират енергия да прескачат от студио в студио и да говорят едни и същи глупости. Сега, в новата реалност, някои може да се спомнят мъдростта “ Изтъках си платното, ритнах ти кросното “ и да минат на другата страна. Разправя се, че там плащали по-малко, според една нашенска патка сумата била 4000 лв. месечно, но на фона на кризата и това е нещо“, завършва постът на Васил Василев.