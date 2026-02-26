26.02.2026 | 21:49

44-годишен ватман почина по време на движение на трамвай в София

Преди да издъхне, той успял да дръпне спирачката

44-годишен ватман почина по време на работа, докато трамваят, който управлявал, се движел.

Инцидентът е станал край подлеза на Румънското посолство. Преди да издъхне, човекът успял да дръпне спирачката на превозното средство.

Компетентните органи провеждат разследване за причините за смъртта. Няма пострадали пътници. По първоначална информация служителят е получил инфаркт.

Столичната община изрази в официална позиция искрени съболезнования към семейството и близките на ватмана.

Починалият оставя две деца. Видимо не е имал предразположение към сърдечно-съдови болести. Двама студенти по медицина са се опитали да помогнат веднага.