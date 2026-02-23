23.02.2026 | 20:31

6 млн. лв. наследство остави Ивeй от „рейнджърите“ в Петрохан

МВР твърди абсурдно, че Ивайло Иванов се е самоубил с два куршума...

Единият от самоубилите се в хижа „Петрохан“ рейнджъри от групата на „лама“ Ивайло Калушев – неговия съименник Ивайло Иванов, когото всички са наричали Ивей, е оставил впечатляващо финансово наследство. Това пише в. „19 минути“, позовавайки се на свой осведомен източник.

Ивей е имал в банковите си сметки общо 6 милиона лева според състоянието си към 31.01.2026 г. Датата е последният отчетен период на лева – след тази дата сумата е превалутирана автоматично в евро. Рейнджърът слага край на живота си на следващия ден. Както вече е известно, Ивeй е единственият от групата на Калушев, който е използвал 2 куршума, тъй като не е успял да се самоубие от раз.

„Той беше наистина много богат човек. Нямаше никакви материални проблеми и се обърна към духовното. Парите изобщо не го интересуваха. Помагаше на хората“, описват го приятелите му.

Ивайло Иванов е финансист и адвокат.

Юристът се прочу покрай делото срещу България, водено от „Росатом“, по което той е от руската страна. По него Българският енергиен холдинг беше осъден за над 1,2 млрд. тогавашни лева от хората на Владимир Путин. Предполага се, че това е и други подобни дела с голям интерес са основен източник на неговите доходи.

Не е ясно кой наследява милионера. Във всеки случай, ако все пак се търси вариант за убийство – мнозина изразиха съмнение в самоуйбиство с 2 куршума, това би бил възможен мотив, въпреки че не е ясно приложим ли е точно към казуса.