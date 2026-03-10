10.03.2026 | 18:11

8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор

Има ли звено за мръсни поръчки в прокуратурата и къде е архивът на Еврото?

Мафията може да бъде разследвана успешно само със съдействието на вътрешни хора. Това е азбучна истина. Дали сме свидетели на такива процеси в България в последните седмици, част от които става и евпрокурорката Теодора Георгиева? Или просто пред очите ни се разиграва ново прегрупиране в прокуратурата?

Георгиева, българският представител в колегията на Европейската прокуратура, подаде сигнал до служебния правосъден министър Андрей Янкулов, в който говори за натиск и заплахи. Намесва санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и ключови магистрати – отказващия да си тръгне от поста изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов и градската прокурорка Емилия Русинова.

Георгиева веднага получи охрана от МВР.

Прокуратурата днес пусна „институционална позиция“, която цели да дискредитира Георгиева и да заплаши (между редовете) Янкулов. Съвсем в синхрон и с Пеевски, който се разпозна в сигнала и го обяви за изфабрикуван.

Всичко това се случва на фона на приключило дисциплинарно производство срещу Георгиева в Европейската прокуратурата, установило нейни сериозни нарушения.

Европрокурорката даде интервю за Нова тв в неделя. След него обаче остават куп въпроси, чиито отговори са от критично значение.

Какво точно е правила Георгиева в „Осемте джуджета“?

Когато Теодора Георгиева посещава офиса на Петьо Петров – Еврото, тя все още е съдия, а селекцията на български еврокорурор тече. Там я води Емилия Русинова, която и по онова време е градски прокурор. При това няколко пъти.

В коя точно вселена етичните стандарти, които един съдия трябва да покрива, се вписват в подобна ситуация?! Същото се отнася и за Русинова, разбира се.

За какво точно са говорили с Еврото? Какво е отговорила и как е реагирала на репликата му „Решили сме го. Ставаш и това е. Пък после к’вото стане“.

Георгиева обяснява, че по това време вече била приключила „цялата процедура по изслушването пред няколко комисии“ за европейски прокурор. Само че тези изслушвания селектираха трима, самата Георгиева – на последното трето място. Как после в селекцията на правителството тя се оказа на челното място?

Като съдия и кандидат за висока международна позиция в прокуратурата Георгиева няма как да не си е дала сметка къде попада и какви може да са последиците.

Освен всичко, преди да стане съдия в Административен съд София-град, Георгиева е била в градската прокуратура, където работи в специализирания отдел „Антикорупция“. Всъщност от тогава датира и приятелството ѝ с Емилия Русинова. Така че няма как да не е била наясно в колко компрометираща ситуация се поставя. Още повече, че по това време Петров вече беше „известен“, не може да си е мислила, че иде реч за среща с колега магистрат.

И като твърди, че записът е манипулиран, да бъде така добра да каже какво точно е манипулирано.

Има ли звено за мръсни поръчки в прокуратурата и къде е архивът на Еврото?

Преди 3 години, докато прокуратурата се прегрупираше от Иван Гешев към Борислав Сарафов, вторият твърдеше, че началникът му имал структура за „частно външно наблюдение, което прави записи и подслушва“. С това Сарафов опита да обясни своите собствени дружески снимки с Пепи Еврото пред ресторант „Осемте джуджета“, изтекли в медиите. Само че и той като Георгиева изглежда доста спокойно в компанията на Еврото.

За 3 години не се чу това звено да е разтурено, разследвано, участниците в него – да са изправени пред правосъдието. Възможно ли е обаче вместо това Сарафов да се ползва от него и от архива му? Всъщност записът с Теодора Георгиева, по нейните обяснения, изглежда е от архива на Еврото, иззет от прокуратурата и потънал без точен опис в нечия компроматна банка, с която определени хора се държат на къс повод.

Прокуратурата може да ни обяснява колкото си иска, че „категорично неверни и клеветнически са твърденията, че записите са разпространявани от прокуратурата или от „кабинета на главния прокурор“. Просто вече никой не вярва нито на „институционалните позиции“ на държавното обвинение, нито на представящия се за главен прокурор. Който, между другото, щеше да разплита „Осемте джуджета“, но нямаше желание…

Какво се случва с прокурорската преписка, свързана със записа?

На 12 март миналата година, около 2 седмици преди отстраняването на Георгиева, Софийската градска прокуратура съобщи, че започва проверка по случая със записите, придружени и от писмо, в което Георгиева се обвинява за подкупи, и я възлага на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Трябваше да се снемат сведения от всички замесени, както и да се възложи „експертна справка, която да установи дали разговарящите в разпространения видеоматериал са същите, за които се твърди, че едното от тях дава 10 000 лв. месечно на другото“.

До днес прокуратурата отказваше да предостави каквато и да е информация, свързана с тази проверка. От позицията днес разбираме, че проверката е прераснала в досъдебно производство, т.е. има достатъчно данни, че е извършено престъпление – използване на служебното положение за противозаконна облага.

Една година от образуването на разследването обаче явно не е стигнала то да бъде приключено. А такова дело би трябвало да приключи максимално бързо, защото има отношение към пречистването в прокуратурата.

Обяснява ни се как имало „показания на трима свидетели, които сочат за ежемесечно предоставяне от „Пепи Еврото“ на сумата от 10 000 лева на магистрата „Теди Еврото“. Това е, меко казано, несериозно. Ако има достатъчно доказателства, за да бъде повдигнато обвинение на Георгиева, къде е спала прокуратурата? Държавното обвинение не може да си позволи да звучи като жълт вестник. Дори когато влезе в режим „крайна самоотбрана“. А доколкото е известно Пепи Еврото е задочно подсъдим само за документна измама.

Отстрани изглежда, че делото, свързано с Георгиева, е държано на трупчета, за да бъде използвано в подходящ момент.

В процеса срещу прокурора Константин Сулев, косвено свързан със сагата „Осемте джуджета“ свидетелят Кристиян Христов свидетелства пред градския съд, че бившият главен прокурор Иван Гешев и европрокурорката Теодора Георгиева са били сред най-честите посетители на ресторанта, превърнат в щабквартира на мрежата за влияние на Еврото в съдебната власт. Кристиян Христов, който е бил, най-общо казано, момче за всичко на Пепи Еврото и бившата му жена Любена Павлова, разказа, че в ресторанта имало ВИП зала, в която идвали магистрати. Петров организираше работни срещи във ВИП салона на ресторанта. Той се отваряше с плъзгащо огледало и създаваше илюзия, че не е врата. Пушеха се пури, пиеха се алкохол и безалкохолни напитки, добави той. Според свидетеля в този салон имало и камера и точно с нея е записана Георгиева. Той цитира думи на Петров, който казал по адрес на Георгиева: „Ето тая обикновена селянка я направих европрокурорка“.

Докъде е делото „Чирен“?

Нищо не знаем и за делото за газохранилището делото „Чирен“, по което Георгиева твърди, че е била заплашвана и с което намесва и името на Делян Пеевски. Европейската прокуратура разследва предполагаеми злоупотреби за 400 млн. лв.

Тук обаче тя дължи отговори имала ли е изобщо право да се намесва по досъдебното производство? Защо лично е извършвала процесуално-следствени действия, имала ли е различия с наблюдаващия делегиран прокурор. В деловодството на европрокуратурата сигурно има документални следи колко други дела Георгиева е вземала на ръчно управление. И кои са те. Могат ли да се правят някакви предположения, че „тлъстите“ дела са били на неин контрол?

Година след информацията, че бившият министър и настоящ изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов и бил призован в българския офис на европрокуратурата, за да му бъде предявено обвинение, така и не разбрахме кой му е повдигнал това обвинение и за какво е то? Още ли е валидно постановлението? Как така някой на публична длъжност не може да бъде намерен и призован.

Европрокуратурата работила ли е за обвинение на Борисов?

През март 2022 г., когато беше арестуван бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов първоначално се твърдеше, че това има общо с разследване на европейската прокуратура. За публиката остана неясно дали в европейската прокуратура е водено разследване, свързано с твърденията на Васил Божков, че е давал подкупи. И каква е била ролята на Теодора Георгиева в случая.

Доколко Георгиева е имала власт над българския офис на европейската прокуратура и превишавала ли е правомощията си като се бърка при образуване на дела, разпределението им и работата по тях, при подбора на прокурорски помощници и администрация? Така и не разбрахме какви са проблемите, заради които се наложи ревизия в българския офис на европейската прокуратура. Нито стана ясно на какво се дължи текучеството сред делегираните прокурори.

Защо Прокурорската колегия на ВСС вече не се е самосезирала за Русинова и Сарафов

Интересно защо в тази напрегната ситуация Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не намира за необходимо да се занимае със случай, в който са намесени все нейни „подопечни“ – Сарафов, когото зверски брани като единствен и неповторим възможен изпълняващ функциите главен прокурор въпреки закона, и Русинова, която наскоро избра за градски прокурор, без да ѝ бъде зададен и един въпрос за връзките с Еврото и за Теодора Георгиева. Най-малкото изнесеното от Георгиева може да бъде обект на дисциплинарна проверка.

Вероятно и утре, когато се очаква да бъде обсъдено предложението на служебния министър Янкулов за определяне на нов и.ф. главен прокурор, колегията или ще подмине темата, или под натиска на Янкулов, ще я удави в празни приказки, без да реши нищо.

Между другото, още не сме чули позиция за това как е протекъл изборът на Георгиева за европейски прокурор…

Къде е разкаянието на Георгиева и защо проговори сега?

Министър Янкулов няма шанс да разбута „кочината“ на прокуратурата без вътрешно участие. Затова не можем да очакваме, че магистрати с безупречна репутация ще разкрият схемите и зависимостите в прокуратурата. Точно Снежанки, образно казано, ще осветят „Осемте джуджета“.

Когато Георгиева обаче се надява да се превърне в знаме на тези процеси и да излезе от тях като света вода ненапита, най-малкото дължи публично разкаяние, вместо да не баламосва, че не знаела колко пъти е била в „Джуджетата“, нито пък знаела за какво я водят там. Твърде много подценява публиката.

Защо избира да проговори сега? Чакала е да приключи дисциплинарното производство срещу нея в Люксембург? Искала е столът на Сарафов да изглежда разклатен? Или политическата конюнктура да се промени? Ако не е имала вяра в българските власти, защо не се е обърнала към европейския главен прокурор Лаура Кьовеши? Трябва ли да повярваме, че европейските прокурори от 23 държави с лека ръка ще приемат твърдения за нарушения на Георгиева, за да обслужат някакви вътрешни игри в България?

Да не забравяме, че Кьовеши на практика демонстрира, че не признава Сарафов за главен прокурор – не го включи в програмата си, когато беше в България, за да открие новия офис на европрокуратурата тук.

Каква е истината за смъртта на майката на Георгиева?

Този въпрос задавахме миналата година, продължава да виси и сега. Майката на Георгиева загина на 15 февруари м.г. в пожар в плевенското село Беглеж. 2 месеца след инцидента прокуратурата се задоволи да пусне прессъобщение, че „от извършените множество действия по разследването към момента не са установени данни и доказателства за това, че смъртта на 75-годишната жена е настъпила по насилствен начин“. Според прокуратурата състоянието на тялото при тази степен на изгаряне и овъгляване не позволява да се даде категорично заключение за причината за смъртта. Но не са установени травматични увреждания и се изключва травматична причина за смъртта.

Сега Георгиева твърди, че делото се води за убийство. Още един сюжет, по който властите дължат повече прозрачност.

Доротея Дачкова, Сега