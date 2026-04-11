11.04.2026 | 12:22

800 заклани агнета напуснаха месокомбинат през нощта, БАБХ ги издирва

Възможно е месото да попадне за продан, въпреки, че е възбранено и насочено за унищожение

800 заклани агнета, предназначени за унищожаване заради липса на здравна идентификация и необходимите документи, мистериозно са изчезнали от месокомбинат в Свищов.

Скандалният случай идва само два дни след като инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) частично спряха дейността на предприятието заради сериозни нарушения.

Собственикът твърди, че труповете били натоварени през нощта и изпратени към екарисаж в Гърция.

Проверка обаче показва, че посоченият камион не е бил в района на Свищов в този период, а се е намирал в друга част на страната. Това поставя под въпрос официалната версия на фирмата и отваря съмнения за незаконно разпространение на месото.

По закон унищожаването на месо се извършва по строго определена процедура – в присъствието на комисия, с протоколи и задължително третиране, което гарантира, че продуктът няма да бъде използван повторно.

До момента няма никакви доказателства тези изисквания да са спазени, обявиха от агенцията, подопечна на министерство на земеделието и храните.

Проверката разкрива още, че по документи част от агнетата са били транжирани в предприятието. Това поражда опасения, че количества от тези партиди може вече да са попаднали в търговската мрежа за продан.

Издирването на липсващото месо продължава, а БАБХ работи съвместно с компетентните органи, за да проследи движението му, посочват инспекторите от агенцията.

От ведомството подчертават, че всеки продукт с неясен произход или без необходимата документация се спира незабавно от продажба.