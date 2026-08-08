08.08.2026 | 11:43

Адвокат Марковски за убийството в Пловдив: Такъв садизъм от непълнолетни не съм виждал

Наказанието за непълнолетни, извършили убийство, трябва да се увеличи, заяви юристът

Подобна изключителна жестокост и садизъм от страна на непълнолетни лица в моята дългогодишна практика не съм виждал. Това заяви адвокат Димитър Марковски, който е адвокат на семейството на убития 37-годишен Георги Кузев в Пловдив.

„Във всички случай един убиец се създава с времето. Още от ранна възраст, семейна среда, влияние, приятелски кръг, липса на каквито и да е възпитателни мерки и създаване на добродетели превръщат едни младежи в тежки социопати, които са изключително неподатливи на поправка и корекция на поведение”, каза той.

„Не съм се запознал с материалите по делото. Но се ориентирах от доказателствата от публично оповестените мотиви на окръжния съдия в Пловдив, с които определи първоначалните мерки „задържане по стража””, уточни Марковски.

„Особено мъчителният и жесток начин ми се струва, че на пръв поглед са лесно доказуеми. Самият факт, че Георги е бил зверски пребиван в продължение на повече от един астрономически час говори, че той в този период от време няма как да не е изпитвал изключително силни болки и страдания. Той почти няма здраво място и здрав орган в тялото си”, каза още Марковски.

„По отношение на особената жестокост там мисля, че също прокуратурата няма да има особени затруднения. Те я налице тази особена жестокост. Резултатите от изготвеното съдебно-медицинско заключение на починалия говорят за това, че побоят е бил жесток”, добави той.

За това, че непълнолетните са се изживявали като ловци на педофили, Марковски заяви:

„Георги няма профила на педофил. Това момче е било абсолютно нормално хетеросексуално момче на зряла възраст, което си е търсело приятелка. Това, че е имал контакт с лице, което се представя за 15-годишно, не го прави педофил. Това, че той е имал намерение да общува с момиче, което не е навършило пълнолетие, не го превръща в педофил”, уточни Марковски.

„Трябва да се разсъждава в посока дали този организиран капан, създаден от младежите, не говори за предумишлени действия и желания те да са се подготвили предварително за намерението си да го убият, което може да доведе до едно последващо допълнително обвинение, че убийството е извършено в условията на предумисъл”, каза още той.

„Струва ми се, че се очертава една много опасна и тревожна тенденция, която трябва да се каже на глас. Подобен вид престъпления, убийства, извършени от непълнолетни в последните години, има изключително завишаване на процента, затова може да се помисли за увеличаване на горната граница на наказанието”, каза адвокатът. По думите му наказанието от 12 години, което се предвижда като максимално за непълнолетни, е изключително ниско.

„Родителите няма как да понесат наказателна отговорност, тъй като не участват в самото престъпление. Те ще понесат гражданска отговорност при осъждането на техните деца”, добави още той.