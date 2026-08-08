Брутални снимки от социалните мрежи на младежите обвинени в убийството на Георги Кузев се появиха в интернет. Те са качили и снимки от саморазправата.

Той е с окървавена глава, а младежите са се снимали с нацистко знаме.

Призиви за саморазправа с хора, обвинявани в педофилия, са били споделяни в социалните мрежи от профили, свързвани с част от непълнолетните, обвинени за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив.

Сред тях са публикации, тенденциозно репоствани в TikTok от 17-годишната Михаела, в които се отправят крайни послания, насърчаващи насилие. Сред съдържанието са призиви от типа „Направи света по-добро място. Убий педофил“ и „Да издирим педофилите и да ги пребием“.

Нацистки знамена, призиви за насилие и снимки имитиращи насилие са само част от това, което са публикували младежите.

Среща, уговорена в социалните мрежи

По случая са обвинени петима непълнолетни – Теодор , Георги, Павел, Михаела и Виктория. Те са сред общо десетте деца на възраст между 14 и 17 години, които бяха задържани след смъртта на Георги Кузев.

Според данните по делото срещата с 37-годишния мъж е била предварително уговорена чрез социалните мрежи. Момиче от групата се представило за непълнолетна, след което Георги Кузев бил примамен на среща на Младежкия хълм.

Прокуратурата поддържа версията, че младежите са се определяли като своеобразни „ловци на педофили“ и са решили сами да се разправят с набелязания човек, вместо да подадат сигнал до компетентните институции.

Последвалият побой продължил повече от час.

По време на заседанието за определяне на мерките за неотклонение съдът описа действията като изключително жестоки. Според съдия Петко Минев Георги Кузев е бил заплюван, обиждан и унижаван, по тялото му са били гасени цигари и рисувани свастики, а веждите му са били обръснати. Един от обвиняемите го е душил с чантичка.

Мъжът е молел за милост, но насилието не е спряло.

Според данните, представени в съда, други тийнейджъри са заснемали случващото се с телефоните си, като част от материалите са били излъчвани или публикувани в интернет.

Тежки травми и часове след нападението

Съдът прие, че събраните до този момент доказателства, включително заключението от аутопсията, обосновават предположение, че петимата обвиняеми са участвали като съизвършители в причиняването на смъртта на Георги Кузев.

По данни, изложени в съдебната зала, той е бил многократно ритан и удрян в областта на главата, гърдите и корема. Експертизата е установила тежки увреждания, сред които разкъсвания на белия дроб, бъбрека и черния дроб, както и тежка черепно-мозъчна травма.

Магистратите посочиха, че начинът на извършване на деянието сочи на особена жестокост и че по делото са налице данни за хулигански подбуди.

Според съда жертвата не е провокирала нападението, а е била примамена на мястото, след което е била подложена на продължително физическо и психическо насилие.

След нападението обвиняемите са взели около 30 евро от мъжа, като по данни, представени в съдебната зала, по-късно са използвали парите, за да си купят дюнери.

Съдът остави петимата в ареста

Пловдивският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ за Теодор, Георги, Павел, Михаела и Виктория.

Магистратите приеха, че няма реална опасност петимата да се укрият, но съществува опасност да извършат друго престъпление. Съдът определи случая като изключително тежък и посочи, че действията демонстрират грубо неуважение към човешкия живот.

„Извършеното от тях брутално посегателство, въпреки младата им възраст, показва, че това са едни жестоки хора, които не уважават чуждия живот“, заяви съдия Петко Минев.

Определението на Пловдивския окръжен съд подлежи на обжалване пред Апелативния съд в тридневен срок.

Разследването по случая продължава. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около нападението, ролята на всеки от участниците и мотивите, довели до жестоката саморазправа.