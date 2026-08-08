08.08.2026 | 12:24

Дрон е нахлул и се е взривил на 100 м навътре в българска територия

Взривът е чут от българските гранични полицаи

Дрон е нахлул и се е взривил на 100 м навътре във вътрешното въздушно пространство на България, каза при извънредно изявление премиерът Румен Радев

Безпилотникът е нахлул от посока Румъния, взривен е на метри от тяхна компресонра станция на международния газопровод и на 1 км от българска компресорна станция при Кардам.

Българският наряд на Гранична полиция в Генерал Тошено е чул силен гръм, каза премиерът.

„След този инцидент ще пребазираме сили и средства на Гранична полиция, ще пребазираме и сири и средства за борба с дронове от границата с Турция в посока – границата в Румъния.“

Чут е силен взрив и черен дим. Устройството е паднало в слънчогледова нива, няма пострадали.

Радев напомни, че северната ни съседка напоследък свали два дрона Шахед (каквито са най-използвани от Русия – б.р.).

Дронът се изсредва „но не е дрон-играчка, това е по-голям дрон“, каза министър-председателят.

Премиерът каза, че произходът на дрона тепърва ще се установява, защото останките са доста обгорели. При всички случаи обаче не става дума за аматьорски дрон, защото е имало голямо количество взрив.

Дронът не е засечен нито в румънското, нито в българското въздушно пространство. „Нямаме информация и от Комбинирания център за въздушни операции в Тореон, който следи въздушното пространство над цяла Южна Европа“, добави той. Става дума Обединеният център за въздушни операции на НАТО, разположен близо до Мадрид, Испания. Неговата основна задача е да планира, координира и наблюдава мисиите по охрана на въздушното пространство (Air Policing) и въздушната отбрана в Южна Европа.

Според Радев малките дронове са трудни за засичане, особено като летят и на ниска височина.

Министерство на отбраната вече засилва мерките за сигурност в района – най-вече средства за радиоелектронна борба, както и зенитно-ракетни комплекси. „До 31 юли районът се пазеше със самолете МиГ-29. От 9:00 на 31.07 в резултат на случващото се в Румъния, усилихме наблюденията на въздушното пространство с разполагане на допълнителни сили и средства – там са прехвърлени ЗРК, вертолети „Кугър“ и самолети Су-25. Разположени са и допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове,“ каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Премиерът каза, че въпросът ще бъде обсъден на предстоящата среща на Североатлантическия съвет следващата седмица, на който Полша ще представи детайли за свалените ракети и дронове на нейна територия, Румъния ще запознае съюзниците с инцидентите с дронове, България също ще представи сегашната ситуация.