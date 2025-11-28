28.11.2025 | 18:30

Агент на ДАНС предал пирамидата „Исторически парк“

Тайното ченге Ангел Тодоров ни натопи, убедени са хората на Ивелин Михайлов

Внедрен агент на ДАНС е успял да изфабрикува доказателствата за разбитата от Антикорупционната комисия схема за имотни измами и пране на пари, свързана с пирамидата „Исторически парк“ и лидера на партия „Величие“ Ивелин Михайлов. Това проплакаха фенове на Михайлов, които все още вярват, че техният финансов гуру, който аха да ги направи милионери е жертва на политическата мафия.

Проверка на „Уикенд“ показва, че в конспиративните им теории може и да има някаква истина. В схемата, източила десетки милиони левове от наивни инвеститори в т.нар. Исторически парк, участват хора, свързани с тайните служби. Друг е въпросът, дали властите се нуждаят от фалшиви доказателства, за да тикнат Михайлов в пандиза. По-скоро трябва да се запитаме защо МВР и ДАНС толкова време не забелязваха десетките журналистически разследвания, осветили далаверите на тариката от варненското село Неофит Рилски. И дали има нещо вярно в слуховете, че хора на високи позиции във властта са прибрали огромни рушвети, за да забавят разследването на създадената от Михайлов пирамида.

Часове след като ченгета и. прокурори, започнаха обиск в имоти, свързани с Ивелин Михайлов, в социалните мрежи заваляха призиви от негови фенове за бунт. Докато препредаваха един на друг информацията, че съпругата на Михайлов Вася и дясната му ръка Пламен Кънчев – Гегата, са арестувани, инвеститорите в т.нар. Исторически парк започнаха да търсят и кой е предателят. Някои от тях, които са по-навътре в схемите, веднага попитаха защо с Пламен Кънчев не е задържан и Ангел Тодоров.

Нали те са хората, които през последните няколко месеца набират нови инвеститори в Парка?! Други от симпатизантите на Фараона от село Неофит Рилски си спомниха, че въпросният Ангел Тодоров е бивш служител на ДАНС. С това нещата поне за тях се изясниха: Тодоров е предателят, внедрен от службите, за да изфабрикува доказателства срещу Ивелин Михайлов, който неуморно се бори с политическата мафия, завладяла България.

Факт е, че Ангел Тодоров, колкото и да опитва да го скрие, е завършил Академията на МВР, специалност „Национална сигурност“, след което работи като агент на ДАНС в родния си град Хасково. Информация за образованието му и първата му работа може да се открие в стари негови интервюта по повод създаването на Пиратска партия в България през 2010 г. Тодоров тогава е главно действащо лице в опита да се копира успехът на интернет пиратите в Швеция, които на изборите през 2009 г. даже успяха да вкарат свой евродепутат. Извън няколкото интервюта и статии в медиите българската „Пиратска партия така и си остана нереализиран проект, а бившето ченге от ДАНС става част от екипа, рекламиращ пирамидата на Ивелин Михайлов. Дали обаче Ангел Тодоров е бивш офицер от контраразузнаването, или е на т.нар. секретен щат като внедрен агент под прикритие, питат се фенове на фараона от село Неофит Рилски.

Покрай скандалите с Исторически парк“ и партия „Величие“ от ДАНС дадоха ясно да се разбере, че имат свои информатори във финансовата пирамида. От друга страна, ако Тодоров не е ченге под прикритие, при акцията в сряда той трябваше да е един от арестуваните.

Та нали през неговата фирма „Култура, Образование, Традиции“ през последните месеци се търсят нови инвеститори в пирамидата?!

Да, нещата са малко по-завоалирани, но схемата си е една и съща. Разликата е, че на новите лапнишарани не се предлага да си купят директно акции в Парка, а във фирмата на Ангел Тодоров. Тя от своя страна, щяла да ги инвестира в проектите на гуруто Михайлов – „Исторически храни“, „Исторически герои“, „Исторически пътувания“, „Исторически играчки“…

Липсват вече и обещаваните от Ивелин Михайлов стотици проценти годишни печалби, които буквално за една нощ ще направят милионери акционерите в Парка. Сега Тодоров го дава по-скромно. Той гарантира на баламурниците само 5% годишна доходност. Друг е въпросът, дали и това е възможно, при положение, че Паркът е пред фалит, а от милионите, посетители, обещавани от Михайлов, няма и следа.

Не трябва да се заблуждаваме, че схемата на Ангел Тодоров е одобрена лично от Ивелин Михайлов. Неговата работа се контролира от арестувания при акцията в сряда Пламен Кънчев – Гегата, разкриват запознати. Това прави още по-странно отсъствието на бившето ченге на ДАНС от списъка със задържаните, гневят се фенове на Ивелин Михайлов. Колкото до Гегата, неговият арест е напълно оправдан. Освен финансов директор на пирамидата „Исторически парк“, Пламен Кънчев е собственик на десетки фирми, в които са потънали милиони левове, събрани от инвеститорите на атракциона край село Неофит Рилски. Кънчев и Михайлов са в комбина още от студентската скамейка. В миналото двамата създават компания за търговия с недвижими имоти, смятана за перачница на пари на известен наш наркобос.