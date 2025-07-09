09.07.2025 | 15:19

Активистка на ГЕРБ и прокурори в услуга – акцията срещу кмета на Варна

Луд ли е Благомир Коцев да поиска процент кешбек от активистка на ГЕРБ, която участва в конкурс за обществена поръчка на общината? При това лично?

Въпрос като за 100 лева в „Стани богат“ – Луд ли е кметът на Варна да поиска процент кешбек от активистка на ГЕРБ, която участва в конкурс за обществена поръчка на общината? При това лично?

Точно това се е случило според сигнала срещу кмета, задържан за 24 часа.

Пламенка Димитрова, която е подателка на сигнала срещу кмета на Варна Благомир Коцев, е активист на ГЕРБ. Тя заяви и пред bTV, че е рекетирана за обществена поръчка и е подала сигнал за това в антикорупционнтата комисия още миналата година. Защо 8 месеца по-късно прокуратурата решава да направи обиск и задържи кмета, е въпрос с повишена трудност.

Фирмата на Пламенка има страница във Фейсбук, където гордо е сложила снимка на премиера Борисов със самата нея и други активистки на ГЕРБ (виж илюстрацията). След като избухна скандалът, фирмата е изтрила снимката от страницата си. Тя обаче е останала в страницата във Фейсбук на бившия премиер Борисов от 2015 г. Поне до днес на обяд.

Фирмата на Пламенка е за обществено хранене. Поръчката е за 1,5 млн. лева, за изхранване на деца в неравностойно положение. Пламенка 16 години е печелила обществените поръчки. Последно, от 2013 до 2023 г. при кмета от ГЕРБ и руски гражданин Иван Портних. Портних се разследва от Европейската прокуратура за злоупотреби и корупция за стотици милиони. Варна е разсипана. Има купища сигнали от граждани. Нашата прокуратура обаче 16 години не вижда проблем.

Но миналата година Пламенка не печели обществената поръчка. Тя обжалва пред КЗК, и пред ВАС. Решенията не са в нейна полза. Тогава Пламенка се сетила, че е изнудвана от кмета Коцев и подала сигнал. Прокуратурата го задържа осем месеца по-късно. Моментът е избран вероятно като част от кампания срещу кметовете на ПП-ДБ. Кметът Коцев е наказан, арестуван и показван по телевизиите като лице на корупцията.

Прозрачно е, че прокуратурата действа като политически инструмент на ГЕРБ, целта е да създава новини за телевизиите. В цялата страна кметовете на ПП-ДБ са подложени на атаки със сигнали до прокуратурата, отстраняване с решения на избирателните комисии, медийни кампании.

Правят прокурорски пресконференции, хвърлят компромат. Ще мине година за доказване, най-често въобще не се стига до съд, дори до обвинение, но кампанията по очерняне е свършена. Политическият ефект е постигнат.

Не по-малко интересна е Пламенка Димитрова в личен план. Според наши източници тя от години живее на семейни начала с комисар Николай Панчев.

Панчев беше началник на 1-во РПУ в София по времето, когато полицаи нападнаха момче и момиче, а след това самите пострадали бяха обвинени. Запис от охранителна камера в управлението, излъчен в предаването „Господари на ефира“, ясно показва как „пострадалият“ полицай сам си къса пагона.

Панчев тогава уж беше понижен, но после се върна на служба с почести.

Иван Бакалов