25.03.2026 | 23:01

Арестуван е шефът на пощите в Кърджали за изборни заплахи (видео)

Той е заплашвал служители на хуманитарна организация да обясняват на получаващи помощи в село Бенковски, че храните се дават от ДПС

В сряда вечерта е арестуван шефът на пощенската станция за Кърджалийска област, съобщи във ы“Фейсбук“ главният секретар на МВР Георги Кандев.

„От събраната информация става ясно, че той е заплашвал и убеждавал служители на хуманитарна организация да обясняват на получаващи хранителни помощи в кърджалийското село Бенковски, че хранителните продукти се дават от определена партия, за която трябва да гласуват на предстоящите избори на 19 април“, пише той.

В хода на бързото производство били разпитани трима души. „Двама от тях пред съдия. Задържан е ръководителят на Областната пощенска станция – гр. Кърджали“, добавя Кандев.

Тази сутрин по Нова тв вътрешният министър Емил Дечев съобщи, че огромна група от партийни членове са отишли снощи в Районното полицейско управление след задържането на шефа на областната пощенска станция в Кърджали.

„Става дума за симпатизанти на парламентарно представена формация. Те са били водени от кмета на града, който е и кандидат за народен представител. Опитвали са се доста агресивно да влязат в управлението. Може би са искали да изведат своя приятел“, каза Дечев. Дечев обясни, че не би искал да каже от името на коя партия са заплашвали. „След като минат изборите, ще обявим класацията на на партиите, купували наймного гласове. Всички, които извършват престъпления, са третирани еднакво. МВР има същото отношение към всяка партия“, увери Дечев.

В момента в цялата страна тече раздаване на хранителни пакети на над 530 000 социалнослаби, но те не са от никоя партия, а от Европейския социален фонд, т.е. купуват се с европари. Хранителните пакети се раздават от БЧК във временни пунктове. Точно за такъв тип притискане на бедни хора като засечения в Кърджали, говори от самото си влизане в кабинета социалният министър Хасан Адемов. Дотук е ставало дума за заплахи, че се спират помощи или се дават негодни дърва, ако човек гласува другояче. Вече се обещавало и записване в програми за заетост, ако безрботните гласуват „правилно“.

Затова министърът непрекъснато призовава хората да подават сигнали, ако имат информация за подобни случаи, до социалното министерство, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта.