09.03.2026 | 13:17

България има огромен проблем с войната в Иран

Управляващите да излязат от розовия си балон!

Докато напоително ни се обяснява, че “няма никакъв проблем” и „всичко е подсигурено в България“ е време служебно-управляващите да излезнат от розовия си балон.

Има огромен, ОГРОМЕН проблем, пряко следствие от следните неща:

– Цената на природния газ е вече с над 100% ръст от стойностите преди конфликта. Поради УНИКАЛНАТА политика в сектора през последните 3 години България е превърната в ОГРОМЕН вносител на електроенерия (основно от Гърция), която произвежда своята енергия… от познахте. Природен газ!

– Петролът вече се търгува с ръст от над 70% от стойностите преди войната. Това е стоката с най-голям световен обем (в парично изражение) и с пряк ефект върху абсолютно цялата икономика (а не само както повечето хора мислят само върху транспорт и логистика).

Ефектите, пред които е изправена България:

1. Неминуема инфлация, която ще се усети много по-бързо и по-тежко, отколкото ни се разказва.

2. Ръст на цените на електроенергия за индустриалния сегмент.

3. Тежък ефект върху целия сектор на производители на торове.

4. Вторичен ефект върху земеделие и добив.

5. Допълнителна инфлация през хранителни продукти (вследствие на 4.).

6. При продължаване на конфликта – драстично повишаване на цените на петролните продукти и дори нарушаване на веригата на доставки.

Това, което следваше да се направи към момента (само БАЗОВИ стъпки):

– преглед на плановете за запълването на газохранилището в Чирен и обсъждане на всички алтернативни сценарии. Избягване на глупостите от 2022ра, когато ЕК настояваше да се пълни “ударно” на най-високите цени, вследствие от войната в Украйна;

– оценка на ефектите за бизнеса и производствените разходи, вследствие на по-високи цени на необходимата ни електроенергия (при внос и балансиране);

– стартиране на процедура към ЕК и искане за дерогация на разходите за въглеродни емисии, докато войната в Персийския залив продължава (и включване на въглищните мощности в пълен мащаб);

– анализ на общите производствени разходи на въглищните централи и създаване на “таван” за цените на индустрията;

– преглед на всички договори на Лукойл с доставчици, със специално внимание към клаузите за неизпъление! Кога и при какви условия ще стане изгодно продавачите да НЕ изпълнят договорите към нас и да доставят към по-богати … и по-подготвени рафинерии?!

– преглед на всички налични количества на торове в местните производители и среща за обсъждане на ефектите върху тях и крайни продажни цени за второ полугодие на 2026;

Необяснимо за мен е, че “няма основание за КСНС”. При продължаване на войната само с още няколко седмици ще ни лъснат… и експертността и устойчивостта на икономиката ни. Ако потенциална инфлация от над 25% (без таван) изглежда абсолютно приемлив сценарий, ако застрашаването на цените на базовите разходи и храните за цялото население е съвсем нормално… то да, няма никакво, ама абсолютно никакво основание да се свиква КСНС.

През 2022ра година енергийните ресурси бяха превърнати в оръжие. Но… сърцето на глобалната енергийна карта не е Русия, а страните от Персийския залив. Уникалната политика “спокойно, всичко ще мине…” няма да ни доведе до нищо добро. 19 април е все още далеч. Ваша отговорност е!

P.S.: Хванете се поне базово да четете материали на хора, които физически се занимават с тези процеси и пазари – ежедневно и от десетки години! Boyan Rashev полага огромни усилия за ограмотяването в тази посока! … А дано някой и в административна роля поне отдели част от .. тежкото си ежедневие за четене.