Българка продаде компанията си на англичани за 80 млн. евро

Вече е факт. Базираният в Берлин стартъп за въглеродно счетоводство на българката Любомила Йорданова Plan A беше придобит от Diginex, лондонски доставчик на технологии за регулации в сферата на устойчивостта.

Сделката е за общо 80 млн. евро и се дели на 55 млн. евро в брой и акции в Diginex, както и допълнителен пакет от 25 млн. евро, обвързан с представянето на компанията, който ще бъде изплатен в рамките на следващите 2 години при постигане на определени оперативни и финансови цели.

Любомила Йорданова, която основава Plan A през 2017 г., ще продължи да бъде главен изпълнителен директор на компанията, след като тя стане част от Diginex. Diginex също е основана през 2017 г. и предлага софтуерни решения, базирани на изкуствен интелект, за да подпомага бизнеса и правителствата в управлението на ESG (екологични, социални и управленски) данни, прозрачността на веригите на доставки и климатичното отчитане.