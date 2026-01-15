15.01.2026 | 11:43
Българка продаде компанията си на англичани за 80 млн. евро
Сделката на Любомила Йорданова включва 55 млн. евро в брой и акции в купувача Diginex сега и още 25 млн. евро под условие през следващите две години

Вече е факт. Базираният в Берлин стартъп за въглеродно счетоводство на българката Любомила Йорданова Plan A беше придобит от Diginex, лондонски доставчик на технологии за регулации в сферата на устойчивостта.

Сделката е за общо 80 млн. евро и се дели на 55 млн. евро в брой и акции в Diginex, както и допълнителен пакет от 25 млн. евро, обвързан с представянето на компанията, който ще бъде изплатен в рамките на следващите 2 години при постигане на определени оперативни и финансови цели.

Любомила Йорданова, която основава Plan A през 2017 г., ще продължи да бъде главен изпълнителен директор на компанията, след като тя стане част от Diginex. Diginex също е основана през 2017 г. и предлага софтуерни решения, базирани на изкуствен интелект, за да подпомага бизнеса и правителствата в управлението на ESG (екологични, социални и управленски) данни, прозрачността на веригите на доставки и климатичното отчитане.

Plan A беше част от вълната от проекти за въглеродно счетоводство, които привлякоха значителен инвеститорски интерес през 2021 и 2022 г., когато европейските директиви въведоха стандарти за отчитане на устойчивост. През 2023 г. компанията затвори рунд от серия А в размер на 37 млн. евро, като част от инвеститорите в нея са Lightspeed Venture Partners, познат в България с капиталовложението си в първия български еднорог Payhawk, HV Capital, Deutsche Bank и Opera Tech Ventures, подразделението на BNP Paribas, което прави рискови инвестиции.

През последните две години интересът на инвеститорите към сектора намалява, защото част регулаторните изисквания към компаниите да отчитат ESG показатели отпадат. Европейският съюз например увеличи драматично прага за размера на компаниите, които са задължени да подават ESG отчети по директивата CSRD, с което работата на десетки решения се обезсмисля.

Консолидацията е донякъде естествен процес. „В нашата индустрия дефиницията за ESG непрекъснато се разширява. Докато преди съществуваха отделни компании за всяка специфична директива, днес тези ниши се обединяват. Вече е възможно да покриете широк спектър от изисквания само с няколко продукта, вместо да се нуждаете от стотици различни решения“, обяснява момента Йорданова.

„Сложната геополитическа обстановка и несигурността в САЩ ни подтикнаха да потърсим по-стабилна структура. Управлението на комуникацията с 26 индивидуални акционери забавяше процесите. Обединяването на собствеността ни позволява да взимаме решения по-бързо и да действаме като единна сила,“ обяснява контекста на продажбата Йорданова.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране