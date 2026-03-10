10.03.2026 | 10:54

Български F-16 тренираха на софийското летище. Каква е мисията?

В момента Гърция ни защитава от ирански ракети

Български многоцелеви изтребители F-16 проведоха учебно-тренировъчни полети на летище „Васил Левски“ в София днес.

Целта на полетите бе подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища от територията на Република България. В рамките на деня екипажите осъществиха планова летателна дейност с ниско прелитане по единично и в двойка над гражданското летище в столицата, съобщава Министерство на отбраната.

От Министерство на отбраната информират, че полетите са изцяло за нуждите на българските Военновъздушни сили и не са свързани със събитията в Близкия Изток.

Припомняме, че през декември 2025 година всички осем самолета F-16 Block 70 по първия договор между България и САЩ пристигнаха в база Граф Игнатиево.

Общо 16 изтребителя ще получи страната ни по силата на двата договора, сключени през 2019 г. и 2022 г. Проектът се изпълнява на два етапа, по всеки от които е предвидено да се придобият по 8 самолета F-16 Block 70.

Общо 32 летци по двата договора ще бъдат обучени в Съединените щати. Вече започна обучението и на инженерно-техническия състав, като се планира над 100 специалисти да бъдат обучени съобразно графика за пристигането на самолетите в България.