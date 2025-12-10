10.12.2025 | 14:05

Български турци: Не, г-н Пеевски, Вие не ни представлявате!

Претенцията на Делян Пеевски, че представлява всички турци, роми и българомохамедани, е абсурдна

Женен съм и имам дете на 1 година. Обичам България и искам да живея тук заедно със семейството си. Подкрепям сегашните протести и участвам активно в тях. Призовавах за тяхното организиране в социалните мрежи веднага, след като проектът за бюджета за 2026 г. беше публикуван. Същият не предвиждаше (и все още не предвижда) никакви реформи, а още по-голямо преразпределение от работещите хора в частния сектор към хората в публичния сектор. В България пенсионерите, хората с ограничени трудови възможности и заетите в публичния сектор са повече от хората, които работят в частния сектор.

„Не искаме да работим за коалиция Магнитски“

Публичните разходи (държавни + общински) са над 50% от БВП. Общата данъчно-осигурителна тежест в България също е над 50%. Това означава, че хората, които работим в частния сектор, ако работим един ден за себе си и за своето семейство, то на втория ден работим за държавата – разбирайте за коалиция „Магнитски“. Това нито е разумно, нито е справедливо. Нуждаем се от драстични реформи. Протестът ясно трябва да каже: ставайте, приятели, младите хора „не щем ярем“!

Горното е поводът, поради който протестираме. Истинската причина е, че обичаме България и искаме да живеем в нормална държава, в която има сигурност, справедливост и свобода, няма корупция и политически/административен паразитизъм. Ще се излъжат жестоко политиците, ако си помислят, че това е протест против конкретни личности или в подкрепа на определена политическа формация. Картината е доста по-голяма.

Претенцията на Делян Пеевски, че представлява всички турци, роми и помаци и че е единственият, който защитава техните интереси, е абсурдна. За да може едно лице да е лидер на определена общност, членовете на тази общност трябва да могат да „виждат себе си“ в този лидер и да му вярват. Как да вярваш на този човек, когато животът му олицетворява всичко, което българските турци, роми и помаци не са или не могат да бъдат – директор на държавно пристанище на 21 г. без нито един ден опит в областта, следовател в София и заместник-министър на 25 г. без нито един ден опит в областта, директор на ДАНС без нито един ден опит в тези среди и като резултат „бенефициент“ по англо-американската програма за почтеност „Магнитски“.

„Делян Пеевски е вреден за общностите, които твърди, че представлява“

Делян Пеевски е вреден за общностите, които твърди, че “представлява“. Чрез натиск от репресивните органи, чрез заплахи той се опитва да капсулира в своята формация политическите представители на тези общности. По този начин той прави своята формация негодна за официална коалиция с другите партии. В резултат на тези две неща българските турци, роми и мюсюлмани не намират адекватно представителство в държавните органи. Когато народът избира пряко, виждаме българските турци и роми като народни представители, кметове и общински съветници, но в същото време те не стават министри, върховни магистрати, началници в структурите за сигурност, ръководители в държавни предприятия и така нататък.

Последният път, когато български турчин стана заместник-министър, беше през 2014 г. и то благодарение на участието му в друга политическа формация. Капсулирането на малцинствата в една политическа партия, която може да се контролира по този начин, води до горепосочените „феноменални“ явления.

Хората в София, които работят в частния сектор, нямат икономически зависимости, поради което открито критикуват Пеевски. Хората в малкия град нямат този лукс, защото там държавата/общината е най-големият работодател и най-голям клиент на останалите работодатели. Но дори те в затворени среди показват своето неодобрение.

Джейлян Мехмед е от поколението на 25-30 годишните. Има юридическо образование и живее в София.

Днешните протести са израз на натрупано недоверие към начина, по който се взимат решения в държавата. Техният смисъл е много по-дълбок от несъгласието с предложения бюджет. Хората протестират срещу усещането, че публичната власт се отчуждава от обществения интерес, важни решения се взимат непрозрачно и се пренебрегват реалните социални проблеми. В този смисъл протестите имат силен демократичен заряд – те показват, че гражданите не са пасивни наблюдатели, а активни участници в демократичния процес.

„Реторика, която показва политическа уязвимост“

Изявлението на Пеевски, че той е защитникът на турската, ромската и помашката общности, представлява доста елементарна политическа тактика за отклоняване на общественото недоволство срещу ролята му в управлението на държавата. Членове на неговата партия показаха недопустимо за народни представители поведение. Реакцията срещу тях бе породена именно от начина, по който се държаха, е на заради това от кой етнос са. Не е изненадващо, че Пеевски използва този случай, за да насочи вниманието – при това не за пръв път – към чувствителни етнически теми. Това е доста примитивна реторика, която показва политическа уязвимост. В моя професионален и приятелски кръг хората категорично отхвърлят идеята някой еднолично да си “присвоява“ представителност върху цели общности, особено когато самият му обществен образ е крайно противоречив.

Еля Изетова е на 22 години. Завършила е журналистика в СУ “ Св. Климент Охридски” и работи в сайта Офнюз.

Протестите, които наблюдаваме и които ще наблюдаваме, са предизвикани от натрупана умора от статуквото и от начина, по който се управлява държавата. Смисълът е в искането за справедливост и прозрачност. Хората не желаят просто смяна на лица във властта, а смяна на системата, която години наред позволява корупция, непрозрачност и чувство за безнаказаност на управляващите. Участието на младите хора, на моето поколение Gen Z, е ключов елемент. Ние не сме обременени от политическите разделения на по-старите поколения.

„Искаме бъдеще, в което правилата важат за всички“

Ние сме израснали със свободен достъп до информация и социални мрежи, което ни прави много по-бързи в организирането и нулево толерантни към задкулисните политически сделки и липсата на принципи. Искаме европейска нормалност и бъдеще, в което правилата важат за всички. Нашият глас е безкомпромисен. Притежаваме достатъчно енергия, за да предизвикаме не просто промени, а реална възможност за събаряне на сегашния политически модел.

Протестите няма да стихнат лесно. Очаквам те да стават все по-масови, тъй като гражданското недоволство е достигнало критична точка. Дори хора в моето обкръжение, които досега не са проявявали активен интерес към политиката, бяха провокирани от скандалите около бюджета и ареста на Благомир Коцев, което показва колко е дълбоко недоволството в обществото.

Твърдението на Пеевски, че е единственият защитник на определени малцинствени групи, е стремеж за етническо капсулиране на тези общности и спекулация с проблемите на малцинствата. Това е евтин опит за политическа манипулация.

„Моят глас не може да бъде монополизиран от един човек“

Аз съм българска гражданка от турски произход и моят глас, моите интереси и моят избор не могат да бъдат монополизирани от един човек, независимо от неговия произход или партийна принадлежност. Интересите на хората от турски, ромски и българомохамедански произход са същите като интересите на всички български граждани – достоен живот, качествено здравеопазване, достъпно образование, край на корупцията и работеща икономика.

Тези интереси не се защитават с празни приказки или етническа реторика, а с ясни и прозрачни политики. В България има хиляди турци, роми и българомохамедани, които имат различни политически възгледи. Да се твърди, че един политик ги „представлява всичките“, е абсурдно и е обида към тяхната индивидуалност и право на свободен избор. Никой не може да бъде единствен говорител или представител на цяла етническа общност. Аз представлявам единствено себе си като свободен и мислещ гражданин на Република България.

Еми Барух, Дойче веле