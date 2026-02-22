22.02.2026 | 10:34
Българският наемен убиец Серафим Немия, гръмна затворник в Гърция пред шефа на пандиза, изпълнил мокра поръчка на мафията
Гангстерска нарковойна зад стените на най-охранявания затвор в Гърция стои зад шокиращата екзекуция, замаскирана като героична проява

Шокираща мафиотска екзекуция в гръцкия затвор „Домокос“ разкри пробойни в сигурността на най-охранявания обект в южната ни съседка. 43-годишният българин Серафим Райчев, известен с прякора Немия, застреля показно гръцкия гангстер Антониос Пападатос с три куршума в главата. Убийството е извършено посред бял ден в административната сграда, точно в кабинета на началника на затвора Теодорис Костас.

Първоначално бе лансирана версията, че Райчев е действал героично, за да предотврати нападение срещу директора на затвора от страна на въоръжения с пистолет Пападатос. Гръцките криминалисти обаче бързо разкриха, че става въпрос за планирана мафиотска поръчка. Оказва се, че камерите за видеонаблюдение в района са били мистериозно изключени броени часове преди инцидента, което насочва към подозрения за съучастие от страна на надзиратели.

Жертвата, Антониос Пападатос, е излежавал присъда за убийството на австралийско-гръцкия милионер Янис Макрис през 2018 г.. Серафим Райчев, от своя страна, вече има доживотна присъда за съучастие в същото престъпление, като е сочен за шофьор на автомобила при покушението срещу Макрис. Основната хипотеза е, че екзекуцията е поръчана от албанския наркосиндикат „Команчеро“. Групировката вероятно е целяла да елиминира Пападатос, преди той да проговори пред властите като свидетел по други дела.

В момента Серафим Райчев е под засилена охрана в карцера, тъй като гръцките служби се опасяват от вендета. Смята се, че животът му е в сериозна опасност от страна на гръцката мафия, която търси отмъщение за показния разстрел на своя човек зад решетките.

