11.08.2026 | 10:29

Барутен заряд, на който е „помогнато“ да пламне е причината за взривовете в „ЕМКО“

"Нямаме данни и сигнали за външна намеса. Но самозапалването е много трудно при барутен заряд и нещо може да го е инициирало", заяви директорат на завода Славчо Демиев

Не транспортно средство, а запалил се барутен заряд е възможната причина за взривоведе в склада за боеприпаси на ЕМКО в с. Белица, Трявна. Това смята директорът на завода Славчо Демиев, позовавайки се на разказите на работниците. По думите му самозапалването е почти невъзможно, затова трябва да се изясни дали нещо не е „помогнало“ на първоначалната искра. И Демиев обаче – както е и официалната версия – изключва засега това да е сторил някой с умисъл.

„Складът е напълно унищожен вследствие на пожара и на няколко взрвива, които са се съхранявали в него. Организирахме веднага евакуацията на всички работещи. Съгласно плана за евакуация хората реагираха изключително правилно, без паника, което на практика помогна да няма пострадали. На цялата площадка, която е около 640 декара, в момента на инцидента е имало около 260 човека. Зоната, в която се намира складът, е с ограничен достъп и там всъщност не се извършват каквито и да е работни дейности. Това е зона, в която се съхраняват материали, продукти, готова продукция„, разказа Демиев пред бТВ.

По думите му „складът се използва за съхранение и като оперативен склад, тъй като не е далеч от производствените помещения, което означава, че ежедневно, почти ежедневно, се извършват вкарване и изкарване на имущество от него“.

„Сутринта в този склад от производствено помещение е закарана готова продукция, разтоварена от транспортно средство, което е наша собственост, обслужва се такъв вид дейност, и може би 5–6 минути след разтоварването – максимум 10 минути, се връща един от товарната група работник, вижда, че започва да се отделя дим в склада и при такива ситуации действат по протокол и се евакуират на момента“, разказа още директорът.

На уточняващият въпрос – превозното средство ли се е възпламенило, тъй като вчера имаше и таква първоначална информация, Демиев посочи: „Транспортното средство не се е възпламенило, то е било в непосредствена близост – току-що разтоварено. „Регистрацията, която идва от нашите работници, е, че е започнал горивният процес отвътре навън. Много вероятно е да се е запалил барутен заряд. Дали му е помогнато – това тепърва ще бъде уточнено.“

Припомняме, че вчера, още преди да са направени огледи и причината да е установена, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че няма данни за външна намеса при взрива във военния завод.

„Нямаме данни и сигнали за външна намеса, което означава, че няма силово въздействие върху склада към момента“ – заяви днес и директорът на завода. И уточни: „Но самозапалването е много трудно при барутен заряд и затова казвам, че нещо може да го е иницирало. Тези неща първо трябва да бъдат установени. Дай Боже бързо да бъдат установени.“

Очаква се експертите да влязат в завода по-късно днес, вероятно в късния следобед.