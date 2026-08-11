11.08.2026 | 10:00

Евакуирали Тръмп от Турция с камион за храна заради заплаха от Иран

Американският президент бил прехвърлен незабелязано на друг военен самолет, докато старият Air Force One бил използван като примамка

След юлската среща на върха на НАТО президентът на САЩ Доналд Тръмп е напуснал Турция в рамките на тайна операция за сигурност, а не по обичайната протоколна процедура. Вместо да отпътува със самолета, пред който се появил пред камерите, той бил превозен с камион за кетъринг до друг военен самолет, разкрива американският вестник The Washington Post („Уошингтън Поуст“)

По данни на изданието Тръмп първоначално се появил пред телевизионните камери до стар Boeing 747, използван по-рано като като Air Force One. Малко по-късно обаче той бил прехвърлен на друг самолет – C-32A на Военновъздушните сили на САЩ.

Така старият Air Force One на практика бил превърнат в самолет примамка, който да заблуди журналисти и други наблюдатели.

Защо Белият дом е променил плана

Според източници на редакцията решението за провеждането на тайната операция било взето заради опасения от възможна иранска атака срещу Тръмп или самолета.

Разузнавателните служби са получили информация за конкретна заплаха от нападение, допълва изданието.

Напрежението се е засилило, след като САЩ възобновиха ударите срещу Иран след провала на преговорите между Вашингтон и Техеран за прекратяване на продължаващия от месеци конфликт.

Турция, където се проведе срещата на върха на НАТО, има стратегическо значение за САЩ и граничи с Иран, което допълнително е повлияло върху оценката на рисковете.

Какво се знае за тайната операция

Според публикацията в Турция Тръмп първоначално се качил на стария синьо-бял Boeing 747, използван в продължение на години от американските президенти. Само няколко минути по-късно той бил незабелязано прехвърлен на по-малкия военен самолет C-32A.

За операцията, според източниците на изданието, бил използван летищен камион за кетъринг, какъвто обичайно доставя храна и други провизии на самолетите преди полет.

Американски служител, запознат с операцията, поясни, че старият Air Force One по този начин е бил използван като „примамка“.

Не само Тръмп, но и Клинтън са използвали подобни методи

The Washington Post отбелязва, че и други американски президенти са използвали подобни методи за прикриване на маршрутите си при сериозни заплахи за сигурността. През 2000 г., по време на посещение на Бил Клинтън в Пакистан, президентът на САЩ напуснал един самолет, докато основният Air Force One бил използван, за да заблуди потенциални наблюдатели.

Бившият изпълняващ длъжността директор на „Сикрет сървис“ Роналд Роу коментира, че подробностите около придвижването на президента трябва да остават в тайна, когато това е необходимо за неговата защита.