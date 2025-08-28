Битите и скубани блондинки в „Ринг мол“ – топ джебчийките на столицата

Брутално видео, на което две на пръв поглед скромни блондинки ядат бой от едра, червенокоса дама в „Ринг мол“, взриви социалните мрежи снощи. Хиляди се питаха какво е предизвикало агресията и бързаха да правят народопсихологически заключения колко изтрещели и примитивни са българите. А истината е съвсем проста – двете моми са опитни джебчийки, спипани докато бъркат в меда – по-точно в чантичката на дамата, която ги наби.

Въпросните ромки са добре известни не само на посетителите на мола, но и из други краища на града. Преди са се подвизавали в трамваите по линии 1 и 6, после около Централна гара, но сега са вдигнали нивото, научихме от наши източници в МВР. Една печена крадла може да заработи до 3-4000 лева на ден без особени рискове.

След драмите със столовете и побоищата в столичните молове в началото на годината настъпиха сериозни промени. Появиха се нови охранители, които да следят за бандички млади наркоманчета, но пък кражбите нараснаха многократно.

Тумбите от джебчийки не закъсняха. Плъзнаха по пробни, тоалетни. Крадлите са на всякаква възраст и обикновено неочаквано изскачат от съседната пробна. Най-често заговарят момичета, правят комплимент за това как ви стои блузката. В същото време дебнат чантата ви.

Работят по двойки – едната гепи чантата, подава я на другата, тя излиза и я предава на трета, третата на четвърта, която бързо напуска търговския център. Така, докато дамата се усети, че е ограбена, чантата вече е извън охранявания обект. Това е стар номер, обаче още минава.

За случая от вчера научихме, че е бил шести опит за кражба само за деня. За съжаление, на записа от камерата не си личало какво точно се случва. Около жената се навъртали още 3-4 изтупани ромки с вид на пазаруващи. Явно действието се развило толкова бързо, че охраната не е успяла да реагира. Потърпевшата обаче взима нещата в свои ръце.