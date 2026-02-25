Бивш говорител на МВР потвърди прохода под сръбската граница, карта показва тунелите под „Петрохан” (снимки)

В подкаста на Велизар Енчев „Дискусионен форум“ бе потвърдено съществуването на тунел, който минава под българо-сръбската граница. Направи го бившият говорител на Национална полиция и дългогодишен журналист Нора Стоичкова.

„Близо до КПП-то, където ние знаем, че има един тунел отдолу, който е висок 120 на 120 или 140 см, бетониран. От България към Сърбия. Има такъв. От там, казвали сме го много пъти, вероятно са експортирани онези бежанци, които не трябва да минават отгоре границата“, заяви в прав текст Стоичкова.

Тя вероятно визира КПП Калотина-Градина, което е най-близо до „Петрохан“ и запита, „защо в този район е пусната рейнджърска група, пещерняци, планинари, очевидно добре обучени момчета“. Според нея хората на Калушев неслучайно са били оставени да действат в този пограничен район.

За прохода под браздата се заговори покрай кървавата драма на Петрохан и под Околчица. За него каза, че е чувал и Евгени Вълкачовски, шеф на Туристическо дружество „Монтана“, което стопанисва хижа „Петрохан“ преди бащата на Искра Фидосова и групата на Ивайло Калушев. Преди дни пред „България Днес“ той потвърди и наличието на тунел под сградата, който излиза чак към село Бързия. За него първа съобщи София Андреева, майката на Валери, момчето, което се е отделило от рейнджърите.

След публикацията ни, в интернет форуми се появи информация, че галерията всъщност е част от Искрецки канал, част от каскада Петрохан, който влива водите в изравнител „Петрохан“ (язовирът до шосето в прохода). Посочва се, че е съставен от 2 тунела с обща дължина 1,7 км, преминава от изток на запад, северно от хижата. Предполага се, че водохранилище, намиращо се в непосредствена близост до сградата, вероятно е свързано с въпросния канал. Към твърдението бяха прикрепени части от доста подробни карти, едната от които военна. В тях се вижда водоема, както и на 30-50 метра от него хижата, която е отбелязана, като „турбаза“,

„България днес“ провери официално достъпните документи, отнасящи се към каскадата „Петрохан“. Тя обхваща язовири, изравнители (водоеми) и мрежа от канали и десетки водохващания. Тунелната мрежа е много широка, като през 2015 година НЕК пуска обществена поръчка за ремонтно-възстановителни работи по част от деривациите. Например събирателният канал „Сребърна“ е разположен западно от Петроханския проход. Дълъг е над 18 километра, от които 2300 метра са тунели. Влива се в събирателния канал „Гински“. Източно от Петроханския проход е изграден събирателният канал „Искрецки“. Той е дълъг 18 километра, включително два тунела с обща дължина 1700 метра. Каналът „Стругарница“ е близо 30 километра. Изграден е от бетонни тръби, които в началото са с диаметър 40 см, а по-нататък – 100 см, което в тази му част го прави малко по-тесен от тунела, за който говори Нора Стоичкова, че се прекарват мигранти под българо-сръбската граница.

Според част от хората, невярващи на официалната версия на разследващите за случилото се на „Петрохан“, в случай че става въпрос за екзекуция от мафиотски структури или проявление на „дълбоката държава“, не е изключено през тунела до хижата да са преминали хора, за да не оставят следи и да не бъдат засечени от камерите.